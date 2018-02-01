"Финикс" украинца Леня обыграл "Даллас", "Кливленд" сильнее "Майами" в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне в НБА состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. "Кливленд" одержал трудную победу над "Майами" - 91:89. "Финикс" украинца Алексея Леня обыграл "Даллас". Украинский игрок из-за повреждения пропустил четвертый матч из последних пяти, сыгранных "Финиксом". Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Орландо – Лейкерс 127:105 (29:25, 29:26, 43:30, 26:24) Орландо: Спейтс (21), Фурнье (19), Пэйтон (15 + 7 подборов + 6 передач), Симмон (14), Бийомбо (5 + 6 подборов) – старт; Хезонья (14), Мак (13 + 7 передач), Огастин (12), Айванду (6 + 5 подборов), Аффлало (6), Берч (2). Лейкерс: Рэндл (20 + 9 подборов), Ингрэм (13 + 5 подборов + 5 передач), Колдуэлл-Поуп (12), Эннис (5), Лопес (5) – старт; Кларксон (20 + 5 подборов), Кузма (11), Нэнс-младший (8), Брюэр (5), Харт (3), Брайан (1). Индиана – Мемфис 105:101 (21:25, 34:28, 29:22, 21:26) Индиана: Богданович (21 + 5 подборов), Коллисон (16), Тернер (15 + 11 подборов), Оладипо (13 + 5 передач + 7 потерь), Таддеус Янг (10 + 5 передач) – старт; Стивенсон (13), Сабонис (10 + 7 подборов), Джозеф (4), Лиф (3), Джо Янг (0). Мемфис: Селден (24), Газоль (23 + 9 подборов + 5 передач), Харрисон (13 + 5 подборов + 6 передач + 6 потерь), Брукс (12 + 5 подборов), Мартин (7) – старт; Рэбб (7 + 8 подборов), Хенри (6), Райт (5), Маклемор (4). Бруклин – Филадельфия 116:108 (30:34, 34:31, 27:23, 25:20) Бруклин: Динуидди (27), Аллен (16 + 12 подборов), Кэрролл (15 + 5 передач), Крэбб (14 + 5 подборов), Эйси (6) – старт; Расселл (22 + 5 подборов), Окафор (8), Стаускас (3), Зеллер (3), Харрис (2), Уэбб (0). Филадельфия: Эмбиид (29 + 14 подборов), Симмонс (24 + 7 передач), Редик (20), Шарич (12 + 6 подборов), Ковингтон (6) – старт; Джонсон (7), Букер (6 + 5 подборов), Макконнелл (2), Андерсон (2), Луваву-Кабарро (0). Кливленд – Майами 91:89 (27:21, 21:29, 24:22, 19:17) Кливленд: Джеймс (24 + 11 подборов + 5 передач + 7 потерь), Томас (13 + 5 подборов + 6 передач), Краудер (11 + 7 подборов), Смит (6), Томпсон (0 + 6 подборов) – старт; Фрай (16), Уэйд (9 + 5 подборов), Корвер (9), Грин (2), Роуз (1). Майами: Драгич (18 + 6 передач), Ричардсон (15), Джонсон (11 + 6 подборов), Уайтсайд (9 + 8 подборов), Джонсон (8) – старт; Олиник (10 + 7 подборов), Уинслоу (9 + 10 подборов), Адебайо (9 + 5 подборов), Эллингтон (0 + 6 подборов). Атланта – Шарлотт 110:123 (28:35, 24:29, 32:33, 26:26) Атланта: Бэйзмор (25 + 5 передач), Шредер (13 + 9 передач), Ильясова (11), Пламли (2), Принс (0) – старт; Белинелли (22), Коллинз (12), Дедмон (9 + 5 подборов), Дорси (7), Мускала (6 + 5 подборов), Бэббит (2), Тэйлор (1), Дилэйни (0). Шарлотт: Уокер (38 + 6 передач), Ховард (20 + 12 подборов), Камински (11), Батюм (10 + 11 подборов + 10 передач), Кидд-Гилкрист (10) – старт; Грэм (14), Лэмб (10), О'Брайан (5), Монк (3), Картер-Уильямс (2 + 5 передач), Бэйкон (0), Стоун (0). Бостон – Нью-Йорк 103:73 (27:24, 23:21, 31:20, 22:8) Бостон: Розир (17 + 11 подборов + 10 передач), Тейтум (15), Хорфорд (14 + 9 подборов + 5 передач), Браун (14), Бэйнс (2 + 6 подборов) – старт; Моррис (20 + 5 подборов), Надер (10), Тайс (8 + 6 подборов), Оджелей (3).Аллен (0), Ябуселе (0). Нью-Йорк: Кантер (17 + 17 подборов + 5 потерь), Порзингис (16), Ли (7), Хардуэй-младший (4), Джек (2) – старт; Бизли (12 + 5 подборов), Ниликина (5), Томас (3), Дотсон (3), Эрнангомес (3), Берк (1), Макдермотт (0), О'Куинн (0). Портленд – Чикаго 124:108 (43:19, 24:25, 35:31, 22:33) Портленд: Макколлум (50 + 5 подборов), Лиллард (13 + 7 передач), Нуркич (12 + 9 подборов), Амину (8 + 6 подборов), Тернер (8) – старт; Коннотон (10), Напьер (8), Вонле (6), Дэвис (4 + 7 подборов), Коллинз (3 + 6 подборов), Харклесс (2), Лэйман (0). Чикаго: ЛаВин (23), Грант (11), Холидэй (9), Ципзер (9), Лопес (6) – старт; Валентайн (15 + 6 подборов), Фелисио (12 + 5 подборов), Портис (8 + 10 подборов), Блэйкни (7), Нваба (6), Арчидиаконо (2), Пондекстер (0). Финикс – Даллас 102:88 (36:17, 21:29, 24:15, 21:27) Финикс: Джексон (21 + 8 подборов), Уоррен (20), Крисс (15 + 12 подборов), Букер (15 + 5 потерь), Чендлер (6 + 8 подборов) – старт; Дэниэлс (9), Хаус (6 + 5 подборов), Бендер (4 + 5 подборов), Дадли (3), Кэнан (3), Юлис (0). Даллас: Смит (17 + 6 передач), Барнс (15 + 9 подборов), Новицки (14 + 10 подборов), Пауэлл (7 + 7 подборов), Мэттьюз (6) – старт; Феррел (13), Харрис (10 + 5 передач). Коллинсуорт (4), Клебер (2 + 6 подборов), Межри (0).

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