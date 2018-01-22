В Николаеве состоится Матч звезд баскетбольной Суперлиги: определились стартовые пятерки команд

27 января в Николаеве состоится Матч звезд Суперлиги по баскетболу.

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Матч звезд-2018 состоится в формате встречи сборной Юга против сборной Севера. К сборную Юга войдут игроки МБК “Николаев”, а также клубов “БИПА”, “Химик” и “Запорожье”. Сборную Севера укомплектуют игроки из “Днепра”, “Будивельника”, “Черкасских Мавп” и “Политехника”.

Определились стартовые пятерки команд.

Команда Юга:

Клим Артамонов (БИПА-Одесса), Алексей Щепкин (Запорожье-ZOG), Алексей Онуфриев (МБК Николаев), Александр Тищенко (БИПА-Одесса), Вячеслав Петров (Химик).

Команда Севера:

Генри Дугат (Будивельник), Александр Мишула (Днепр), Владимир Конев (Черкасские Мавпы), Станислав Тимофеенко (Днепр), Михаил Анисимов (Будивельник).

Следует отметить, что стартовые пятерки выбирали пятью равноправными голосами - по четыре от капитанов клубов, а также мнение болельщиков.