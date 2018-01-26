НБА объявила составы команд на Матч всех звезд

67-й в истории Матч звезд НБА состоится 18 февраля на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе.

Национальная баскетбольная ассоциация объявила составы команд на Матч всех звезд НБА 2018 года, сообщается на официальном сайте лиги.

В команду ЛеБрона Джеймса вошли игроки стартовой пятёрки Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс»), Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс») и Демаркус Казинс («Нью-Орлеан Пеликанс»), а также запасные Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»), Джон Уолл («Вашингтон Уизардс»), Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Виктор Оладипо («Индиана Пэйсерс»), Кевин Лав («Кливленд Кавальерс»), Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио Сперс») и Кристапс Порзингис («Нью-Йорк Никс»).

В стартовый состав команды Стефена Карри войдут Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Демар Дерозан («Торонто Рэпторс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»). На замену будут выходить Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз»), Джимми Батлер («Миннесота Тимбервулвз»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Эл Хорфорд («Бостон Селтикс») и Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»).

НБА планирует отказаться от 15-летней традиции, по которой игроки сборной Восточной конференции выступали в форме единого дизайна синего цвета, а представители Западной конференции – красного цвета. Поскольку формат предстоящего Матча звезд не включает деление на конференции, то баскетболисты выйдут на него в форме с логотипами своих организаций на груди, но у одной из сборных она будет черного цвета, а у другой – белого.

67-й в истории Матч звезд НБА состоится 18 февраля на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе.