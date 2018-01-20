Ситуация с финансами в "Будивельнике" стабилизировалась - защитник Отверченко

Один из ключевых игроков "Будивельника" Руслан Отверченко рассказал об атмосфере, которая царит в команде перед матчем с "Днепром" пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

У команды был неблагополучный период на рубеже 2017-2018-го годов. В том числе и Отверченко тренировался вне команды.

На вопрос, преодолела ли команда эту кризисную ситуацию, или тревожные моменты остались, игрок ответил:

- Я думаю, все находится в процессе. Самое сложное, по моему мнению, позади. А сейчас продолжается этап перестройки. Нужно немного времени, чтобы все наладить и мы к этому идем. Думаю, придем достаточно быстро.

На вопрос, имел ли в виду игрок только игровую перестройку, он заметил:

- Да, игровую. А если вам интересен финансовый план проблемы, то дела идут вверх, появляется стабильность. Конечно, это положительно влияет на мотивацию, психологическая атмосфера в коллективе улучшилась.

А на вопрос, сильно ли сказалось отсутствие игрока на личных кондициях и по игре с "Политехником" или он не почувствовал, что был перерыв, ответил:

- Возможно немного потерялся игровой ритм, но это не существенно. Важно было удержать на высоком уровне физические кондиции, а игровой ритм возобновится довольно быстро. Тем более чемпионат возобновился, а был перерыв, и новогодне-рождественские праздники были у всех. Я старался поддерживать форму, сложностей не может быть.

Сегодня, в субботу, состоится матч регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в котором встретятся лидеры турнирной таблицы - "Днепр" и киевский "Будивельник".