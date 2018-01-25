"Будивельник" выиграл ответный матч четвертьфинала Кубка Украины у "Днепра", но уступил путевку в Финал четырех

В Украине завершились ответные матчи 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу, по итогам которых определились участники "Финала четырех" соревнований, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Наиболее знаковым было противостояние 1-2 команд турнирной таблицы Суперлиги - "Днепра" и столичного "Будивельника". Однако, судьба путевки в полуфинал была определена уже в первом матче, который завершился победой "Днепра" с крупным счетом - 89:62. Сегодня "Будивельник" реваншировался, но со значительно более скромным счетом - 94:83.

А наиболее упорным получилось протистояня БИПЫ и "Черкасских Мавп". Если в первом матче в Черкассах гости-одесситы выиграли со счетом 87:91, то сегодня также выиграли гости, теперь уже из Черкасс. Но, с минимальным счетом - 78:79.

Баскетбол. Кубок Украины.

1/4 финала.

Будивельник – Днепр – 94:83

Строитель: Дугат – 20о, 9пд, 4пр; Крутоус – 17о, 3пд, 4пр.

Днепр: Тимофеенко – 22о, 2пд, 1пр; Глебов – 17о, 6пд, 3пр.

Первый матч – 62:89

Авантаж-Политехник (Харьков) – Ровно – 84:49

Авантаж-Политехник: Вуйович – 19о, 7пд, 1пр; Козлов – 16о, 6пд, 2пр.

Ровно: Кисильчук – 21о, 4пд.

Первый матч – 83:67

БИПА - Черкасские Мавпы 78:79

Первый матч - 91:87