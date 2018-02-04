"Будивельник" уступил в концовке "Химику", "Мавпы" уверенно обыграли БИПу в Суперлиге

Состоялись две игры в рамках регулярного первенства.

В воскресенье состоялись два матча украинской баскетбольной Суперлиги. Южненский «Химик» в матче регулярного чемпионата дома с минимальным счетом обыграл «Будивельник» - 83:82.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Ключевой стала последняя четверть матча, которую южненцы провели активнее киевлян. Победу своей команде за 6 секунд до конца игры принес Илья Сидоров.

«Химик» – «Будивельник» - 83:82 (20:25, 19:18, 23:25, 21:14)

«Химик»: Колтер (12), Сидоров (18 + 7 передач), Эриенс (4), Павлов (7 + 6 подборов), Антипов (21) – старт; Мальчевский (19 + 7 подборов), Марченко (2).

«Будивельник»: Дугат (10), Отверченко (26 + 6 передач), Крутоус (19), Сандул (4 + 6 подборов), Анисимов (16 + 8 подборов) – старт; Месяц (5), Винтоняк (2), Зотов (0 + 7 передач), Дзюба.

В еще одном поединке «Черкасские Мавпы» крупно обыграли одесскую БИПу, преодолев отметку в сто очков.

В первой четверти гости набрали 39 очков, создав себе комфортный отрыв в 15 пунктов, а после вновь записали в актив более 30 очков и увеличили разрыв до 24-х. В третьем временном отрезке команда Максима Михельсона вновь не дала усомниться в своем лидерстве, а в решающей четверти проиграла восемь очков, но это не отразилось на исходе матча.

Самым результативным игроком поединка стал защитник «Мавп» Александр Кольченко, записавший в свой актив 34 пункта.

«БИПА» – «Черкасские Мавпы» 87:109 (24:39, 22:31, 17:23, 24:16)

«БИПА»: Артамонов (10 + 5 передач), Эфианаи (11 + 5 подборов), Ноффле (22 + 6 потерь), Кривцов (3), Тихонов (9) – старт; Прокопенко (15 + 4 передачи), Луценко (11), Тищенко (4 + 6 подборов + 4 потери), Балабан (2).

«Черкасские Мавпы»: Бояркин (1 + 5 передач), Кольченко (34 + 4 потери), Конев (10 + 6 подборов + 2 блок-шота), Липовцев (5), Дэвис (20 + 7 подборов) – старт; Кобец (15 + 5 подборов), Беллфилд (11 + 6 передач), Конате (7), Ткаченко (4), Руслов (2).

Отметим, что после матча с БИПой «Мавпы» занимают третью строчку в турнирной таблице с 34 очками. Лидирует "Днепр" (40 очков), на второй позиции "Будивельник" (36 очков).