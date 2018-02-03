"Днепр" разгромил "Запорожье" в матче украинской баскетбольной Суперлиги

"Политехник" оказался сильнее "Николаева".

В субботу состоялись два матча чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в которых лидер чемпионата "Днепр" разгромил в гостях "Запорожье", а харьковский "Политехник" оказался сильнее МБК "Николаев", сообщает официальный сайт соревнований.

"Днепр" еще больше укрепил свою лидирующую позицию в таблице Суперлиги, а "Политехник" впервые в сезоне победил "Николаев"

Суперлига. Баскетбол.

Запорожье-ZOG – Днепр 64:90 (12:20, 18:22, 22:20, 12:28)

Запорожье: Кожемякин 14 - 7 потерь, Кондраков 3 + 4 подбора + 4 передачи, Щепкин 17 + 4 подбора, Никитин, Ясиненко 6 - старт; Буц, Анисимов 21 + 8 подборов 0 4 потери, Теряник 3

Днепр: Мішула 15 + 6 передач, Вильховецкий 7 + 4 подбора - 4 потери +3 перехвата, Ревзин 9 + 5 передач, Глебов 15 + 7 передач, Тимофеенко 8 + 8 подборов - старт; Шундель 10 + 4 подбора, Закурдаев 6, Шевченко 9 + 7 подборов, Мироненко 7, Сизов 4

МБК Николаев – Авантаж-Политехник 83:89 (20:24, 20:15, 16:25 27:25)

Николаев: Тонченко 4, Мусиенко, Носков 13 + 5 передач - 5 потерь, Онуфриев 11 + 7 подборов, Кушниров 15 + 5 подборов - старт; Иванов 6, Шостуха 17, Давидюк 2, Хохонік, Попов 15 + 5 подборов + 5 передач

Политехник: Йованович 22, Козлов 11 + 6 передач, Барнс 17 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата, Рочняк 14 + 7 подборов, Вуйович 21 + 10 подборов - старт; Рудаков 2, Тарасенко 2