"Кливленд" проиграл "Сан-Антонио", "Лейкерс" обыграли "Бостон" в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне прошли очередные поединки регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт турнира. "Оклаъома" минимально обыграла "Бруклин", а "Лейкерс" также с разницей в 1 балл одолел "Бостон". Орландо – Сакраменто 99:105 (27:28, 26:24, 29:25, 17:28) Орландо: Фурнье (22), Пэйтон (21 + 7 подборов + 7 передач), Гордон (16 + 12 подборов + 7 потерь), Симмонс (14), Бийомбо (16 + 12 подборов) – старт; Огастин (10), Мак (4), Айванду (3), Берч (3 + 6 подборов), Хезонья (2), Спейтс (0). Сакраменто: Коули-Стайн (21 + 9 подборов), Лабиссьер (10 + 9 подборов), Богданович (8), Фокс (7), Картер (4 + 6 передач) – старт; Темпл (34), Хилд (13), Джексон (4 + 8 подборов) Ричардсон (4), Папаяннис (0). Оклахома-Сити – Бруклин 109:108 (30:26, 17:33, 27:26, 35:23) Оклахома: Уэстбрук (32 + 6 передач), Джордж (28 + 9 подборов), Энтони (10 + 8 подборов), Адамс (6 + 14 подборов), Робертсон (3 + 6 подборов) – старт; Фелтон (14), Паттерсон (6), Фергюсон (5), Грант (2). Бруклин: Динуидди (13 + 7 передач), Кэролл (13), Крэбб (12 + 6 подборов), Холлис-Джефферсон (11 + 6 подборов), Зеллер (4) – старт; Харрис (19), Аллен (12 + 11 подборов), Эйси (7), Рассел (7), ЛеВерт (6 + 6 передач), Окафор (4). Сан-Антонио – Кливленд 114:102 (25:29, 38:26, 26:26, 25:21) Сан-Антонио: Олдридж (30 + 8 подборов), Мюррей (19 + 10 подборов + 7 перехватов), Бертанс (13), Андерсон (10 + 12 подборов), Грин (7) – старт; Паркер (14 + 6 передач), Миллс (9), Форбс (8), Ловернь (4), Пол (0), Хиллиард (0). Кливленд: Джеймс (28 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Томас (14), Краудер (13), Лав (10 + 11 подборов), Смит (0) – старт; Уэйд (12 + 6 подборов), Томпсон (8), Грин (8), Роуз (6), Корвер (3), Шамперт (0), Осман (0). Голден Стэйт – Нью-Йорк 123:112 (21:31, 37:29, 37:26, 28:26) Голден Стэйт: Карри (32 + 6 подборов + 7 передач), Дюрант (14 + 14 передач + 5 потерь), Пачулия (13), Грин (12 + 6 передач), Томпсон (9) – старт; Уэст (12), Ливингстон (9), Луни (8), Игудала (5), Янг (5), Маккоу (2), Макги (2), Каспи (0). Нью-Йорк: Бизли (21), Ли (20), Кантер (16), Джек (13 + 6 передач), Хардуэй (11) – старт; Томас (8), Эрнангомес (8), Ниликина (6), Берк (4), Макдермотт (3), Ноа (2), Бэйкер (0). Лейкерс – Бостон 108:107 (15:21, 30:32, 31:21, 32:33) Лейкерс: Рэндл (14 + 14 подборов), Лопес (12), Кордуэлл-Поуп (8), Ингрэм (7 + 9 подборов), Эннис (2) – старт; Кузма (28), Кларксон (22), нэнс (11 + 9 подборов), Харт (4), Карусо (0). Бостон: Ирвинг (33), Хорфорд (13 + 12 подборов + 6 передач), Браун (9), Тейтум (4), Бэйнс (0) – старт; Смарт (22 + 8 передач), Моррис (13 + 7 подборов), Розир (9), Тайс (4), Эдди (0).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter