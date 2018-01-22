"Детройт" уступил "Бруклину", "Индиана" обыграла "Сан-Антонио" в НБА

"Лейкерс" в домашнем матче уверенно обыграли "Нью-Йорк".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт соревнований. Бостон – Орландо 95:103 (29:28, 30:30, 12:32, 24:13) Бостон: Ирвинг (40 + 7 подборов + 5 передач), Браун (17 + 7 подборов), Моррис (12 + 5 подборов), Тейтум (9 + 10 подборов), Хорфорд (9 + 5 подборов + 6 передач) – старт; Тайс (4 + 5 подборов), Смарт (2), Розир (2), Оджелей (0), Бэйнс (0), Ларкин (0). Орландо: Пэйтон (22+ 6 подборов), Фурнье (19), Гордон (11 + 13 подборов), Симмонс (9), Бийомбо (4 + 3 блокшота) – старт; Мак (10), Огастин (10), Хезонья (7), Спейтс (5), Берч (4 + 7 подборов), Айванду (2). Лейкерс – Нью-Йорк 127:107 (30:29, 37:34, 30:26, 30:18) Лейкерс: Рэндл (27 + 12 подборов), Лопес (14), Ингрэм (10), Эннис (0), Харт (0) – старт; Кларксон (29 + 10 передач), Кузма (15), Нэнс (13), Карусо (9 + 8 передач), Брюэр (7), Брайант (3), Хэйс (0), Зубац (0). Нью-Йорк: Хардуэй (17), Порзингис (17), Ли (16), Кантер (12 + 14 подборов), Джек (6 + 10 передач) – старт; Бизли (17), Ниликина (7), О’Куинн (6), Берк (4), Макдермотт (3), Эрнангомес (2), Бэйкер (0), Томас (0). Детройт – Бруклин 100:101 (20:30, 28:23, 20:24, 32:24) Детройт: Харрис (20 + 7 подборов), Смит (11), Брэдли (7), Буллок (7), Драммонд (7 + 13 подборов) – старт; Джонсон (18), Кеннард (13), Гэллоуэй (8), Толливер (7), Морлэнд (2 + 9 подборов). Бруклин: Динуидди (22 + 5 потерь), Холлис-Джефферсон (21 + 8 подборов + 7 передач), Кэрролл (16), Крэбб (6), Зеллер (5 + 9 подборов) – старт; Харрис (12), Леверт (9), Расселл (3), Эйси (3), Окафор (2), Аллен (2). Сан-Антонио – Индиана 86:94 (23:22, 20:24, 16:25, 27:23) Сан-Антонио: Газоль (14 + 9 подборов), Андерсон (10 + 8 подборов), Олдридж (10 + 10 подборов), Мюррей (8 + 7 подборов), Грин (5) – старт; Форбс (12), Паркер (12), Миллс (8), Бертанс (7), Пол (0), Уайт (0). Индиана: Оладипо (19 + 6 потерь), Коллисон (15), Т. Янг (14 + 7 подборов), Богданович (10), Сабонис (9) – старт; Джозеф (9 + 6 подборов), Стивенсон (9 + 8 подборов), Джефферсон (9 + 7 подборов), Дж. Янг (0), Лиф (0).

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