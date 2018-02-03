"Финикс" без Лэня уступил "Юте" в матче регулярного чемпионата НБА

Игра завершилась со счетом 97:129.

В ночь на суботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 9 матчей, в одном из оторых "Финикс Санс" без украинца Алексея Лэня в составе проиграл "Юте Джаз", сообщает официальный сайт соревнований. Матч завершился со счетом 27:129. НБА. Регулярный чемпионат. 2 февраля. Шарлотт – Индиана 133:126 (49:37, 22:20, 25:34, 37:35) Шарлотт: Уокер (41 + 9 передач), Батюм (31 + 9 подборов), Камински (15 + 6 подборов), Ховард (12 + 11 подборов), Кидд-Гилкрист (6) – старт; Лэмб (14), Грэм (5), Зеллер (5), Картер-Уильямс (4). Индиана: Оладипо (35), Тернер (19 + 11 подборов), Богданович (18), Коллисон (10), Т. Янг (9) – старт; Стивенсон (15), Джозеф (12), Сабонис (8), Лиф (0), Дж. Янг (0), Джефферсон (0). Бостон – Атланта 119:110 (26:32, 27:23, 41:20, 25:35) Бостон: Розир (31 + 7 подборов), Тейтум (27), Браун (19), Хорфорд (17 + 6 подборов + 7 передач), Бэйнс (11 + 8 подборов) – старт; Надер (5 + 6 подборов), Оджелей (5), Тайс (4), Аллен (0), Ябуселе (0). Атланта: Принс (31 + 8 подборов), Шредер (25), Бейзмор (11), Ильясова (7), Пламли (1) – старт; Дедмон (9 + 7 подборов), Коллинз (8), Тэйлор (2), Дорси (1), Дилэйни (0), Мускала (0), Бэббит (0). Торонто – Портленд 130:105 (37:18, 37:34, 27:28, 29:25) Торонто: ДеРозан (35), Валанчюнас (18 + 8 подборов), Лаури (15), Ибака (7), Ануноби (2) – старт; ВанВлит (16), Сиакам (13), Пауэлл (11), Райт (6), Пелтль (4), Маккинни (3), Ногейра (0). Портленд: Лиллард (32 + 10 передач), Макколлум (21), Нуркич (20 + 7 подборов), Амину (5 + 9 подборов), Тернер (2) – старт; Ленард (7), Дэвис (6), Коннотон (6), Вонле (4), Коллинз (1), Напьер (1), Харклесс (0), Лэйман (0). Бруклин – Лейкерс 99:102 (26:24, 31:35, 28:26, 14:17) Бруклин: Динуидди (23 + 7 подборов + 9 передач), Аллен (20), Крэбб (8), Кэролл (7), Эйси (0) – старт; Расселл (15), Харрис (11 + 7 подборов), ЛеВерт (7), Окафор (5 + 3 блок-шота), Уэбб (3). Лейкерс: Рэндл (19 + 12 подборов + 5 потерь), Лопес (19), Ингрэм (16 + 8 подборов + 10 передач), Харт (15 + 14 подборов), Колдуэлл-Поуп (3) – старт; Кларксон (11), Нэнс (7 + 8 подборов), Брюэр (6), Кузма (6), Карусо (0). Милуоки – Нью-Йорк 92:90 (28:29, 27:26, 19:19, 18:16) Милуоки: Адетокумбо (29 + 11 подборов), Миддлтон (9 + 6 подборов), Снелл (8), Бледсоу (7), Хенсон (4) – старт; Паркер (12), Браун (9), Макер (7), Деллаведова (4), Килпатрик (3). Нью-Йорк: Порзингис (17 + 7 подборов), Кантер (17 + 18 подборов + 6 потерь), Ли (13 + 6 подборов), Джек (11 + 7 подборов + 7 передач), Хардуэй (6 + 7 подборов) – старт; Ниликина (9), Бизли (6), О'Куинн (4), Макдермотт (4), Томас (3). Филадельфия – Майами 103:97 (24:23, 27:18, 35:19, 17:37) Филадельфия: Симмонс (20 + 6 подборов), Шарич (17 + 10 подборов), Эмбиид (17 + 11 подборов + 3 блок-шота + 6 потерь), Редик (13), Ковингтон (13) – старт; Андерсон (11), Макконнелл (4), Джонсон (4), Бэйлесс (2), Букер (2). Майами: Ричардсон (12), Драгич (10), Т. Джонсон (9), Дж. Джонсон (5), Уайтсайд (4 + 9 подборов + 3 блок-шота) – старт; Олиник (19 + 6 подборов), Эллингтон (16), Адебайо (15 + 13 подборов + 6 передач), Уинслоу (7 + 12 подборов). Оклахома-Сити – Новый Орлеан 100:114 (32:22, 26:32, 25:36, 17:24) Оклахома: Адамс (23 + 12 подборов), Уэстбрук (16 + 10 подборов + 14 передач + 9 потерь), Джордж (15), Энтони (13 + 9 подборов), Фергюсон (2) – старт; Абринес (14), Грант (12 + 12 подборов), Фелтон (5), Хьюстис (0), Паттерсон (0). Новый Орлеан: Дэвис (43 + 10 подборов + 5 потерь), Мур (26), Холидэй (11 + 11 передач), Каннингем (7 + 6 подборов), Рондо (7 + 7 подборов + 13 передач) – старт; Миллер (11), Диалло (7 + 9 подборов), Кларк (2), Джеймс (0). Финикс – Юта 97:129 (23:28, 17:34, 33:32, 24:35) Финикс: Джексон (20), Букер (18 + 6 передач), Чендлер (6), Уоррен (4), Крисс (3) – старт; Бендер (16 + 9 подборов), Юлис (14), Грэй (7), Хаус (4), Рид (3), Дэниэлс (2), Дадои (0), Питерс (0). Юта: Митчелл (40 + 5 подборов + 6 передач), Инглс (16), Рубио (14 + 6 подборов + 9 передач), Фэйворс (12 + 10 подборов), Гобер (10 + 9 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь) – старт; Джонсон (12), О'Нилл (8 + 6 подборов), Юдо (7), Беркс (4), Нето (4), Жеребко (2).

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