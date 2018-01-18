Лидер регулярного чемпионата НБА "Голден Стейт" обыграл "Чикаго" в гостях

Матч завершился с счетом 119:112.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в центральном из которых "Голден Стейт Уорриорз" обыграли "Чикаго Буллз" на чужой площадке, сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 119:112. В составе победителей Клей Томпсон набрал 38 очков, Стефен Карри - 30, а Кевин Дюрант - 19. НБА. Регулярный чемпионат. 17 января. Шарлотт – Вашингтон 133:109 (38:36, 39:25, 25:18, 31:30) Шарлотт: Кидд-Гилкрист (21), Уокер (19 + 7 передач), Ховард (18 + 15 подборов), Уильямс (12), Батюм (11) – старт; Лэмб (16), Камински (14), Грэм (9), О'Брайан (7 + 6 подборов), Картер-Уильямс (3 + 5 передач), Монк (3), Бэйкон (0), Стоун (0). Вашингтон: Бил (26 + 5 потерь), Уолл (12 + 9 передач), Портер (6), Моррис (2 + 5 подборов), Гортат (0 + 8 подборов) – старт; Скотт (18), Убре (16 + 5 подборов), Смит (10), Микс (7 + 5 подборов), Саторански (6+ 7 передач), Маинми (4), Маккаллоу (2), Фрэйзер (0). Бруклин – Сан-Антонио 95:100 (26:31, 20:20, 18:25, 31:24) Бруклин: Крэбб (20 + 8 подборов), Кэрролл (11 + 10 подборов), Динуидди (9 + 13 передач), Холлис-Джефферсон (7), Зеллер (4) – старт; Харрис (18), ЛеВерт (13), Аллен (6 + 6 подборов), Окафор (4), Эйси (3 + 6 подборов). Сан-Антонио: Олдридж (34 + 8 подборов), Газоль (13 + 12 подборов + 7 передач), Грин (9), Паркер (8), Андерсон (2) – старт; Миллс (25), Форбс (4), Мюррей (3 + 9 подборов), Бертанс (2), Ловернь (0), Пол (0). Торонто – Детройт 96:91 (31:18, 23:33, 19:22, 23:18) Торонто: Лаури (18 + 9 подборов + 5 передач), Валанчюнас (17 + 16 подборов), ДеРозан (17 + 5 передач + 5 потерь), Ануноби (2), Ибака (2) – старт; Майлз (21), Пелтль (8), Сиакам (4), Райт (4), Пауэлл (3), Ногейра (0). Детройт: Драммонд (25 + 17 подборов), Брэдли (19), Харрис (12), Смит (3 + 5 подборов + 5 передач), Буллок (2) – старт; Гэллоуэй (11), Толливер (9), Марьянович (7 + 6 подборов), Байкс (3 + 6 передач). Атланта – Новый Орлеан 94:93 (25:32, 20:28, 26:10, 23:23) Атланта: Бэйзмор (20 + 5 передач), Ильясова (15 + 7 подборов), Шредер (13 + 15 передач), Принс (7), Пламли (2 + 8 подборов) – старт; Коллинз (18 + 5 подборов), Белинелли (8), Дилэйни (7), Дедмон (4 + 10 подборов), Кавано (0), Дорси (0). Новый Орлеан: Холидэй (22), Казинс (19 + 14 подборов + 7 передач + 5 потерь), Мур (12), Дэвис (8 + 7 подборов), Рондо (3 + 6 передач) – старт; Миллер (17), Кларк (8), Каннингем (4 + 8 подборов), Нельсон (0). Чикаго – Голден Стэйт 112:119 (40:38, 26:25, 12:32, 34:24) Чикаго: Данн (16 + 5 подборов), Лопес (16), Маркканен (11 + 8 подборов), Холидэй (8 + 6 подборов), ЛаВин (5) – старт; Миротич (24 + 6 подборов), Портис (12), Валентайн (10 + 7 подборов + 7 передач), Нваба (8 + 6 подборов), Грант (2). Голден Стэйт: Томпсон (38), Карри (30 + 9 подборов + 6 потерь), Дюрант (19 + 8 подборов + 7 передач), Пачулия (6 + 11 подборов + 5 передач), Белл (0) – старт; Маккоу (6), Уэст (6), Каспи (4), Ливингстон (4), Луни (2), Макги (2), Янг (2). Мемфис – Нью-Йорк 105:99 (32:31, 29:22, 27:20, 17:26) Мемфис: Эванс (23 + 6 подборов + 10 передач), Грин (18 + 13 подборов), Брукс (17 + 5 подборов), Дэвис (8), Харрисон (3) – старт; Мартин (17 + 6 подборов), Рэбб (8), Чалмерс (4), Эннис (4), Селден (3). Нью-Йорк: Порзингис (21 + 9 подборов), Кантер (20 + 9 подборов), Ли (18), Джек (2 + 8 передач), Томас (0) – старт; Бизли (18 + 7 подборов), Хардуэй-младший (16), О'Куинн (2 + 6 подборов), Макдермотт (2), Ниликина (0), Бэйкер (0). Милуоки – Майами 101:106 (25:30, 32:22, 22:26, 22:28) Милуоки: Миддлтон (25 + 5 подборов), Адетокумбо (22 + 10 подборов + 6 передач), Бледсоу (11 + 5 передач), Хенсон (10 + 10 подборов), Брогдон (8) – старт; Снелл (12), Деллаведова (8), Браун (3), Макер (2). Майами: Уайтсайд (27 + 13 подборов), Драгич (15 + 5 передач + 6 потерь), Ричардсон (14 + 6 подборов), Джонсон (9 + 7 подборов + 6 передач), Джонс (5) – старт; Олиник (15), Эллингтон (11 + 5 подборов), Уинслоу (6), Алебайо (4 + 7 подборов + 5 передач). Оклахома-Сити – Лейкерс 114:90 (33:25, 27:29, 33:18, 21:18) Оклахома-Сити: Энтони (27), Адамс (21 + 10 подборов), Уэстбрук (19 + 6 подборов + 7 передач), Джордж (13 + 5 подборов), Роберсон (4) – старт; Фелтон (9), Абринес (7), Хьюстис (4 + 8 подборов), Грант (4 + 5 подборов), Фергюсон (3), Паттерсон (3), Джонсон (0). Лейкерс: Рэндл (16), Колдуэлл-Поуп (10), Эннис (9), Ингрэм (8), Лопес (5) – старт; Харт (9), Кузма (7), Нэнс-младший (6 + 6 подборов), Брюэр (6), Кларксон (5 + 5 подборов), Карусо (5), Зубац (2), Пэйтон II (2). Сакраменто – Юта 105:120 (21:23, 21:29, 31:36, 32:32) Сакраменто: Коули-Стайн (26 + 10 подборов), Богданович (25 + 6 подборов + 5 потерь), Хилл (20 + 5 передач), Рэндолф (12 + 5 потерь), Фокс (6) – старт; Хилд (9), Куфос (4 + 5 подборов), Папаяннис (2), Ричардсон (1), Джексон (0). Юта: Митчелл (34), Фэйворс (14 + 11 подборов), Инглс (14), Рубио (9 + 7 передач), Жеребко (7) – старт; Худ (25 + 8 подборов), Нето (5), Джонсон (4), О'Нил (4), Юдо (4). Клипперс – Денвер 109:104 (29:27, 21:32, 30:22, 29:23) Клипперс: Гриффин (20 + 12 подборов + 5 потерь), Лу Уильямс (17 + 5 передач), Теодосич (15 + 5 передач), Уоллес (9 + 7 подборов), Рид (4) – старт; Харрелл (18 + 8 подборов), Джонсон (15 + 6 подборов), Эванс (6), Деккер (4), Торнвелл (1). Денвер: Харрис (19), Йокич (18 + 8 подборов), Бартон (17 + 6 подборов + 6 передач), Пламли (16 + 14 подборов), Чендлер (6 + 9 подборов) – старт; Лайлс (11 + 5 подборов), Мудиай (11), Бизли (4), Фарид (2), Джефферсон (0).

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