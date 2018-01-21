"Запорожье-ZOG" сенсационно победил в гостях "Химик" в матче баскетбольной Суперлиги

В Южном и Одессе завершились матчи очередного тура регулярного чемпионата Украины, в которых "Химик" сенсационно уступил "Запорожье-ZOG", а БИПА обыграла МБК "Николаев", сообщает официальный сайт соревнований.

В январе БК Запорожье-ZOG положил традицию удивлять. В этот раз неприятно удивленными оказались "химики". Первые минуты очной встречи напоминали холодную раскачку, ранее свой ритм почувствовали именно гости. Особенно отличался Кондраков, который успевал всюду: и забрасывал, и подбирал, и партнерам ассистировал. Следующим удивлением стало то как вошел в игру Ворник. Свои первые очки, после появления на площадке со скамейки, он заработал дальним броском и как оказалось впоследствии, этот дальний был не случайным. Очень полезным был и Кондарков. В то же время герой предыдущей встречи Щепкин ничем особенным не выделялся. Собственно трудно было выделить кого-то и в составе хозяев. То ли запорожцы были в отличие от николаевцев не достаточным раздражителем, то ли действительно химики ждали результативной игры от совершенно других игроков в составе гостей. Так или иначе львиную долю очков им принесли игроки со скамейки запасных.

У хозяев лидером ярким был Арианс, он качественно делал свой отрезок работы, но примером для партнеров не стал. Все эти тенденции сохранились и на вторую половину. Лишь в конце третьей четверти сократили отставание с 14 очков до 4 и если бы высокие игроки Химика были более эффективными, то счет стал бы равным уже в начале четвертой четверти, однако большое количество проигранных подборов и не забитые из трехсекундной зоны броски снова оттянули южненцев назад. В то же время у гостей неожиданная помощь пришла от Буца. При его непосредственном участии Запорожье-ZOG вышли на "+11" за 2 с половиной минуты до конца игры.

Откладывать спасение было некуда и сначала трехочковый от Петрова, а затем перехват и отрыв Марченко улучшили ситуацию. Судьбу матча мог решить окончательно Ткачук, но при счете 82:88 не забил ни одного штрафного за неспортивный фол Сидорова. Мяч остался у запорожцев, а Евгений Ворник почувствовал, что героем надо быть до конца и реализовал убийственный трехочковый. На этот раз запорожцы уже не имели права упустить заслуженную победу.

Баскетбол. Суперлига

Химик - Запорожье 82:93 (17:26,19:20,27:21,19:26)

Химик: Аріанс24 + 3 подбора, Петров 21 + 5 подборов, Колтер 13 + 5 підбиань, Марченко 6 + 2 перехвата, Павлов 2 + 3 подбора - старт; Сидоров 9 + 8 передач.

Запорожье: Кондраков 9 + 8 передач, Ясиненко 10 + 4 подбора, Никитин 9 + 9 подборов, Щепкин 2 + 3 перехвата - старт; Ворнік 24 + 2 перехвата, Кожемякин 21 + 3 блок-шота, Буц 8 + 5 подборов.

БИПА-Одесса - МБК Николаев 98:78 (21:21, 22:23, 19:24, 36:10)

БИПА: Артамонов 13 + 10 передач + 4 перехвата - 4 потери, Луценко 18 + 3 перехвата, Ефіанаї 13 + 7 подборов, Кривцов 16 + 6 подборов, Тищенко 5 + 6 подборов - старт; Беликов 6, Прокопенко 12 + 5 передач, Тихонов(7 + 5 подборов, Ноффле 8

Николаев: Тонченко, Мусиенко 14, Носков 6 + 4 потери, Шепиль, Аникиенко 7 - старт; Шостуха 4, Давидюк 3, Попов 7 + 7 подборов, Онуфриев 18, Кушниров 15 + 7 подборов - 4 потери

Будивельник - Днепр 81:74 (25:15, 19:15, 14:28, 16:23)

Будивельник: Дугат 23 + 8 подборов + 4 блок-шота + 3 передачи), Отверченко 20 + 4 передачи, Анисимов 11, Крутоус 8, Месяц 4 - старт, Дроздов 5 + 5 подборов + 3 передачи, Сандул 3 + 7 подборов

Днепр: Тимофеенко 35 + 11 подборов + 2 передачи + 2 перехвата - 3 потери, Глебов 13 + 5 подборов + 4 передачи - 3 потери, Мишула 12, Вілховецький 3 + 7 передач + 5 подборов + 2 блок-шота, Ревзин 2 - старт, Шундель 10 + 4 передачи), Сизов-4, Шевченко 2 + 5 подборов

Черкасские Мавпы - Политехник 80:85 (22:15, 17:24, 15:16, 26:30)

Черкасские Обезьяны: Кольченко 27 - 4 потери, Конев 15 + 5 подборов + 4 передачи, Джурич 12 + 10 подборов, Бояркин 9, Липовцев 5 - старт, Кобец 9, Ткаченко 2, Дэвис 1

Политехник: Йованович 34, Барнс 17 + 7 подборов + 3 передачи - 4 потери, Рочняк 10 + 13 подборов, Тарасенко 2, Колотилов 2 - старт, Вуйович 11 + 10 подборов, Козлов 9 - 4 потери