Лидер чемпионата НБА "Голден Стейт" обыграл "Миннесоту" в регулярном чемпионате

В ночь на пятницу в регулярном чемпионате НБА были сыграны четыре матча, в центральном из которых лидер сводной таблицы лиги "Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Миннесоту Тимбервулз", сообщает официальній сайт лиги.

Матч завершился со счетом 126:113.

Лучшими игроками матча в составе "Уорриорз" стали Кевин Дюрант, на счету которого 28 очков, а также Клей Томпсон и Стефен Карри - по 25.

НБА. Регулярній чемпионат.

25 января.

Майами – Сакраменто 88:89 (17:19, 30:28, 25:24, 16:18)

Майами: Драгич (23), Уайтсайд (8 + 14 подборов), Ричардсон (6 + 7 подборов + 6 передач), Джонсон (4 + 8 подборов), Джонс (0) – старт; Эллингтон (20), Уинслоу (11 + 5 подборов), Олиник (10), Адебайо (6).

Сакраменто: Фокс (14), Богданович (11), Рэндолф (10 + 10 подборов), Коули-Стайн (9), Джексон (8) – старт; Хилд (24 + 5 подборов), Куфос (6 + 6 подборов), Темпл (5), Ричардсон (2), Лабиссьер (0).

Оклахома-Сити – Вашингтон 121:112 (25:20, 29:20, 28:34, 39:38)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (46 + 6 подборов + 6 передач + 6 потерь), Джордж (18), Энтони (13 + 8 подборов), Адамс (12 + 10 подборов), Роберсон (3) – старт; Фергюсон (11), Грант (10), Фелтон (6), Паттерсон (2 + 5 подборов), Хьюстис (0).

Вашингтон: Бил (21 + 12 подборов + 7 передач + 5 потерь), Уолл (21 + 12 передач + 5 потерь), Моррис (20 + 9 подборов), Портер (11 + 6 подборов), Гортат (4) – старт; Убре (9), Маинми (4), Саторански (2), Скотт (0), Смит (0).

Денвер – Нью-Йорк 130:118 (39:28, 34:32, 26:32, 31:26)

Денвер: Харрис (23), Йокич (18 + 7 подборов + 10 передач), Мюррей (18 + 5 подборов + 5 передач + 5 потерь), Пламли (14 + 6 подборов), Бартон (10 + 7 передач) – старт; Лайлс (21 + 5 подборов), Чендлер (16), Мудиай (5 + 6 передач), Крэйг (5), Артур (0), Бизли (0).

Нью-Йорк: Порзингис (21 + 7 подборов), Кантер (20 + 7 подборов), Ли (7 + 5 подборов + 7 передач), Джек (6 + 8 передач), Бэйкер (0) – старт; Бизли (21), Берк (18 + 11 передач), Томас (9), Эрнангомес (9), Дотсон (4), Ниликина (3), Макдермотт (0).

Голден Стэйт – Миннесота 126:113 (38:29, 36:33, 32:31, 20:20)

Голден Стэйт: Дюрант (28 + 10 подборов + 11 передач + 3 блок-шота), Томпсон (25), Карри (25 + 9 передач), Грин (9 + 8 подборов + 3 блок-шота), Пачулия (9 + 6 подборов) – старт; Игудала (10), Янг (6), Уэст (6), Ливингстон (6), Луни (2).

Миннесота: Таунс (31 + 11 подборов), Тиг (17 + 7 передач), Гибсон (12 + 10 подборов), Бьелица (11 + 6 подборов), Уиггинс (10) – старт; Кроуфорд (21), Тиг (9), Джонс (2), Джордж-Хант (0).