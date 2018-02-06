"Детройт" победил "Портленд", "Индиана" уступила "Вашингтону" в НБА

Дабл-дабл на счету игрока "Пистонс" Драммонда.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 7 матчей, в центральных из которых "Детройт Пистонс" обыграл "Портленд Трейл Блейзерс", а "Индиана Пейсерз" уступила "Вашингтон Уизардс", сообщает официальный сайт лиги.

В первом матче был зафиксирован дабл-дабл на счету игрока "Пистонс" Драммонда.

НБА. Регулярный чемпионат.

5 февраля.

Индиана – Вашингтон 102:111 (23:28, 26:30, 25:28, 28:25)

Индиана: Богданович (29), Стивенсон (13 + 9 подборов + 6 передач), Таддеус Янг (7 + 7 подборов), Джозеф (7), Тернер (6 + 5 подборов) – старт; Джо Янг (17), Сабонис (15), Джефферсон (8), Мур (0).

Вашингтон: Бил (21 + 6 потерь), Портер (13), Моррис (11 + 10 подборов), Гортат (11 + 9 подборов), Саторански (5 + 6 передач) – старт; Убре (15 + 7 подборов), Маинми (12 + 7 подборов), Скотт (11), Микс (10), Фрэйзер (2 + 6 передач).

Детройт – Портленд 111:91 (22:20, 27:23, 30:24, 32:24)

Детройт: Гриффин (21 + 9 подборов + 6 передач), Драммонд (17 + 17 подборов + 5 передач), Буллок (13 + 6 подборов), Джонсон (8), Смит (7 + 7 передач) – старт; Толливер (15 + 7 подборов), Гэллоуэй (13 + 6 передач), Кеннард (12), Хирн (3), Рид (2), Элленсон (0), Фелдер (0).

Портленд: Лиллард (20 + 5 подборов + 5 передач + 5 потерь), – старт; Макколлум (14), Нуркич (10 + 5 подборов), Амину (9 + 13 подборов), Харклесс (6) – старт; Коннотон (11), Напьер (8), Лэйман (5), Дэвис (4 + 10 подборов), Коллинз (2), Свэниган (2), Ленард (0), Вонле (0).

Майами – Орландо 109:111 (35:26, 25:33, 27:34, 22:18)

Майами: Ричардсон (20), Уайтсайд (19 + 14 подборов), Уинслоу (16 + 8 подборов), Драгич (13 + 9 подборов + 7 передач), Олиник (0) – старт; Адебайо (18 + 10 подборов), Тайлер Джонсон (12), Джеймс Джонсон (6), Эллингтон (5), Мики (0).

Орландо: Хезонья (20 + 5 подборов), Симмонс (16), Фурнье (13), Пэйтон (10 + 7 передач). Бийомбо (9 + 5 подборов) – старт; Огастин (16), Спейтс (12 + 5 подборов), Мак (6 + 5 передач), Айванду (5), Аффлало (2 + 6 подборов). Берч (2).

Новый Орлеан – Юта 109:133 (23:34, 41:36, 22:29, 23:34)

Новый Орлеан: Холидэй (28 + 5 подборов), Рондо (18 + 8 передач). Дэвис (15 + 11 подборов + 5 потерь), Мур (14), Миротич (5) – старт; Кларк (14), Диалло (6), Лиггинс (4), Окафор (3), Миллер (2), Джеймс (0).

Юта: Рубио (20 + 11 передач), Гобер (19 + 10 подборов), Фэйворс (19 + 7 подборов), Инглс (18 + 5 подборов), Митчелл (2) – старт; Худ (30), О'Нил (13 + 6 подборов), Нето (8), Юдо (2 + 6 подборов), Джонсон (2), Жеребко (0), Маккри (0).

Денвер – Шарлотт 121:104 (36:25, 27:37, 34:22, 24:20)

Денвер: Харрис (27), Бартон (18 + 8 передач), Мюррей (18 + 7 передач), Йокич (15 + 16 подборов + 7 передач), Чендлер (2) – старт; Мудиай (12), Лайлс (11 + 7 подборов), Артур (10), Крэйг (6 + 7 подборов), Бизли (2), Эрнангомес (0).

Шарлотт: Уокер (20), Ховард (19 + 7 подборов), Батюм (15 + 5 передач). Камински (9), Кидд-Гилкрист (2) – старт; Лэмб (14), Грэм (11), Зеллер (8+ 10 подборов), Картер-Уильямс (6), Монк (0), Бэйкон (0), О'Брайан (0), Стоун (0).

Сакраменто – Чикаго 104:98 (9:28, 32:27, 36:24, 27:19)

Сакраменто: Богданович (15), Джексон (11), Рэндолф (11 + 9 подборов), Коули-Стайн (7 + 6 подборов), Фокс (5) – старт; Хилл (14),Темпл (12), Хилд (11), Сэмпсон (9 + 6 подборов), Куфос (5 + 6 подборов), Картер (4).

Чикаго: ЛаВин (27), Холидэй (20), Портис (18 + 14 подборов), Грант (9), Лопес (2) – старт; Валентайн (11 + 7 подборов), Ципзер (10), Фелисио (1 + 7 подборов), Арчидиаконо (0), Нваба (0).

Клипперс – Даллас 104:101 (32:28, 26:27, 20:27, 26:19)

Клипперс: Галлинари (28), Харрис (19), Брэдли (12), Джордан (6 + 10 подборов), Теоросич (3 + 6 передач) – старт; Уильямс (15 + 8 передач), Деккер (10), Уоллес (4), Харрелл (4), Джонсон (3).

Даллас: Мэттьюз (23), Смит (12 + 9 потерь), Новицки (12 + 6 подборов), Феррел (9), Пауэлл (8 + 10 подборов) – старт; Харрис (16), Бареа (12), Межри (6 + 7 подборов), Клебер (3).