"Химик" уверенно разобрался с "Николаевом" в центральном матче дня баскетбольной Суперлиги

Сегодня в Южном и Одессе состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, сообщает официальный сайт соревнований.

В центральном матче дня "Химик" обыграл "Николаев" со счетом 96:77.

На счету лидера южненцев Деррика Колтера 29 очков.

В другом матче дня одесская БИПА принимала на своей площадке "Запорожье-ZOG" и выиграла в сверхнапряженной концовке со счетом 86:85.

"Химик" - МБК "Николаев" 96:77 (24:15, 22:23, 23:13, 27:26)

"Химик": Колтер 29 + 4 передачи + 3 подбора + 3 перехвата, Павлов 14 + 4 подбора, Еріанс 10 + 4 подбора, Петров 8 + 9 подборов + 3 передачи, Марченко 3 - старт, Сидров 12 + 4 подбора + 3 передачи, Антипов 10 + 4 подбора, Мальчевский 8, Козак 2

"Николаев": Кушниров 20 + 6 подборов, Носков 12 + 8 подборов + 5 передач, Онуфриев 11, Шостуха 4 + 4 подбора, Тонченко 2 + 3 подбора - 3 потери - старт, Давидюк 11, Шепиль 6, Мусиенко 5, Попов 4, Аникиенко 2