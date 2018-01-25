"Будивельник" выиграл ответный матч четвертьфинала Кубка Украины у "Днепра", но уступил путевку в Финал четырех
Также в решающем раунде соревнований сыграют "Химик", "Авантаж-Политехник" и одесская БИПА.
В Украине завершились ответные матчи 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу, по итогам которых определились участники "Финала четырех" соревнований, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Наиболее знаковым было противостояние 1-2 команд турнирной таблицы Суперлиги - "Днепра" и столичного "Будивельника". Однако, судьба путевки в полуфинал была определена уже в первом матче, который завершился победой "Днепра" с крупным счетом - 89:62. Сегодня "Будивельник" реваншировался, но со значительно более скромным счетом - 94:83.
А наиболее упорным получилось протистояня БИПЫ и "Черкасских Мавп". Если в первом матче в Черкассах гости-одесситы выиграли со счетом 87:91, то сегодня также выиграли гости, теперь уже из Черкасс. Но, с минимальным счетом - 78:79.
Баскетбол. Кубок Украины.
1/4 финала.
Будивельник – Днепр – 94:83
Строитель: Дугат – 20о, 9пд, 4пр; Крутоус – 17о, 3пд, 4пр.
Днепр: Тимофеенко – 22о, 2пд, 1пр; Глебов – 17о, 6пд, 3пр.
Первый матч – 62:89
Авантаж-Политехник (Харьков) – Ровно – 84:49
Авантаж-Политехник: Вуйович – 19о, 7пд, 1пр; Козлов – 16о, 6пд, 2пр.
Ровно: Кисильчук – 21о, 4пд.
Первый матч – 83:67
БИПА - Черкасские Мавпы 78:79
Первый матч - 91:87