"Финикс" украинца Лэня проиграл "Индиане" в очередном матче НБА

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча регулярного чемпионата, в одном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграл "Индиане Пейсерз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 97:120.

На счету украинца в этом матче 12 очков, 10 подборов, 3 передачи, 1 блок-шот и 1 потеря за 19 минут 11 секунд, проведенных на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат.

14 января.

Майами – Милуоки 97:79 (21:23, 20:20, 30:16, 26:20)

Майами: Драгич (25), Ричардсон (16 + 6 подборов), Уайтсайд (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Т. Джонсон (14 + 6 подборов), Дж. Джонсон (4 + 8 передач) – старт; Эллингтон (7), Олиник (7 + 7 подборов), Адебайо (6 + 6 передач), Уинслоу (3).

Милуоки: Адетокумбо (22 + 6 подборов), Миддлтон (16 + 6 подборов), Брогдон (15), Бледсоу (10), Хенсон (4 + 9 подборов) – старт; Снелл (3), Браун (3), Деллаведова (2), Макер (2), Килпатрик (2), Уилсон (0).

Нью-Йорк – Новый Орлеан 118:123 OT (29:13, 28:35, 39:34, 13:27, 9:14)

Нью-Йорк: Порзингис (25 + 6 подборов + 5 перехватов), Джек (22 + 8 передач), Кантер (18 + 10 подборов), Томас (7 + 6 подборов), Ли (7) – старт; Хардуэй (25 + 5 потерь), Макдермотт (8), О'Куинн (6), Ниликина (0), Бизли (0).

Новый Орлеан: Дэвис (48 + 17 подборов + 3 юлок-шота), Холидэй (31), Мур (16), Казинс (15 + 16 подборов + 7 перехватов + 3 блок-шота + 5 потерь), Рондо (4) – старт; Кларк (5), Миллер (4), Каннингем (0).

Финикс – Индиана 97:120 (16:30, 28:34, 22:32, 31:24)

Финикс: Джексон (21 + 6 подборов), Букер (15 + 5 подборов + 7 передач), Юлис (10), Чендлер (9 + 14 подборов), Бендер (0) – старт; Дэниэлс (13), Кэнан (13), Лэнь (12 + 10 подборов + 3 передачи + 1 блок-шот + 1 потеря; 19:11 минут), Питерс (3), Хаус (1), Монро (0), Дадли (0), Рид (0).

Индиана: Коллисон (19), Оладипо (17), Богданович (14), Т. Янг (10), Сабонис (4 + 14 подборов) – старт; Джозеф (16 + 6 подборов), Джефферсон (10 + 7 подборов), Джо Янг (10), Стивенсон (9), Лиф (9), Анигбогу (2), Пойтресс (0).

Миннесота – Портленд 120:103 (31:33, 26:10, 34:31, 29:29)

Миннесота: Батлер (24), Тиг (22 + 8 передач), Таунс (20 + 11 подборов), Уиггинс (17), Гибсон (12) – старт; Кроуфорд (10), Бьелица (5), Джонс (4), Дженг (2), Джордж-Хант (2), Мухаммад (2), Брукс (0).

Портленд: Лиллард (21 + 6 подборов + 8 передач), Макколлум (18), Нуркич (8), Тернер (8), Амину (6 + 7 подборов) – старт; Коннотон (18), Напьер (9), Ленард (8), Коллинз (7), Дэвис (0 + 8 подборов), Вонле (0 + 6 подборов), Харклесс (0), Лэйман (0).