"Лейкерс" обыграли "Финикс" украинца Леня в чемпионате НБА

"Голден Стэйт" и "Кливленд" потерпели поражения в матчах Национальной баскетбольной ассоциации.

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" уступил в гостях "Орландо", а действующий чемпион "Голден Стэйт" крупно уступил "Оклахоме". Об этом сообщает офииальный сайт турнира. Орландо – Кливленд 116:98 (31:43, 20:24, 41:22, 24:9) Орландо: Симмонс (34 + 7 подборов), Фурнье (19 + 6 подборов), Бийомбо (11 + 8 подборов), Хезонья (10 + 6 подборов), Пэйтон (10 + 8 передач) – старт; Берч (8 + 5 подборов), Огастин (8), Спейтс (7), Мак (4 + 7 подборов + 5 передач), Айванду (3), Аффлало (2). Кливленд: Джеймс (25 + 10 подборов + 5 передач + 6 потерь), Томпсон (12 + 9 подборов), Смит (12), Томач (11 + 8 передач), Краудер (2) – старт; Грин (12), Уэйд (11), Корвер (8), Фрай (5), Роуз (0), Осман (0), Кальдерон (0). Атланта – Мемфис 108:82 (22:15, 29:20, 28:19, 29:28) Атланта: Шредер (22 + 5 передач), Бэйзмор (10), Ильясова (8), Пламли (7 + 6 подборов + 6 потерь), Принс (5) – старт; Коллинз (15 + 10 подборов), Дедмон (11), Дорси (10 + 7 передач), Дилэйни (6), Бэббит (6), Тэйлор (4), Мускала (4). Мемфис: Брукс (12), Харрисон (9), Газоль (8 + 6 передач), Селден (7), Грин (6 + 10 подборов) – старт; Чалмерс (13), Рэбб (10 + 11 подборов), Маклемор (7), Райт (6), Мартин (2), Эннис (2). Торонто – Бостон 111:91 (22:18, 36:19, 25:23, 28:31) Торонто: Лаури (23 + 8 подборов), ДеРозан (15 + 6 передач), Ибака (8 + 5 подборов), Ануноби (4), Валанчюнас (2 + 7 подборов) – старт; Майлз (20), Райт (14), ВанВлит (10 + 8 передач), Сиакам (6), Пелтль (4 + 5 подборов), Пауэлл (3), Ногейра (2). Бостон: Ирвинг (17), Браун (11 + 6 подборов), Бэйнс (6 + 8 подборов), Тейтум (4), Хорфорд (2 + 6 подборов) – старт; Розир (18 + 5 подборов), Моррис (12), Тайс (10), Надер (5), Ябуселе (4), Аллен (2), Оджелей (0). Нью-Йорк – Милуоки 89:103 (26:25, 20:25, 17:26, 26:27) Нью-Йорк: Кантер (19 + 16 подборов), Ли (14), Порзингтс (10), Хардуэй-младший (8 + 5 подборов + 3 блокшота), Джек (2) – старт; Бизли (9 + 6 подборов), Берк (9), Дотсон (8), Макдермотт (4), Ниликина (2), О'Куинн (2), Эрнангомес (2), Томас (0). Милуоки: Адетокумбо (23 + 11 подборов + 6 передач), Бледсоу (23 + 5 подборов + 8 передач), Миддлтон (20), Макер (7), Снелл (0) – старт; Килпатрик (16), Паркер (10), Пламли (2 + 6 подборов), Терри (2), Браун (0), Зеллер (0), Манфорд (0). Бруклин – Хьюстон 113:123 (31:38, 32:27, 23:31, 27:27) Бруклин: Кэрролл (21), Динуидди (18 + 9 передач), Аллен (16), Харрис (8 + 8 подборов), Крэбб (6) – старт; Окафор (15 + 6 подборов), Расселл (10), ЛеВерт (9), Уэбб (6 + 6 подборов), Уайтхэд (4), Стаускас (0), Вон (0). Хьюстон: Харден (36 + 5 передач), Пол (25 + 7 подборов + 5 передач), Капела (18 + 11 подборов), Мба а Муте (8 + 7 подборов), Андерсон (0) – старт; Грин (16), Гордон (13), Нене (4), Такер (3 + 5 подборов). Филадельфия – Вашингтон 115:102 (37:20, 28:35, 29:29, 21:18) Филадельфия: Эмбиид (27 + 12 подборов), Шарич (20 + 7 подборов), Редик (18 + 6 передач), Симмонс (15 + 6 подборов + 8 передач + 5 потерь), Ковингтон (12 + 5 подборов) – старт; Джонсон (9), Макконнелл (7 + 7 подборов), Андерсон (5), Бэйлесс (2), Букер (0). Вашингтон: Бил (30 + 7 подборов + 5 передач), Портер (17 + 8 подборов), Моррис (11), Саторански (6), Гортат (4) – старт; Маинми (13), Убре (10), Скотт (8), Фрэйзер (2), Маккаллоу (1), Микс (0). Лейкерс – Финикс 112:93 (33:28, 24:29, 31:22, 24:14) Лейкерс: Ингрэм (26), Рэндл (21 + 8 подборов), Харт (15 + 11 подборов), Лопес (12), Колдуэлл-Поуп (5 + 6 подборов) – старт; Кузма (16), Кларксон (7), Нэнс (6 + 10 подборов), Карусо (4), Брюэр (0), Эннис (0), Зубац (0). Финикс: Уоррен (24 + 6 подборов), Джексон (16 + 10 подборов), Юнис (8 + 7 передач), Бендер (8 + 13 подборов), Чендлер (8 + 13 подборов) – старт; Крисс (10 + 6 подборов), Дэниэлс (9), Грэй (8), Лень (2 + 2 подбора + 1 потеря; 6:47 минут), Питерс (0), Рид (0). Голден Стэйт – Оклахома-Сити 105:125 (30:42, 27:28, 20:29, 28:26) Голден Стэйт: Дюрант (33 + 6 подборов + 5 потерь), Карри (21), Томпсон (12), Грин (5 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Пачулия (2) – старт; Уэст (9), Ливингстон (6), Луни (6), Макги (4), Янг (3), Игудала (2), Каспи (2), Маккоу (0). Оклахома: Джордж (38 + 6 перехватов), Уэстбрук (34 + 9 подборов + 9 передач), Адамс (14 + 10 подборов), Хьюстис (6), Энтони (0) – старт; Грант (16), Абринес (9), Паттерсон (4), Фелтон (2), Синглер (2), Фергюсон (0), Джонсон (0).

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