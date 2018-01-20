"Финикс" украинца Лэня выиграл матч регулярного чемпионата НБА у "Денвера"

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей, в одном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе обыграл "Денвер Наггетс", собщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 108:100.

В активе Алексея Лэня 3 очка, 6 подборов, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот, 1 потеря; за 21:23 мин., проведенные на пощадке.

НБА. Регулярный чемпионат.

19 января.

Торонто – Сан-Антонио 86:83 (17:18, 27:19, 19:23, 23:23)

Торонто: Лаури (24), ДеРозан (21 + 7 подборов + 6 передач), Валанчюнас (15 + 11 подборов), Ибака (4 + 7 подборов), Ануноби (0 + 5 подборов) – старт; Майлз (6), Сиакам (6 + 6 подборов), Райт (5), Пелтль (3).

Сан-Антонио: Олдридж (17 + 14 подборов), Газоль (15 + 9 подборов), Андерсон (5 + 11 подборов), Грин (4 + 6 подборов), Паркер (3) – старт; Миллс (13), Мюррей (10 + 7 подборов), Форбс (10), Бертанс (4), Ловернь (2).

Бруклин – Майами 101:95 (21:24, 22:29, 24:16, 34:26)

Бруклин: Кэрролл (26 + 6 подборов), Динуидди (15 + 6 подборов), Холлис-Джефферсон (7 + 6 подборов), Зеллер (6), Крэбб (5) – старт; Харрис (12), ЛеВерт (12), Эйси (7), Аллен (6 + 7 подборов), Окафор (4), Рассел (1).

Майами: Увйтсайд (22 + 13 подборов), Драгич (17), Ричардсон (12 + 7 передач), Джонсон (8), Джонс (0) – старт; Олиник (12), Эллингтон (10), Адебайо (9), Уинслоу (5).

Мемфис – Сакраменто 106:88 (30:17, 10:23, 27:19, 39:29)

Мемфис: Брукс (22), Эванс (14 + 6 подборов), Харрисон (12), Грин (6 + 10 подборов), Газоль (6 + 8 подборов) – старт; Маклемор (21), Мартин (7 + 7 подборов), Дэвис (5 + 8 подборов), Чалмерс (5), Селден (4), Рэбб (4).

Сакраменто: Фокс (16 + 6 передач), Богданович (15), Коули-Стайн (7 + 11 подборов), Рэндолф (4 + 6 подборов), Джексон (3) – старт; Картер (15), Хилд (13 + 7 подборов), Темпл (11), Лабиссьер (4 + 6 подборов), Папаяннис (0).

Детройт – Вашингтон 112:122 (29:19, 17:27, 28:45, 38:31)

Детройт: Харрис (17), Брэдли (15), Смит (15 + 7 передач), Драммонд (14 + 21 подборов + 8 передач + 5 потерь), Буллок (9) – старт; Кеннард (16), Толливер (11), Джонсон (5), Гэллоуэй (4), Морлэнд (4), Бэйкс (2), Эллесон (0).

Вашингтон: Бил (26), Уолл (16 + 11 передач + 5 потерь), Портер (16 + 7 подборов), Моорис (13 + 9 подборов), Гортат (10) – старт; Убре (26), Скотт (7), Микс (6), Маинми (2), Саторански (0).

Денвер – Финикс 100:108 (31:29, 19:31, 23:25, 27:23)

Денвер: Мюррей (30), Харрис (16), Лайлс (15 + 7 подборов), Йокич (14 + 17 подборов + 6 потерь), Чендлер (2) – старт; Бартон (8), Мудиай (6), Джефферсон (5), Бизли (3), Пламли (1), Крэйг (0).

Финикс: Букер (30), Уоррен (25), Бендер (3 + 8 подборов), Чендлер (3 + 9 подборов), Юлис (3) – старт; Кэнан (16 + 6 передач), Джексон (16), Дэниэлс (6), Лэнь (3 + 6 подборов + 3 передачи + 1 перехват + 1 блок-шот + 1 потеря; 21:23 мин), Дадли (3).

Юта – Нью-Йорк 115:117 (25:22, 30:27, 23:36, 37:32)

Юта: Гобер (23 + 14 подборов + 3 блок-шотов), Худ (18), Митчалл (17 + 7 передач), Рубио (17), Фэйворс (7 + 7 подборов) – старт; Джонсон (15), Инглс (9 + 7 подборов), Нето (4), Жеребко (3), О'Нил (2).

Нью-Йорк: Хардуэй (31), Ли (18), Порзингис (18 + 3 блок-шота), Кантер (12 + 9 подборов), Джек (6 + 6 передач) – старт; Бизли (10), Томас (7), Берк (7), О'Куинн (4), Макдермотт (2), Бэйкер (2), Ниликина (0).

Лейкерс – Индиана 99:86 (18:25, 29:14, 27:27, 25:20)

Лейкерс: Рэндл (14), Кузма (13), Харт (14), Эннис (7), Брюэр (4 + 7 подборов) – старт; Кларксон (33 + 7 подборов + 7 передач), Нэнс (10 + 11 подборов), Карусо (5), Лопес (4).

Индиана: Оладипо (25), Сабонис (15 + 14 подборов), Богданович (11 + 6 подборов), Т.Янг (10), Коллисон (5) -= старт; Джозеф (8), Джефферсон (6), Стивенсон (3), Лиф (3), Дж. Янг (0), Пойтресс (0).