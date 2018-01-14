"Днепр" обыграл "Химик" в центральном матче дня в баскетбольной Суперлиге

В воскресенье состоялись два поединка в рамках украинской баскетбольной Суперлиги, сообщает сайт турнира.

Лидер чемпионата Украины - «Днепр» - на своей площадке выиграл у «Химика». Поединок закончился со счетом 92:78. По ходу трех четвертей гости играли на равных с подопечными Дениса Журавлева, однако в последней десятиминутке «Днепр» существенно прибавил и добыл победу, которая стала для него уже 16-й в 17 встречах Суперлиги.

«Днепр» — «Химик» 92:78 (20:23, 29:27, 20:16, 23:12)

«Днепр»: Мишула (28 + 6 подборов + 5 передач), Вильховецкий (4), Ревзин (10), Глебов (19 + 6 подборов + 4 передачи), Тимофеенко (17 + 7 подборов + 4 передачи) — старт; Шундель (5), Шевченко (9 + 10 подборов), Сизов (0 + 4 подбора).

«Химик»: Колтер (19 + 9 передач), Марченко (3 + 3 передачи), Эрианс (24 + 5 подборов), Мальчевский (12), Антипов (4) — старт; Петров (14 + 7 подборов), Павлов (2 + 5 подборов), Войналович, Сидоров (0 + 4 передачи).

Харьковский «Политехник» в матче регулярного чемпионата на своей площадке обыграл БИПу. Поединок закончился со счетом 86:81. Для «Политехника» эта победа стала первой за последние восемь матчей в Суперлиге. БИПА уступила в шестом поединке подряд.

«Политехник» — «БИПА» 86:81 (23:20, 26:19, 18:17, 19:25)

«Политехник»: Йованович (14), Козлов (15 + 6 передач + 3 перехвата), Барнс (18 + 5 потерь), Рочняк (12 + 8 подборов + 4 передачи), Вуйович (20 + 10 подборов) — старт; Кузнецов, Тарасенко (5), Колотилов (2 + 4 подбора).

«БИПА»: Артамонов (6 + 7 подборов + 12 передач + 4 потери), Прокопенко (5 + 5 подборов), Эфианайи (19 + 6 подборов), Кривцов (13 + 5 подборов), Тихонов (10 + 7 подборов) — старт; Луценко (3), Тищенко (0 + 4 подбора), Беликов (25 + 4 подбора + 4 потери), Воевода, Ноффле.