"Черкасские Мавпы" обыграли "Днепр", "Будивельник" сильнее "Политехника" в матчах Суперлиги

В Киеве и Черкассах состоялись матчи регулярного чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в которых "Будивельник" обыграл харьковский "Политехник", а "Черкасские Мавпы" были сильнее "Днепра", сообщает официальный сайт соревнований.

В Киеве "Будивельник" выиграл со счетом 87:72, а в Черкассах хозяева площадки были сильнее со счетом 91:81.

Будивельник – Авантаж-Политехник 87:72 (30:22, 22:17, 17:21, 18:12)

Строитель: Сандул (19оч+14пб+7рп), Отверченко 16, Дугат 11, Анисимов 11 очков

Авантаж-Политехник: Йованович 17, Барнс 16, Вуйович 13 очков.

Черкасские Мавпы – Днепр 91:81 (22:20, 30:25, 20:24, 19:12)

Черкасские Обезьяны: Кольченко 22 + 4 передачи), Конев 19 + 5 подборов, Липовцев 10 + 7 передач + 5 подборов, Джуріч 2 + 7 подборов, Бояркин 0 + 3 передачи – старт, Кобец 25 + 3 передачи + 3 подбора, Дэвис 8 + 5 подборов, Беллфилд 5 + 4 перехвата

Днепр: Тимофеенко 17 + 7 подборов – 3 потери, Мішула 14 + 4 передачи + 2 перехвата, Ревзин 13, Глебов 12 + 9 подборов + 4 передачи), Вильховецкий 6 – старт, Шевченко 7 + 6 подборов, Сизов-6, Закурдаєв 3, Шундель 3