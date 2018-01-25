"Хьюстон" обыграл "Даллас", "Детройт" уступил "Юте" в матчах НБА

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

"Детройт" потерпел поражение в овертайме от "Юты" - 95:98. "Финикс" украинца Алексея Леня уступил в гостях "Индиане" - 101:116, а сам украинский легионер на этот раз на площадку не вышел, сообщает официальный сайт турнира.

Шарлотт – Новый Орлеан 96:101 (21:32, 32:24, 20:20, 23:25)

Шарлотт: Ховард (22 + 16 подборов + 3 блокшота), Уокер (20 + 5 подборов + 7 передач + 6 потерь), Уильямс (14 + 14 подборов), Батюм (7 + 5 передач), Кидд-Гилкрист (7) – старт;Камински (16 + 5 подборов), Лэмб (8), Картер-Уильямс (2), О'Брайан (0), Грэм (0).

Новый Орлеан: Дэвис (19 + 6 подборов), Холидэй (19 + 5 подборов), Казинс (16 + 13 подборов + 5 передач + 8 потерь), Мур (11), Рондо (9 + 5 передач) – старт; Каннингем (9 + 7 подборов), Миллер (8), Нельсон (8), Кларк (2), Лиггинс (0), Ашик (0).

Детройт – Юта 95:98 OT (24:24, 25:19, 15:22, 25:24, 6:9)

Детройт: Драммонд (30 + 24 подборов + 6 блокшотов + 5 потерь), Харрис (13), Джонсон (7 + 5 подборов), Брэдли (6), Гэллоуэй (5) – старт; Смит (14), Кеннард (10 + 10 подборов), Толливер (6), Марьянович (4 + 6 подборов).

Юта: Гобер (15 + 8 подборов + 4 блокшота), Митчелл (15 + 5 передач), Инглс (13 + 7 передач), Рубио (11 + 10 подборов + 5 передач) Фэйворд (8 + 10 подборов) – старт; Джонсон (11), Беркс (9), Нето (6), Жеребко (5), О'Нил (5).

Индиана – Финикс 116:101 (32:18, 31:26, 36:21, 17:36)

Индиана: Таддеус Янг (22), Оладипо (21 + 9 передач), Сабонис (19 + 8 подборов), Богданович (17 + 7 подборов), Джо Янг (6) – старт; Джефферсон (10), Джозеф (8 + 8 передач), Стивенсон (7 + 9 подборов), Пойтресс (4), Лиф (2), Мур (0).

Финикс: Букер (19 + 6 подборов), Уоррен (10), Юлис (5), Чендлер (2), Бендер (0) – старт; Джексон (20), Монро (16 + 17 подборов), Дэниэлс (19), Кэнан (5), Питерс (3 + 5 подборов), Дадли (2).

Филадельфия – Чикаго 115:101 (25:16, 30:25, 30:26, 30:34)

Филадельфия: Эмбиид (22 + 5 подборов), Шарич (21 + 10 подборов), Симмонс (19 + 17 подборов + 14 передач + 6 потерь), Ковингтон (16 + 5 передач), Луваву-Кабарро (12) – старт; Андерсон (12), Букер (6 + 5 подборов), Янг (4), Джонсон (3), Дрю-младший (0), Холмс (0).

Чикаго: ЛаВин (21 + 7 подборов), Маркканен (12), Грант (7), Холидэй (5), Лопес (2 + 6 подборов) – старт; Портис (22 + 11 подборов), Миротич (15), Нваба (10 + 5 подборов), Валентайн (7), Арчидиаконо (0), Фелисио (0), Ципзер (0), Пондекстер (0).

Атланта – Торонто 93:108 (16:28, 24:30, 25:27, 28:23)

Атланта: Шредер (20 + 8 подборов), Бэйзмор (13), Пламли (6 + 5 подборов), Принс (2), Ильясова (0) – старт; Коллинз (13 + 16 подборов), Бэббит (9), Белинелли (8), Тэйлор (6), Дорси (5), Дилэйни (4 + 6 потерь), Дедмон (4), Мускала (3).

Торонто: Валанчюнас (16 + 13 подборов + 3 блокшота), ДеРозан (14), Ибака (12), Ануноби (10 + 5 подборов), Лаури (9 + 5 подборов) – старт; ВанВлит (19 + 7 подборов + 5 передач + 3 блокшота), Майлз (9), Пелтль (6 + 5 подборов) Сиакам (6 + 4 подборов), Райт (5), Маккинни (2), Пауэлл (0), Ногейра (0).

Даллас – Хьюстон 97:104 (28:38, 17:13, 22:34, 30:19)

Даллас: Мэттьюз (29 + 5 передач), Смит (11 + 6 передач), Барнс (10 + 5 подборов), Новицки (7), Клебер (2) – старт; Феррел (19), Межри (6 + 10 подборов), Мотли (5), Бареа (3 + 7 подборов), Коллинсуорт (3 + 7 подборов), Пауэлл (2).

Хьюстон: Харден (25 + 5 подборов + 13 передач), Ариза (23), Капела (16 + 13 подборов), Пол (12 + 7 подборов), Андерсон (7 + 5 подборов) – старт; Гордон (17), Мба а Муте (3), Блэк (1), Такер (0 + 5 подборов), Грин (0).

Мемфис – Сан-Антонио 85:108 (21:22, 19:29, 24:26, 21:31)

Мемфис: Марк Газоль (18 + 7 подборов), Брукс (10 + 7 подборов), Харрисон (9 + 6 передач), Рэбб (8 + 6 подборов), Селден (4) – старт; Дэвис (12 + 5 подборов), Чалмерс (8), Маклемор (6), Симмонс (6), Райт (4), Хенри (0).

Сан-Антонио: Пау Газоль (14 + 15 подборов + 9 передач), Грин (14 + 8 подборов), Мюррей (11 + 7 передач), Бертанс (11), Андерсон (5) – старт; Миллс (15), Форбс (14), Паркер (12), Ловернь (10 + 8 подборов), Хиллиард (2), Пол (0).

Портленд – Миннесота 123:114 (25:29, 29:25, 43:30, 26:30)

Портленд: Лиллард (31 + 6 передач), Макколлум (28 + 5 передач), Амину (15 + 7 подборов), Тернер (9 + 6 передач), Нуркич (6) – старт; Коннотон (12), Дэвис (11 + 10 подборов), Коллинз (8 + 5 подборов), Напьер (3), Харклесс (0), Лэйман (0), Ленард (0), Вонле (0).

Миннесота: Уиггинс (24), Таунс (16 + 9 подборов), Тиг (15), Гибсон (11), Бьелица (9 + 7 подборов) – старт; Кроуфорд (19 + 5 передач), Дженг (6 + 5 подборов), Джонс (6 + 5 передач), Мухаммад (5), Брукс (2), Олдрич (1), Джордж-Хант (0).

Клипперс – Бостон 102:113 (22:25, 33:37, 22:29, 25:22)

Клипперс: Гриффин (23 + 5 подборов), Джордан (15 + 14 подборов), Уоллес (13), Джонсон (10), Теодосич (2 + 6 передач) – старт; Лу Уильямс (20 + 7 передач), Харрелл (10 + 7 подборов), Деккер (7), Торнвелл (2), Рид (0).

Бостон: Ирвинг (20 + 8 подборов + 7 передач), Тейтум (18 + 6 подборов), Моррис (15), Бэйнс (12 + 6 подборов), Браун (9 + 8 подборов) – старт; Розир (15), Тайс (8 + 8 подборов), Оджелей (8 + 5 подборов), Ларкин (5), Надер (3), Эдди (0).