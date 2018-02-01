"Днепр" и "Политехник" выиграли очередные матчи украинской баскетбольной Суперлиги

"Днепр" оформил волевую победу в Николаеве.

В четверг в украинской баскетбольной Суперлиге состоялись два матча регулярного чемпионата, которые выиграли "Днепр" и харьковский "Авантаж-Политехник", сообщает официальный сайт соревнований.

"Днепр" обыграл "Николаев" в гостях после програнного вчистую первого тайма игры. В свою очередь, "Авантаж-Политехник" вырвал волевую победу в овертайме в битве аутсайдеров против "Запорожье-ZOG".

МБК Николаев – Днепр 75:85 ОТ (25:26, 22:11, 4:21, 20:13, 4:14)

МБК Николаев: Кушниров 19 + 11 подборов + 4 блок-шота, Носков 19 + 7 подборов – 4 потери, Шостуха 9, Онуфриев 9 + 7 подборов, Тонченко 2 – старт, Попов 10 + 9 подборов, Давидюк 5, Хохоник 2

Днепр: Тимофеенко 18 + 18 подборов, Глебов 17 + 9 передач – 3 потери, Мішула 11, Вильховецкий 9 + 6 подборов + 4 передачи, Ревзин 7 + 4 передачи – старт, Шундель 10 + 5 передач, Шевченко 7 + 5 подборов, Сизов 6 + 5 подборов

Запорожье-ZOG – Авантаж-Политехник 83:89 ОТ (22:16, 15:18, 16:22, 20:17, 10:16)

Запорожье-ZOG: Щепкин 33, Кондраков 11, Никитин 10 + 9 подборов, Анисимов 4 + 11 подборов, Ткачук 0 + 5 передач – старт, Кожемякин 15, Ясиненкно 4, Ворнік 4 + 7 подборов, Теряник 2

Авантаж-Политехник: Йованович 18 + 6 передач, Барнс 17 + 7 подборов + 6 передач – 4 потери, Рочняк 14 + 12 подборов, Рудаков 6, Колотилов 0 – старт, Вуйович 15 + 12 подборов, Козлов 11 + 11 подборов + 4 передачи, Тарасенко 8 + 4 подбора