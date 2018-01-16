Лидер НБА "Голден Стейт" одержал 36-ю победу в регулярном чемпионате

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 11 матчей, в центральном из которых лидер сводной таблицы регулярного чемпионата "Голден Стейт Уорриорз" одержал победу над "Кливленд Кавальерс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 118:108.

Таким образом, теперь на счету "Уорриорз" 36 побед при 9 поражениях.

НБА. Регулярный чемпионат.

15 января.

Детройт – Шарлотт 107:118 (27:27, 29:23, 24:34, 27:34)

Детройт: Буллок (20), Харрис (20), Смит (19 + 10 передач), Брэдли (15), Драммонд (3 + 10 подборов) – старт; Толливер (17), Байкс (6), Кеннард (5), Морлэнд (2).

Шарлотт: Марв. Уильямс (21), Ховард (21 + 17 подборов + 4 блок-шота), Уокер (20 + 9 передач), Батюм (14 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (11) – старт; Лэмб (11), О’Брайант (9), Камински (5), Картер-Уильямс (4), Грэм (2).

Филадельфия – Торонто 117:111 (32:23, 27:26, 34:26, 24:36)

Филадельфия: Эмбиид (34 + 11 подборов + 7 потерь), Редик (15), Симмонс (12 + 6 потерь), Ковингтон (11 + 8 подборов), Шарич (11 + 7 подборов) – старт; Макконнелл (18 + 8 передач), Джонсон (7 + 8 подборов), Букер (7), Бэйлесс (2), Луваву-Кабарро (0).

Торонто: Дерозан (24), Лаури (13 + 7 подборов), Ибака (10), Валанчюнас (8), Ануноби (0) – старт; Райт (20), Сиакам (11), Майлз (10), Ванвлит (8), Пелтль (7 + 8 подборов), Пауэлл (0), Ногейра (0).

Вашингтон – Милуоки 95:104 (30:28, 21:25, 21:25, 23:26)

Вашингтон: Уолл (27 + 9 передач), Бил (19), Портер (8), Моррис (6), Гортат (4 + 7 подборов) – старт; Убре (19), Саторански (7), Скотт (5), Маинми (0).

Милуоки: Адетокумбо (27 + 20 подборов + 6 передач), Бледсоу (23), Миддлтон (19), Брогдон (16), Хенсон (4 + 8 подборов) – старт; Снелл (6), Браун (5), Макер (4), Деллаведова (0).

Атланта – Сан-Антонио 102:99 (21:23, 23:25, 28:25, 30:26)

Атланта: Шредер (26 + 7 передач), Ильясова (20), Бэйзмор (10), Принс (2), Пламли (0) – старт; Дедмон (12 + 10 подборов), Коллинз (12 + 8 подборов), Белинелли (10), Дилэйни (5), Дарси (5), Мускала (0).

Сан-Антонио: Олдридж (25 + 11 подборов), Андерсон (13), Грин (11), Газоль (6), Паркер (6) – старт; Миллс (13), Бертанс (10), Мюррей (8), Форбс (4), Ловернь (3), Джинобили (0), Пол (0).

Бруклин – Нью-Йорк 104:119 (24:26, 18:26, 39:31, 23:36)

Бруклин: Кэрролл (22 + 8 подборов), Холлис-Джефферсон (16), Динуидди (8), Крэбб (6), Зеллер (5) – старт; ЛеВерт (20 + 7 подборов), Эйси (13), Харрис (10), Аллен (2), Дойл (2), Стаускас (0), Окафор (0).

Нью-Йорк: Порзингис (26 + 9 подборов), Ли (10), Кантер (5), Томас (4), Джек (4) – старт; Бизли (23 + 10 подборов), Макдермотт (13), О'Куинн (11 + 7 подборов), Ниликина (10 + 7 подборов + 10 передач), Бэйкер (5), Берк (5), Эрнангомес (3).

Чикаго – Майами 119:111 (32:25, 23:23, 29:24, 35:39)

Чикаго: Холидэй (25), ЛаВин (18), Маркканен (17 + 9 подборов), Лопес (10), Данн (6 + 10 подборов) – старт; Миротич (18), Валентайн (12 + 7 подборов), Портис (8), Грант (4), Нваба (1).

Майами: Драгич (22 + 9 передач), Ричардсон (11), Т. Джонсон (10), Уайтсайтд (9 + 8 подборов), Дж. Джонсон (8) – старт; Эллингтон (22 + 9 передач), Олиник (21 + 8 передач), Адебайо (6), Уинслоу (4).

Мемфис – Лейкерс 123:114 (34:27, 26:23, 37:27, 26:37)

Мемфис: Брукс (19), Газоль (17 + 7 подборов), Эванс (15 + 9 подборов + 12 передач), Грин (11 + 9 подборов), Харрисон (8) – старт; Селден (13), Эннис (13), Мартин (10), Дэвис (10), Чалмерс (7).

Лейкерс: Колдуэлл-Поуп (27 + 7 подборов), Харт (16), Рэндл (9 + 8 подборов), Эннис (6), Лопес (5) – старт; Кузма (18 + 7 подборов), Нэнс (15 + 11 подборов), Кларксон (9), Карусо (4), Пэйтон II (4), Брюэр (1).

Оклахома-Сити – Сакраменто 95:88 (20:24, 26:28, 31:16, 18:20)

Оклахома-Сити: Энтони (20 + 9 подборов), Уэстбрук (19 + 16 подборов + 9 передач + 10 потерь), Джордж (18 + 5 перехватов), Адамс (13 + 13 подборов), Фергюсон (2) – старт; Паттерсон (10), Грант (6), Абринес (5), Фелтон (2), Хьюстис (0).

Сакраменто: Коули-Стайн (15 + 7 подборов), Богданович (13), Фокс (12), Темпл (7), Лабиссьер (7 + 7 подборов) – старт; Хилд (16), Хилл (10), Куфос (5), Джексон (3), Папаяннис (0).

Кливленд – Голден Стэйт 108:118 (37:35, 27:22, 27:36, 17:25)

Кливленд: Джеймс (32 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата + 4 блок-шота + 8 потерь), Томас (19), Лав (17 + 7 подборов), Смит (8), Краудер (7) – старт; Уэйд (10 + 7 подборов), Грин (6), Корвер (3), Фрай (3), Томпсон (2 + 8 подборов), Кальдерон (1), Осман (0), Жижич (0).

Голден Стэйт: Дэрант (32 + 5 подборов + 8 передач), Карри (23 + 8 передач), Томсон (17), Грин (11 + 16 подборов + 9 передач), Белл (6) – старт; Игудала (9), Ливингстон (6), Луни (5), Янг (5), Уэст (4), Маккоу (0).

Юта – Индиана 94:109 (21:31, 26:27, 18:27, 29:24)

Юта: Митчелл (23), Фэйворс (16 + 7 подборов), Жеребко (8), Рубио (2), Инглс (0) – старт; Худ (15), Юдо (8), О'Нил (7), Джонсон (5), Нето (5), Беркс (5).

Индиана: Оладипо (28), Т. Янг (17), Сабонис (15 + 8 подборов), Богданович (10), Коллисон (6) – старт; Джозеф (15), Джефферсон (6 + 10 подборов), Джо Янг (5), Ствиенсон (4), Пойтресс (0), Анигбогу (0).

Клипперс – Хьюстон 113:102 (30:31, 29:25, 33:28, 21:18)

Клипперс: Лу Уильямс (31 + 9 передач), Гриффин (25 + 10 подборов + 6 передач), Уоллес (12), Теодосич (12), Рид (2) – старт; Джонсон (11 + 12 подборов), Харрелл (10), Эванс (4), Деккер (2), Торнвелл (0).

Хьюстон: Гордон (19), Пол (19 + 7 передач), Ариза (17), Капела (14 + 7 подборов), Андерсон (12) – старт; Грин (11), Мба а Муте (5), Блэк (3), Такер (2), Хантер (0).