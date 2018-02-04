"Хьюстон" разгромил "Кливленд", "Голден Стэйт" проиграл "Денверу" в чемпионате НБА

"Сан-Антонио" уступил "Юте".

Накануне ночью состоялись очередные матчи регулярного первенства НБА. "Хьюстон" одержал разгромную победу над "Кливлендом" - 120:88. Лидер Западной конференции "Голден Стэйт" потерпел неудачу в гостях у "Денвера" - 108:115. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Клипперс – Чикаго 113:103 (22:17, 35:35, 30:29, 26:22) Клипперс: Харрис (24), Галлинари (24 + 9 подборов), Теодосич (8), Брэдли (8), Джордан (3 + 16 подборов) – старт; Уильямс (21 + 6 передач), Харрелл (14 + 7 подборов), Уоллес (8 + 6 подборов), Джонсон (3). Чикаго: ЛаВин (21 + 9 подборов), Ципзер (16), Лопес (15 + 8 подборов), Грант (14 + 6 подборов), Холидэй (13) – старт; Портис (10 + 13 подборов), Валентайн (6), Фелисио (4), Нваба (2), Арчидиаконо (2). Индиана – Филадельфия 100:92 (33:27, 29:30, 14:18, 24:17) Индиана: Богданович (19), Оладипо (19 + 9 подборов), Т. Янг (10), Колллисон (11), Тернер (0) – старт; Стивенсон (14 + 9 подборов), Сабонис (10 + 8 подборов + 6 передач), Джефферсон (9), Джозеф (8), Дж. Янг (0). Филадельфия: Эмбиид (24 + 10 подборов + 7 потерь), Шарич (16), Колингтон (12 + 8 подборов), Симмонс (10 + 11 подборов + 6 передач), Редик (6) – старт; Бэйлесс (11), Макконнелл (5), Джонсон (4), Андерсон (2), Букер (2), Холмс (0). Детройт – Майами 111:107 (27:26, 27:24, 22:27, 35:30) Детройт: Смит (25 + 7 передач), Драммонд (23 + 20 подборов + 4 блок-шота + 6 потерь), Гриффин (16 + 9 подборов + 7 передач), Джонсон (13 + 7 подборов), Буллок (8) – старт; Гэллоуэй (13), Толливер (13), Элленсон (0), Рид (0). Майами: Драгич (33 + 6 передач), Олиник (19 + 8 подборов), Ричардсон (19 + 6 передач), Адебайо (4), Уинслоу (0 + 6 подборов) – старт; Дж. Джонсон (18 + 7 передач), Эллингтон (11), Т. Джонсон (3). Орландо – Вашингтон 98:115 (25:31, 22:25, 22:31, 29:28) Орландо: Симмонс (15), Пэйтон (14), Фурнье (11), Спейтс (10), Бийомбо (4) – старт; Хезонья (15 + 5 потерь), Мак (11 + 7 подборов), Огастин (10), Берч (4 + 8 подборов), Айванду (4). Вашингтон: Портер (20), Саторански (19 + 6 передач), Бил (18 + 8 подборов + 8 передач), Моррис (16), Гортат (10 + 11 подборов) – старт; Фрэйзер (9), Убре (6), Смит (6), Микс (6), Маккаллоу (2). Кливленд – Хьюстон 88:120 (20:32, 19:33, 30:32, 19:23) Кливленд: Томас (12), Смит (12 + 7 подборов), Джеймс (11 + 9 подборов + 9 передач), Томпсон (9), Краудер (8) – старт; Уэйд (10), Роуз (10), Грин (6), Осман (4), Фрай (3 + 7 подборов), Корвер (3), Кальдерон (0). Хьюстон: Пол (22 + 8 подборов + 11 передач), Андерсон (21 + 8 подборов), Харден (16 + 6 подборов + 9 передач), Капела (14 + 9 подборов), Мба а Муте (11) – старт; Грин (17 + 3 блок-шота), Нене (9), Такер (6 + 9 подборов), Браун (2), Блэк (2). Денвер – Голден Стэйт 115:108 (29:32, 26:24, 22:27, 38:25) Денвер: Бартон (25), Йокич (19 + 9 подборов), Харрис (16 + 6 подборов), Мюррей (15), Чендлер (5) – старт; Лайлс (15 + 10 подборов), Крэйг (8), Мудиай (7 + 6 подборов), Артур (5), Бизли (0). Голден Стэйт: Дэрант (31 + 6 подборов + 7 передач), Карри (24 + 6 подборов + 5 потерь), Томпсон (16), Пачулия (10 + 8 подборов), Грин (8 + 6 подборов + 8 передач) – старт; Ливингстон (8), Игудала (5), Янг (4), Луни (2 + 6 подборов), Макги (0 + 4 блок-шота), Маккау (0), Джонс (0). Сан-Антонио – Юта 111:120 (24:33, 25:28, 29:26, 33:33) Сан-Антонио: Олдридж (31), Мюррей (10), Грин (9 + 3 блок-шота), Бертанс (8), Андерсон (8) – старт; Джинобили (13), Паркер (11 + 9 передач), Миллс (11), Газоль (8 + 11 подборов), Форбс (2), Хиллиард (0). Юта: Рубио (34 + 9 передач), Фэйворс (14 + 6 подборов), Гобер (11 + 10 подборов + 3 блок-шота), Инглс (10), Беркс (8 + 8 подборов) – старт; О'Нил (18), Нето (12), Худ (5), Жеребко (4), Юдо (4). Миннесота – Новый Орлеан 118:107 (37:29, 29:24, 29:28, 23:26) Миннесота: Батлер (30 + 8 подборов + 7 передач), Таунс (22 + 16 подборов), Уиггинс (15), Гибсон (12 + 9 подборов), Тиг (5 + 6 передач) – старт; Джонс (15), Кроуфорд (8), Дженг (6 + 6 подборов), Бьелица (5), Брукс (0), Джордж-Хант (0). Новый Орлеан: Дэвис (38 + 9 подборов), Рондо (9), Холидэй (9 + 9 передач), Каннингем (5) Мур (2) – старт; Миротич (18 + 12 подборов), Диалло (10 + 10 подборов), Кларк (9 + 7 подборов), Миллер (5), Джеймс (2), Кук (0). Сакраменто – Даллас 99:106 (28:27, 26:29, 31:25, 14:25) Сакраменто: Фокс (15), Рэндолф (14 + 5 потерь), Коули-Стайн (14 + 8 подборов), Богданович (7 + 6 передач), Джексон (4) – старт; Темпл (15), Хилд (13), Куфос (8 + 7 подборов), Хилл (4), Картер (3), Сэмпсон (2). Даллас: Барнс (18), Пауэлл (17 + 9 подборов), Новицки (15 + 7 подборов), Смит (12 + 5 потерь), Мэттьюз (11) – старт; Феррел (11), Харрис (9), Межри (8), Бареа (5 + 11 передач), Клебер (0).

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