Баскетболист сборной Украины Отверченко: Сейчас реально ставить перед командой максимальную цель – две победы в двух матчах

Отверченко можно назвать одним из самых харизматичных украинских баскетболистов. А эпизод, случившийся в декабре в «Будивельнике», лишний раз показал, что «идти на поводу» Руслан не будет ни при каких обстоятельствах. Так, в конце декабря прошлого года стало известно, что команда-чемпион испытывает финансовые проблемы, и ряд игроков, среди которых дорогостоящие американские легионеры, готовы покинуть клуб. 18 января ситуация претерпела значительные изменения, а Генри Дугат и Руслан Отверченко вернулись на площадку.

Сейчас Руслан, без которого трудно представить игру киевлян, как и прежде является лидером своей команды. Разумеется, скоро он приедет и в национальную сборную, которой предстоит провести два матча отборочного турнира ЧМ – против команд Латвии и Швеции.

В эксклюзивном интервью УНИАН Руслан Отверченко рассказал о сегодняшней ситуации в клубе, одном сезоне, который игрок провел в испанской «Манресе», предстоящих играх национальной сборной и шансах сборной Украины попасть на баскетбольный Мундиаль.

Руслан, прежде всего, самый насущный вопрос, который сейчас интересует болельщиков - какова ситуация в «Будивельнике»? И финансовая, и психологическая…

Ситуация стабилизировалась. И в финансовом плане, и в моральном, психологическом. Сейчас у нас более-менее все нормально. Надеюсь, что в совокупности все эти факторы вскоре приведут к тому, что вернется «наша игра», выйдем на прежний уровень и будем демонстрировать свой, присущий только «Будивельнику» чемпионский баскетбол. К началу плей-офф уже должны быть в оптимальной форме и кондициях.

Вы только что вернулись из вояжа в Одесскую область, где уверенно обыграли БИПу, но уступили «Химику». Команда по-прежнему ощущает какие-то проблемы того кризиса, или это «рабочее» поражение, а все нюансы той истории уже позади?

Нет, это вполне рабочее поражение, к сожалению, объяснимое некоторыми нашими неточностями, расхлябанными действиями. Дело в том, что лидировали всю игру, а в концовке, что называется, «отпустили» соперника. Чем они умело воспользовались и завершили игру победой. У нас, к сожалению, основной разыгрывающий выбыл досрочно из игры после того, как получил 5 фолов. Да и у меня были проблемы во второй половине последней, 4-й четверти. Не мог играть из-за болей в спине. Соперник этим воспользовался и сумел добыть победу.

Как насчет «судейского фактора» в этом матче? Все-таки «Химик» играл на своей площадке, а игра завершилась с разницей лишь в 1 очко…

Как сказать… Судьи тоже люди. Они свою работу делают и, как все, имеют свойство ошибаться. Человек – не робот. Поэтому, я думаю, не стоит их ругать. «Химик» победил заслуженно.

В этом сезоне команда потерпела уже 6 поражений, включая три проигрыша от «Днепра». Кроме того, уступили «Днепру» место в «Финале четырех» Кубка Украины. Чем кажется таким неприступным «Днепр»? Или дело не в сопернике, а в самих игроках «Будивельника», в психологическом настрое на игры?

Скажу так, в последних играх мы уже нащупали ритм игры с «Днепром», преимущество соперников не было таким подавляющим. Более того, в предпоследней игре регулярного чемпионата мы вели с преимуществом порядка 20 очков и проиграли только из-за собственных ошибок в концовке. Можно сказать, сами виноваты. А в последней кубковой игре и вовсе вели 20 очков и сумели довести игру до победы, удержать лидерство. Так что, считаю, что мы на правильном пути. Уже знаем, как обыгрывать соперника, сделали это. Думаю, в дальнейшем все будет еще лучше.

Что касается состава «Днепра», то, думаю, в этом сезоне очень сильно добавил Дмитрий Глебов в индивидуальном мастерстве и в вариативности нападения «Днепра», поэтому они так более интересно стали играть.

То есть, победа в ответном матче четвертьфинала Кубка над основным сегодняшним соперником – «Днепром» - придаст дополнительную уверенность вашей команде, чем над ней будет довлеть результат первого матча?

Для общего состояния, понимания того, что мы можем в принципе обыгрывать соперника, эта победа, конечно же, нужна была.

В прошлом сезоне ваша команда заняла 1-е место и в регулярном чемпионате, опередив на 1 победу «Днепр», и в плей-офф, выиграв финальную серию у «Химика» 3-1. Задачи на этот сезон в Суперлиге также максимальные?

Да, мы будем бороться только за чемпионство, отстаивать свой титул. Тем более, у нас для этого все есть. Главное, чтобы мы без потерь подошли к плей-офф, решающему матчу чемпионата, чтобы не было болезней, ни у кого не было травм. В остальном, считаю, мы готовы бороться за титул. Состав, который есть у нашей команды, игровые тактико-технические характеристики, все говорит в нашу пользу. Думаю, что, если не произойдет никакого форс-мажора, мы останемся на вершине украинского баскетбола.

Перед началом прошлого сезона 2016/17 вы вернулись в Киев из Испании и подписали контракт с «Будивельником». Для многих – очень неожиданно. Почему решили расстаться с «Манресой»? Вас не устроили достаточно скромные амбиции клуба – 16-е место в итоговой таблице чемпионата, при разнице побед-поражений 10/24, финансовые условия, может, что-то еще…

Нет, там все было хорошо. Дело в другом. У меня там родился ребенок, и мы с женой посчитали, что нам удобнее будет находиться в Киеве. Что еще? Да, в принципе, это, наверное, главное, что вынудило меня вернуться в Киев.

Вы рассматривали вариант пожить в Испании – возможно, для семьи это было бы лучше?

Нет. Лучше не было бы точно. Так сложились обстоятельства. Но я ничуть не жалею о времени, проведенном в Испании. Надеюсь еще вернуться туда. Или хотя бы в подобный чемпионат.

В принципе, есть еще такой момент, что не было другого достойного предложения. Поэтому я решил слишком долго не ждать и подписал соглашение с «Будивельником».

Возможно, находясь на виду в Liga ACB можно было найти себе более «громкий» клуб?

Ощущая себя по играм в ACB, думаю, что можно было бы найти и другой, более сильный клуб. Как я себя чувствовал, как ощущал по тем играм, что провел в лиге, то, думаю, можно было бы проявить себя в испанском чемпионате и на более высоком уровне.

«Манреса» была вашим первым зарубежным клубом – до этого БК «Киев» и БК «Донецк». Насколько велика разница в подходах к работе в Испании и Украине? Имеется ввиду тренировочный процесс - как проводят баскетболисты день игры, как отдыхают?

Начнем с того, что «Манреса» - это такой клуб, который отличается от всех остальных в плане режима. У нас были очень тяжелые тренировки и, скажем так, в день игры, зачастую, тяжело было найти силы на саму игру, особенно, в концовках матчей. И вот в таком режиме неделя за неделей примерно проходили. Конечно, это где-то немножко нестандартно, однако, с другой стороны, дает свои плоды. И могу сказать, что многому научился, находясь там.

А по поводу сравнений с Украиной… У нас тоже много разных специалистов и систем подготовки. У иностранных тренеров, у которых я был – Саша Обрадович и др., там другой подход, нежели у украинских тренеров. Здесь, если так можно выразиться, более обучающий баскетбол. Есть моменты, которые обязательно пригодятся в будущей карьере игрока. Вот такая примерно ситуация.

Какая атмосфера на матчах чемпионата Испании? Болельщики так же горячи, как и на футболе?

Испанцы очень любят баскетбол и, что самое главное, разбираются в игре достаточно хорошо. Там постоянно полные залы, постоянно очень приятно играть в такой атмосфере. Когда полный зал, болельщики гонят вперед свою команду. Плюс, всегда очень тяжело играть на выезде, домашняя команда всегда имеет очень большое преимущество. Там очень сильно реагирует зал на какие-то положительные действия своей команды. Если твоя команда гостевая и начинает «отпускать» соперника, становится неимоверно тяжело.

У «Манресы» зал был большой?

У нас был зал, рассчитанный на 6 тысяч болельщиков, но он во время игр также был постоянно заполнен, и мы ощущали очень большую поддержку публики. Город вообще маленький. Манреса – пригород Барселоны, 40-50 километров от столицы Каталонии. Город уютный, компактный, чистый.

В Манресе вас часто останавливали на улице, просили автограф, общались…?

Да. Конечно, в этом плане никаких проблем. Ко мне подходили, просили сфотографироваться. Это обычная практика у испанцев.

За короткое время пребывания в Испании – всего один сезон – успели подучить язык?

Понимал, в основном, только баскетбольные термины. Выучил их под конец. У нас был тренер, который свободно владеет английским языком, он мне и остальным легионерам все повторял. А так, я понимал только некоторые специальные термины. Говорить – практически не говорил по-испански. Хотя, под конец сезона, уже что-то понимал в местном языке.

Давайте тогда перейдем от дел клубных к делам сборной. Через две недели национальной команде Украины предстоит проводить два очередных отборочных матча ЧМ. С каким настроем подходите к этим играм и поднимается ли ваше настроение, когда думаете о ближайших играх команды?

Конечно, все готовятся и все понимают важность этих игр. Я – не исключение. И в последние дни команда готовится уже не столько тактически, сколько, как психологически подойти к этим играм. Ведь международный календарь так составлен, что игроки уезжают из своих клубов буквально в последний момент. Для подготовки к матчу сборной остается лишь 3 дня. И сбора, как такового, практически не получается.

Но - все профессионалы, все прекрасно понимают меру ответственности, все готовятся к матчам за сборную. И все будут стараться играть на победу, каждый будет отдавать все свои силы – это точно.

Настроение, конечно, приподнятое. Когда все приезжают в сборную, хочется повидать товарищей-друзей, пообщаться с игроками разных клубов и разных чемпионатов. С кем-то не удается так часто увидеться, с кем-то получается, но пообщаться нет времени. Приезд в сборную – всегда положительный эмоциональный момент, собираешься, как на праздник. Кстати, в конце концов, это влияет и на атмосферу в команде в целом, и на последующую работу – тренировки и непосредственно матчи.

Касательно турнирных перспектив… На счету команды уже одна победа над Швецией и поражение от Турции. Насколько эта неудача может стать «роковой» для команды, с учетом того, что в параллельной группе играют наши будущие соперники по второму этапу квалификации – Испания, Черногория и чемпион Европы Словения?

Это очень неприятное поражение, нужно отыгрывать этот гандикап теперь в гостевой игре, что будет сделать очень сложно. Естественно, теперь будем стараться отыгрывать каждый момент, использовать его в свою пользу, общими усилиями добывать победу. Если это получится, в таком случае наши шансы будут очень велики.

А по поводу параллельной группы… Конечно, с упомянутыми соперниками будет очень сложно. Там будет другой этап соревнований, куда мы очень рассчитываем пробиться. Там уже все команды будут, мягко говоря, непростые. Поэтому, нужно пока сконцентрироваться на ближайших играх и довести их до необходимого результата. А там будем думать, как играть с новыми соперниками в дальнейшем.

В первом победном матче со Швецией все шло по плану? Или победа над явным аутсайдером группы могла быть более уверенной по счету…

Да, можно было бы добиться более уверенной победы, набрать побольше очков. Мы и выигрывали с большей разницей, имели серьезное преимущество. Но, в концовке игры, как это часто бывает, немного расслабились, посчитали дело сделанным, утратили концентрацию. Как следствие, растеряли очки… В итоге, победу удержали, но она оказалась не такой уверенной, как хотелось бы.

Вы обе игры смотрели со скамейки запасных. Взгляд со стороны - чего не хватило команде в игре, особенно в матче с Турцией?

Турция очень грамотно подошла к игре, команда вела матч, сохраняла нужный ей ритм. Если так разобраться, то у нас толком и не было быстрых прорывов. Мы позволили туркам втянуть себя в тягучую игру, тот баскетбол, который выгоден сопернику. Сами же игроки сборной Украины не могли показать своих лучших качеств. Ведь именно в быстрых прорывах наше главное преимущество. Это наша «коронка».

В общем, игра была очень тяжелой и приходилось проделывать очень большой объем работы.

Кстати, тот момент, что обе игры вы провели на скамейке запасных – очень сильно задел? Собираетесь как-то сейчас доказать тренеру сборной, что он был не прав?

Знаете, когда команда приезжает на 3 дня, тут уже особо ничего не докажешь. То, что тренер себе придумал заранее, так он и будет действовать. Там уже ничего не сделаешь, мягко говоря. Поэтому… Не знаю, как будет на этот раз, но, как правило, все происходит по одному сценарию. У нас будет 3 дня, что на подготовку - крайне мало. Не будет товарищеских матчей, возможности что-то доказать тренеру. Что уже сейчас есть у тренера, какую он выбрал тактику – так и будет.

Когда устроили демарш в декабре в «Будивельнике», то думали об игре в сборной? О том, что это непременно скажется на вашей игре в составе главной команды страны, что тренер сборной не будет видеть Руслана Отверченко в составе клубной команды и у него не будет стимула вызывать вас в команду?

Если честно, в тот момент я не думал о сборной вообще. Старался тренироваться, поддерживать форму самостоятельно. В себе был уверен, но о глобальных вещах не думал.

Впереди – очередная «спарка». Что из себя сейчас представляет команда Латвии? И, с учетом того, что второй матч команда проведет на своей площадке в Киеве с явным аутсайдером - Швецией, можно ли рассчитывать на максимальный результат – две победы?

Сейчас реально ставить перед командой максимальную цель – две победы в двух матчах. В данный момент по команде Латвии немного информации. Что точно известно – не приедет Кристапс Порзингис, основной игрок команды, который сейчас выступает в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации за «Нью-Йорк Никс». От него идет практически вся игра латвийской сборной из-под кольца, да и 3-очковые броски тоже. Плюс, против него очень неудобно защищаться большим игрокам. В общем, отсутствие лидера у соперника - это уже плюс для нашей команды. У нас и так преимущество над многими командами под кольцом, и преимущество в подборах нужно сохранять, развивать. Как можно больше и лучше этим пользоваться в игре. Это – ключик к победе.

В заключение хотелось бы также отметить, что не только мы в ближайшие дни играем. Чуть раньше свои матчи проведет женская сборная Украины, которая также играет в отборе к ЧМ-2019. Хотелось бы пожелать девочкам удачи. А также, чтобы болельщики не забывали и про них – приходили и поддерживали команду. Для них это тоже очень важно, ведь у женской команды также очень важные матчи впереди.

Мужская команда или ее отдельные представители, которые играют в столичных клубах, придут поддерживать женскую команду во Дворец спорта?

Если и не все, то большая часть точно будет. По возможности. У каждого - свои планы, тренировочный процесс. Но если будет свободное время, конечно, постараемся прийти и поддержать девчонок.

Кирилл Стадниченко