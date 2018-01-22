В Николаеве состоится Матч звезд баскетбольной Суперлиги: определились стартовые пятерки команд
В "матче звезд" встретятся команды Юга и Севера.
27 января в Николаеве состоится Матч звезд Суперлиги по баскетболу.
Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
Матч звезд-2018 состоится в формате встречи сборной Юга против сборной Севера. К сборную Юга войдут игроки МБК “Николаев”, а также клубов “БИПА”, “Химик” и “Запорожье”. Сборную Севера укомплектуют игроки из “Днепра”, “Будивельника”, “Черкасских Мавп” и “Политехника”.
Определились стартовые пятерки команд.
Команда Юга:
Клим Артамонов (БИПА-Одесса), Алексей Щепкин (Запорожье-ZOG), Алексей Онуфриев (МБК Николаев), Александр Тищенко (БИПА-Одесса), Вячеслав Петров (Химик).
Команда Севера:
Генри Дугат (Будивельник), Александр Мишула (Днепр), Владимир Конев (Черкасские Мавпы), Станислав Тимофеенко (Днепр), Михаил Анисимов (Будивельник).
Следует отметить, что стартовые пятерки выбирали пятью равноправными голосами - по четыре от капитанов клубов, а также мнение болельщиков.