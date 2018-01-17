Сборные Украины разных возрастов узнали своих соперников на Евробаскетах-2018

ФИБА провела жеребьёвку Евробаскетов-2018 в различных возрастных категориях, сообщает Планета-Баскетбол со ссылкой на официальный сайт федерации.

Мужская сборная Украины U20 в Дивизионе А в германском Хемнице сыграет в группе В с Францией, Хорватией и Испанией.

Мужская сборная U18 в Дивизионе А в латвийском Вентспилсе будет бороться в группе С с Испанией, Финляндией и Боснией.

Мужская сборная U16 в Дивизионе В в боснийском Сараево встретится в группе D с Боснией, Чехией, Швейцарией, Косово и Беларусью.

Женская сборная U20 в Дивизионе В в румынской Ораде попала в группу А с Великобританией, Грецией, Литвой, Румынией и Израилем.

Женская сборная U18 в Дивизионе В в Австрии будет соперничать в группе D с Норвегией, Косово, Беларусью, Словакией и Люксембургом.

Женская сборная U16 в Дивизионе В в черногорской Подгорице оказалась в группе D с Финляндией, Беларусью, Боснией, Норвегией и Албанией.