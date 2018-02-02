"Хьюстон" обыграл "Сан-Антонио" и одержал 37 победу в сезоне НБА

Матч в Сан-Антонио завершился со счетом 91:102.

В ночь на пятницу состоялись пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в центральном из которых "Хьюстон Рокетс" обыграли в гостях "Сан-Антонио Сперз" и одержали 37-ю победу в регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 91:102.

Гости выиграли первую половину матча с преимуществом в 17 очков, после чего так и не отдали инициативу сопернику. В третьей и четвертой 12-минутках хозяева выиграли лишь с преимуществом "+4" и "+1" соответственно.

НБА. Регулярный чемпионат.

1 февраля.

Вашингтон – Торонто 122:119 (27:34, 28:28, 33:25, 34:32)

Вашингтон: Бил (27 + 6 подборов + 6 передач), Портер (16 + 11 подборов + 6 передач), Моррис (15 + 7 подборов), Гортат (10 + 7 подборов), Саторански (10) – старт; Скотт (14), Маинми (10), Микс (10), Убре (7), Фрэйзер (3 + 5 передач).

Торонто: Лаури (29 + 5 подборов + 5 передач), ДеРозан (23 + 5 подборов + 6 передач), Валанчюнас (17 + 6 подборов), Ибака (16), Ануноби (11) – старт; Пелтль (8 + 5 подборов), Пауэлл (8), Сиакам (5), Браун (2), Райт (0), Ногейра (0).

Детройт – Мемфис 104:102 (27:25, 24:26, 31:25, 22:26)

Детройт: Гриффин (24 + 10 подборов) + 5 передач), Буллок (15), Драммонд (14 + 15 подборов), Джонсон (14), Смит (12 + 5 подборов) – старт; Байкс (13), Толливер (8), Кеннард (4), Гэллоуэй (0), Морлэнд (0), Рид (0).

Мемфис: Газоль (19 + 14 подборов), Харрисон (18 + 8 передач), Брукс (13), Мартин (10 + 6 подборов), Селден (7) – старт; Дэвис (12 + 8 подборов), Хенри (10), Грин (8 + 7 подборов), Эннис (5), Маклемор (0).

Сан-Антонио – Хьюстон 91:102 (14:27, 24:27, 32:28, 21:20)

Сан-Антонио: Грин (22 + 6 подборов), Олдридж (16 + 8 подборов), Андерсон (7), Газоль (6 + 7 подборов), Мюррей (6 + 11 подборов) – старт; Форбс (11), Джинобили (5), Паркер (4), Миллс (4), Хиллиард (4), Бертанс (3), Пол (3), Ловернь (0).

Хьюстон: Харден (28 + 11 подборов), Капела (14 + 13 подборов), Андерсон (13), Пол (10), Мба а Муте (9) – старт; Грин (15 + 5 подборов), Такер (10 + 5 подборов), Нене (3).

Миннесота – Милуоки 108:89 (23:17, 37:22, 19:22, 29:28)

Миннесота: Батлер (28 + 6 передач), Таунс (24 + 11 подборов), Гибсон (9 + 6 подборов), Тиг (9 + 8 передач), Уиггинс (7 + 6 подборов) – старт; Дженг (8), Бьелица (8), Кроуфорд (8), Джонс (4), Мухаммад (2), Брукс (1), Олдрич (0), Джордж-Хант (0).

Милуоки: Миддлтон (21 + 6 подборов + 5 потерь), Адетокумбо (17 + 15 подборов + 6 передач + 5 потерь), Хенсон (14 + 8 подборов), Брогдон (4), Снелл (2) – старт; Килпатрик (10), Браун (7), Уилсон (5), Макер (4), Манфорд (3), Пламли (2), Деллаведова (0 + 5 передач), Вон (0).

Денвер – Оклахома-Сити 127:124 (40:33, 32:24, 32:32, 23:35)

Денвер: Мюррей (33 + 5 передач), Йокич (29 + 13 подборов + 14 передач), Харрис (25), Бартон (15 + 6 подборов), Чендлер (4) – старт; Крэйг (7), Мудиай (7), Фарид (4), Лайлс (3), Артур (0).

Оклахома-Сити: Джордж (43 + 5 подборов + 5 передач), Уэстбрук (20 + 9 подборов + 21 передача), Адамс (10 + 8 подборов), Энтони (10), Фергюсон (0) – старт; Грант (18 + 6 подборов), Абринес (13), Паттерсон (6), Фелтон (4), Хьюстис (0).