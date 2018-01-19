Вице-лидер НБА "Бостон Селтикс" уступил "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча, в центральном из которых вице-лидер регулярного сезона "Бостон Селтикс" уступил "Филадельфии 76", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 80:89.

"Бостон" лидирует в Восточной конференеции, но уступает в сводной таблице лиги лидеру Запада "Голден Стейт Уорриорз", который сегодня матч не проводил.

НБА. Регулярный чемпионат.

18 января.

Бостон – Филадельфия 80:89 (19:21, 13:18, 21:32, 27:18)

Бостон: Хорфорд (14), Смарт (13), Браун (12), Тейтум (11), Бэйнс (2) – старт; Моррис (14 + 6 подборов), Ларкин (8), Розир (4), Тайс (2), Надер (0), Оджелей (0).

Филадельфия: Эмбиид (26 + 16 подборов + 6 передач), Шарич (16 + 6 подборов), Симмонс (8 + 7 подборов), Ковингтон (5), Бэйлесс (4) – старт; Макконнелл (15), Букер (6), Андерсон (5), Джонсон (4), Луваву-Кабарро (0).

Кливленд – Орландо 104:103 (36:20, 31:27, 17:33, 20:23)

Кливленд: Томас (21), Джеймс (16 + 5 подборов + 6 передач), Лав (12 + 11 подборов), Краудер (10), Смит (6) – старт; Уэйд (11), Грин (10 + 8 подборов), Роуз (9), Томпсон (6 + 6 подборов), Корвер (3).

Орландо: Пэйтон (19 + 8 передач), Гордон (17 + 11 подборов), Фурнье (17), Симмонс (16), Бийомбо (4 + 10 подборов) – старт; Хезонья (12), Мак (10), Берч (4), Спейтс (3), Огастин (1), Айванду (0).

Хьюстон – Миннесота 116:98 (26:17, 37:33, 26:20, 27:28)

Хьюстон: Капела (20), Пол (19 + 6 подборов + 9 передач), Мба а Муте (14), Харден (10 + 7 передач), Андерсон (6 + 7 подборов) – старт; Гордон (30), Нене (12 + 8 подборов), Такер (5 + 9 подборов), Хантер (0).

Миннесота: Батлер (23), Таунс (22 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Уиггинс (16), Гибсон (9), Тиг (6) – старт; Джонс (13), Бьелица (5), Дженг (4), Кроуфорд (0), Джордж-Хант (0).

Портленд – Индиана 100:86 (29:28, 23:19, 22:27, 26:12)

Портленд: Лиллард (26 + 8 передач), Нуркич (19 + 17 подборов), Макколлум (16), Амину (12 + 9 подборов), Тернер (2) – старт; Напьер (13), Дэвис (8 + 8 подборов), Коннотон (2), Коллинз (2 + 8 подборов).

Индиана: Оладипо (23 + 7 подборов), Коллисон (23), Т. Янг (10 + 14 подборов), Сабонис (9 + 10 подборов), Богданович (8) – старт; Джефферсон (7), Джозеф (2), Лиф (2), Джо Янг (2), Стивенсон (0), Пойтресс (0), Анигбогу (0).