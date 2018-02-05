"Финикс" украинца Леня уступил "Шарлотт", "Бостон" минимально одолел "Портленд" в НБА

"Нью-Йорк" проиграл "Атланте".

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. "Финикс" украинца Алексея Леня проиграл дома "Шарлотт". Украинский легионер принял участие в матче и набрал 8 очков. Об этом сообщает официальный сайт НБА. Бостон – Портленд 97:96 (19:26, 19:28, 31:19, 28:23) Бостон: Хорфорд (22 + 10 подборов), Тейтум (17), Браун (16 + 6 подборов), Розир (11 + 6 подборов), Бэйнс (8 + 8 подборов) – старт; Надер (7), Тайс (6 + 8 подборов), Лджелей (6 + 6 подборов), Ябуселе (4), Аллен (0). Портленд: Макколлум (22), Лилланд (21 + 6 подборов + 9 передач), Нуркич (14 + 8 подборов), Амину (11 + 8 подборов), Тернер (0) – старт; Харклесс (19 + 8 подборов), Дэвис (7 + 6 подборов), Коннотон (2), Коллинз (0). Бруклин – Милуоки 94:109 (22:36, 19:26, 31:21, 22:26) Бруклин: Кэролл (15), Аллен (14 + 7 подборов), Крэбб (11), Динуидди (9 + 10 передач + 3 блок-шота), Эйси (7) – старт; ЛеВерт (15), Харрис (8), Окафор (7), Стаускас (3), Расселл (3 + 7 передач), Уэбб (2). Милуоки: Бледсоу (28 + 6 передач), Хенсон (16 + 18 подборов), Миддлтон (16), Адетокумбо (16 + 8 подборов), Снелл (0) – старт; Паркер (11), Макер (8 + 6 подборов), Килпатрик (5), Браун (4 + 8 подборов), Деллаведова (2), Терри (0), Вон (0). Нью-Йорк – Атланта 96:99 (22:21, 16:23, 33:25, 25:30) Нью-Йорк: Порзингис (22 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Джек (11), Кантер (10 + 12 подборов), Хардуэй (9), Ли (7) – старт; Берк (14), О'Куинн (11 + 6 подборов), Бизли (6), Макдермотт (6 + 7 подборов), Ниликина (0), Томас (0). Атланта: Бейзмор (19), Принс (13), Дедмон (12 + 14 подборов), Шредер (10 + 6 передач), Пламли (4) – старт; Мускала (15 + 6 подборов), Белинелли (8), Дорси (7), Коллинз (6), Дилэйни (5 + 8 передач). Торонто – Мемфис 101:86 (25:24, 31:20, 20:30, 25:12) Торонто: ДеРозан (13), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Лаури (11), Ибака (70, Ануноби (6) – старт; райт (15), ВанВлит (13 + 7 подборов + 8 передач), Сиакам (10), Пелтль (9), Майлз (3), Пауэлл (2). Мемфис: Газоль (20 + 6 подборов), Харрисон (16), Брукс (12), Грин (11 + 6 подборов), Селден (8 + 7 подборов) – старт; Эннис (9), мартин (4), Чалмерс (2 + 5 потерь), Дэвис (2), Рэбб (2), Маклемор (0). Оклахома-Сити – Лейкерс 104:108 (22:25, 27:26, 30:31, 25:26) Оклахома: Уэстбрук (36 + 9 передач + 7 потерь), Джордж (26 + 7 подборов), Адамс (12), Энтони (10 + 13 подборов + 3 блок-шота), Фергюсон (0) – старт; Грант (9 + 10 подборов), Фелтон (5), Абринес (3), Паттерсон (3), Хьюстис (0). Лейкерс: Лопес (20), Рэндл (19 + 6 подборов), Ингрэм (16), Харт (14 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (13) – старт; Кларксон (18), Брюэр (4), Кузма (2), Нэнс (2), Карусо (0). Финикс – Шарлотт 110:115 (31:25, 28:23, 35:38, 16:29) Финикс: Джексон (23 + 5 потерь), Уоррен (21), Бендер (18), Букер (18 + 9 передач), Чендлер (3 + 10 подборов) – старт; Дэниэлс (12), Лень (8 + 5 подборов + 1 передач + 1 потеря; 11:26 минут), Хаус (5), Юлис (2), Дадли (0). Шарлотт: Батюм (22), Уокер (18), Ховард (18 + 14 подборов), Кидд-Гилкрист (8 + 7 подборов), Камински (4) – старт; Грэм (15), Лэмб (15), Картер-Уильямс (8), Зеллер (7).

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