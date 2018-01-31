"Голден Стэйт" разгромно уступил "Юте", а "Кливленд" проиграл "Детройту" в чемпионате НБА

Очередной день соревнований отмечен сенсационными результатами.

В ночь на среду состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Один из лидеров Восточной конференции "Кливленд" в гостях уступил "Детройту". "Торонто" дома одолел "Миннесоту". Об этом сообщает официальный сайт турнира. Вашингтон – Оклахома-Сити 102:96 (30:25, 23:29, 22:22, 27:20) Вашингтон: Портер (25 + 6 подборов), Бил (21 + 6 подборов + 9 передач), Моррис (18 + 6 подборов), Гортат (11 + 7 подборов), Саторански (4 + 5 подборов + 6 передач) – старт;Убре (10), Скотт (9), Маинми (4), Фрэйзер (0), Микс (0). Оклахома-Сити: Джордж (28 + 6 подборов), Энтони (19 + 6 подборов + 3 блокшота), Адамс (16 + 12 подборов), Уэстбрук (13 + 6 подборов + 10 передач + 7 потерь), Фергюсон (0) – старт; Грант (8 + 6 подборов), Абринес (5), Фелтон (4), Хьюстис (3 + 5 подборов), Паттерсон (0). Торонто – Миннесота 109:104 (19:27, 32:30, 27:23, 31:24) Торонто: ДеРозан (23 + 8 передач), Валанчюнас (18 + 11 подборов), Ибака (15 + 6 подборов), Лаури (15 + 9 передач), Ануноби (3) – старт; Пелтль (12), ВанВлит (10), Пауэлл (8), Сиакам (3), Райт (2). Миннесота: Батлер (25 + 5 подборов + 6 передач), Уиггинс (15 + 8 подборов), Тиг (14), Гибсон (12 + 5 подборов), Таунс (11 + 10 подборов) – старт; Дженг (14), Бьелица (5 + 5 подборов), Кроуфорд (4), Джонс (3), Мухаммад (1). Нью-Йорк – Бруклин 111:95 (30:22, 31:19, 25:28, 25:26) Нью-Йорк: Порзингис (28 + 5 подборов), Кантер (20 + 20 подборов + 5 передач), Хардуэй-младший (15), Ли (12), Джек (2) – старт; Бизли (12 + 13 подборов), Ниликина (8 + 5 передач), Макдермотт (7), О'Куинн (4 + 5 подборов), Берк (2), Эрнангомес (1), Томас (0), Бэйкер (0). Бруклин: Кэрролл (13 + 7 подборов), Аллен (12), Крэбб (12), Динуидди (11 + 7 передач), Эйси (8 + 6 подборов) – старт; Стаускас (12), Харрис (9), Расселл (7 + 5 подборов), Уайтхэд (6), Окафор (5 + 13 подборов), Уэбб (0). Новый Орлеан – Сакраменто 103:114 (29:25, 33:36, 23:29, 18:24) Новый Орлеан: Дэвис (23 + 13 подборов + 5 передач + 6 блокшотов), Холидэй (21 + 6 передач), Мур (8), Каннингем (4), Рондо (2) – старт; Кларк (20 + 6 подборов), Нельсон (10 + 8 передач), Миллер (10), Джеймс (2), Диалло (2), Ашик (1). Сакраменто: Рэндолф (26 + 12 подборов), Куфос (17 + 17 подборов), Фокс (15 + 6 подборов), Богданович (7), Джексон (5) – старт; Темпл (15 + 6 передач), Хилл (14), Хилд (8), Картер (5 + 5 подборов), Папаяннис (2). Хьюстон – Орландо 114:107 (27:30, 27:25, 36:33, 24:19) Хьюстон: Харден (60 + 10 подборов + 11 передач + 5 потерь), Капела (12 + 13 подборов), Андерсон (10), Мба а Муте (8), Гордон (0) – старт; Грин (11 + 6 подборов), Такер (9), Нене (4). Орландо: Хезонья (17), Симмонс (15), Фурнье (12 + 5 передач), Бийомбо (8 + 6 подборов), Пэйтон (4) – старт; Спейтс (17 + 5 подборов), Мак (15 + 6 подборов), Огастин (13), Айванду (2), Аффлало (2), Берч (2). Детройт – Кливленд 125:114 (33:27, 26:36, 30:21, 36:30) Детройт: Джонсон (26 + 10 подборов), Буллок (22), Драммонд (21 + 22 подбора + 7 передач + 3 блокшота), Толливер (20), Смит (19 + 7 передач) – старт; Байкс (11), Кеннард (4), Морлэнд (2), Элленсон (0), Гэллоуэй (0). Кливленд: Джеймс (21 + 6 подборов + 7 передач), Томас (19 + 5 передач + 6 потерь), Томпсон (8 + 10 подборов), Смит (4 + 5 подборов), Лав (0) – старт; Фрай (20 + 6 подборов), Уэйд (18 + 8 подборов + 5 передач), Корвер (10), Краудер (8), Грин (6), Кальдерон (0). Сан-Антонио – Денвер 106:104 (30:30, 30:25, 20:26, 26:23) Сан-Антонио: Олдридж (30 + 5 подборов + 6 потерь), Газоль (18 + 8 подборов), Андерсон (18 + 5 передач), Грин (6 + 5 подборов), Мюррей (0 + 13 подборов + 7 передач) – старт; Джинобили (14), Бертанс (7), Миллс (6 + 5 передач), Паркер (5), Форбс (2). Денвер: Мюррей (18 + 6 подборов), Харрис (17), Йокич (13 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Бартон (13), Артур (10) – старт; Мудиай (14), Крэйг (8 + 6 подборов), Лайлс (7 + 7 подборов), Бизли (4), Джефферсон (0). Юта – Голден Стэйт 129:99 (35:30, 34:26, 34:29, 26:14) Юта: Рубио (23 + 5 подборов + 11 передач), Митчелл (20), Инглс (20), Фэйворс (18 + 10 подборов), Гобер (9 + 6 подборов) – старт; Беркс (9 + 5 подборов), Жеребко (9), Джонсон (8 + 5 подборов), О'Нил (7), Юдо (4), Нето (2), Ньянг (0). Голден Стэйт: Томпсон (27 + 6 подборов), Дюрант (17), Карри (14 + 5 передач), Пачулия (9 + 7 подборов), Грин (8 + 6 подборов) – старт; Макги (14), Янг (5), Уэст (2), Каспи (2), Игудала (1), Маккоу (0), Ливингстон (0). Клипперс – Портленд 96:104 (27:30, 24:26, 16:30, 29:18) Клипперс: Л. Уильямс - 20, Харрелл - 15, Галлинари - 15, Уоллес - 15, Теодосич - 9, Торнвелл - 9, Джордан - 8, Джонсон - 5, Риверс, Харрис, Марьянович, Уильямс, Эванс, Деккер, Брэдли, Беверли Портленд: Лиллард - 28, Макколлум - 16, Нуркич - 14, Дэвис - 14, Амину - 11, Напьер - 10, Тёрнер - 5, Коллинс - 4, Коннотон - 2, Суониган, Уилкокс, Болдуин, Харклесс, Лейман, Леонард, Вонле

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