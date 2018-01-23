"Финикс" украинца Лэня проиграл "Милуоки" в очередном матче сезона НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на вторник состоялись 9 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня уступил "Милуоки Бакс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 105:109.

На счету Лэня в этой игре 9 очков 5 подборов, 1 передача и 2 потери за 17:51 минуты, поведенные на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат.

22 января.

Шарлотт – Сакраменто 112:107 (35:33, 32:22, 25:20, 20:32)

Шарлотт: Уокер (26 + 6 подборов + 9 передач + 6 потерь), Уильямс (14), Ховард (14 + 16 подборов + 6 блок-шотов), Батюм (14 + 6 подборов), Грэм (3) – старт; Лэмб (18), Камински (10), Карте-Уильямс (8), О'Брайан (5), Монк (0).

Сакраменто: Фокс (16 + 7 передач), Коули-Стайн (11 + 10 подборов), Куфос (10 + 7 подборов), Богданович (10 + 7 передач), Картер (6) – старт; Лабиссьер (23), Хилд (18), Папаяннис (6 + 6 подборов), Джексон (4), Хилл (3).

Атланта – Юта 104:90 (19:20, 23:21, 32:22, 30:27)

Атланта: Шредер (20), Принс (17), Бэйзмор (11), Ильясова (5 + 11 подборов), Пламли (2) – старт; Белинелли (11), Коллинз (8 + 7 подборов), Дилэйни (7 + 8 передач), Дедмон (7 + 9 подборов), Мускала (6), Бэббит (5), Дорси (5), Тэйлор (0).

Юта: Митчелл (13 + 6 подборов), Фэйворс (11), Инглс (8), Гобер (6 + 10 подборов), Рубио (2 + 6 передач) – старт; Беркс (17), Нето (11), О'Нил (10), Жеребко (7), Джонсон (4), Юдо (1).

Новый Орлеан – Чикаго 132:128 OT (25:21, 29:27, 27:33, 33:33, 18:14)

Новый Орлеан: Казинс (44 + 24 подборов + 10 передач + 5 потерь), Дэвис (34 + 9 подборов), Мур (15), Холидэй (12 + 6 передач), Рондо (5) – старт; Миллер (10 + 8 подборов), Нельсон (9), Кларк (2), Каннингем (1).

Чикаго: Грант (22 + 13 передач + 6 потерь), Лопес (22 + 5 потерь), ЛаВин (19), Холидэй (15 + 7 подборов), Маркканен (14 + 17 подборов) – старт; Миротич (14), Валентайн (8), Портис (8 + 7 подборов), Нваба (6), Арчидиаконо (0).

Милуоки – Финикс 109:105 (30:26, 23:27, 23:26, 33:26)

Милуоки: Миддлтон (35 + 6 подборов), Брогдон (32 + 5 потерь), Бледсоу (19 + 7 передач), Хенсон (10 + 6 подборов), Браун (4) – старт; Пламли (4), Макер (3), Снелл (2), Даллаведова (0), Терри (0).

Финикс: Уоррен (23), Монро (19 + 7 подборов), Букер (14 + 8 передач), Бендер (7), Юлис (0) – старт; Дэниэлс (15), Лень (9 + 5 подборов + 1 передача + 2 потери; 17:51 минут), Кэнан (7), Джексон (6), Дадли (5 + 9 передач).

Хьюстон – Майами 99:90 (25:33, 21:17, 25:18, 28:22)

Хьюстон: Харден (28 + 6 потерь), Пол (16 + 6 подборов + 6 передач), Капела (14 + 8 подборов), Андерсон (9), Ариза (3) – старт; Гордон (16), Такер (9), Нене (2), Мба а Муте (2).

Майами: Уайтсайд (22 + 13 подборов + 7 потерь), Эллингтон (13), Ричардсон (12), Джонсон (10), Джонс (6) – старт; Олиник (10), Уинслоу (7), Адебайо (7), Уолтон (3).

Мемфис – Филадельфия 105:101 (19:30, 30:25, 25:28, 31:18)

Мемфис: Газоль (19 + 6 подборов), Эванс (18 + 8 передач), Мартин (12 + 8 подборов), Брукс (7), Харрисон (4) – старт; Чалмерс (17), Хенри (12), Селден (7), Дэвис (5), Рэбб (4), Маклемор (0).

Филадельфия: Шарич (22 + 10 подборов), Луваву-Кабаро (20), Ковингтон (18 + 6 подборов), Эмбиид (15 + 14 подборов), Симмонс (6 + 7 передач) – старт; Андерсон (8), Макконнелл (7 + 6 подборов), Джонсон (3), Букер (2).

Даллас – Вашингтон 98:75 (22:22, 31:15, 18:17, 27:21)

Даллас: Барнс (20 + 10 подборов), Смит (17 + 6 передач), Мюттьюз (14), Новицки (8 + 9 подборов), Клебер (3) – старт; Феррел (14), Бареа (7), Пауэлл (7 + 6 подборов), Коллинсуорт (4), Межри (2), Джонс (2), Макробертс (0).

Вашингтон: Бил (18), Уолл (11), Гортат (6 + 10 подборов), Моррис (5 + 8 подборов), Портер (4 + 6 подборов) – старт; Убре (7), Макс (7), Смит (5), Фрэйзер (5), Маинми (4), Саторански (2), маккаллоу (1), Скотт (0).

Денвер – Портленд 104:101 (20:19, 25:30, 31:29, 28:23)

Денвер: Мюррей (38 + 6 передач), Йокич (16 + 12 подборов), Харрис (13), Пламли (11 + 7 подборов), Бартон (7 + 8 подборов) – старт; Лайлс (9 + 6 подборов), Чендлер (6), Крэйг (3), Мудиай (1).

Портленд: Лиллард (25 + 8 передач), Нуркич (19 + 12 подборов), Маккаллум (12), Тернер (10), Амину (8 + 6 подборов) – старт; Дэвис (9 + 10 подборов), Напьер (7), Коллинз (7 + 7 подборов), Коннотон (4).

Клипперс – Миннесота 118:126 (26:30, 31:31, 33:31, 28:34)

Клипперс: Гриффин (32 + 12 подборов + 12 передач), Теодосич (15 + 6 передач), Джонсон (9), Рид (8), Уоллес (7) – старт; Харрелл (23 + 6 подборов), Уильямс (20 + 7 передач), Торнвелл (2), Деккер (2).

Миннесота: Уиггинс (40 + 6 подборов), Тиг (30 + 6 передач), Бьелица (18 + 9 подборов), Гибсон (14 + 6 подборов), Таунс (11 + 17 подборов) – старт; Мухаммад (6), Джордж-Хант (4), Джонс (3), Дженг (0), Брукс (0).