"Будивельник" выиграл у БИПы, "Химик" проиграл "Черкасским Мавпам" в баскетбольной Суперлиге

Состоялись очередные матчи чемпионата Украины по баскетболу.

В Одессе и Южном завершились матчи чемпионата Украины по баскетболу среди команд украинской баскетбольной Суперлиги, в которых столичный "Будивельник" обыграл БИПу, а "Химик" проиграл "Черкасским Мавпам", сообщает официальный сайт соревнований.

Примечательно, что "Черкасские Мавпы" в третий раз в сезоне победили "Химик".

БИПА-Одесса – Будивельник (Киев) – 74:84 (19:24, 24:23, 17:18, 14:19)

БИПА-Одесса: Артамонов 12о, 5пд, 6пр, Кривцов 9о, 5пд, 1пр, Тищенко 8о, 2пд, 6пр, Воевода 1пр, Танкслі 17о, 5пд, 1пр; Луценко 2, 3пд, 1пр, Беликов, Прокопенко 7о, 1пд, 1пр, Тихонов 2о, 3пд, 1пр, Волчанов, Балабан, Ноффлет 17о, 10пд, 2пр.

Будивельник: Сандул 10о, 5пд, 1пр, Крутоус 11о, 6пд, 4пр, Отверченко 19о, 4пд, 3пр, Дугат 10о, 6пд, 6пр; Анисимов 14о, 6пд, 2пр, Винтоняк 2пд, 2пр, Дзюба, Зотов 4о, 3пд, 1пр, Дроздов.

БК “Химик” – БК “Черкасские Мавпы” – 85:92 (19:22, 30:22, 15:23, 21:25)

БК “Химик”: Павлов – 26оч, 8пб; Колтер – 21оч.

БК “Черкасские Обезьяны”: Кольченко – 19оч, 5пб, 5рп; Кобец – 18оч; Липовцев – 15оч.