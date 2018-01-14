"Лейкерс" в овертайте дожали "Даллас", "Голден Стэйт" обыграл "Торонто" в НБА

10:52, 14 января 2018 Баскетбол 44

"Вашингтон" в овертайме одолел "Бруклин".

В ночь на воскресенье в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи, сообщает сайт соревнований. Даллас – Лейкерс 101:107 OT (20:31, 32:15, 21:24, 22:25, 6:12) Даллас: Смит (23), Мэттьюз (17), Барнс (17), Феррелл (11 + 10 подборов), Новицки (6 + 8 подборов) – старт; Пауэлл (13), Харрис (9), Бареа (5), Клебер (0), Межри (0). Лейкерс: Рэндл (23 + 15 подборов + 7 потерь), Колдуэлл-Поуп (17), Болл (9 + 7 подборов + 7 передач), Лопес (8), Ингрэм (4) – старт; Кларксон (19), Кузма (18 + 10 подборов), Эннис (3), Харт (2), Брюэр (2), Нэнс (2 + 7 подборов). Клипперс – Сакраменто 126:105 (30:17, 34:28, 27:23, 35:37) Клипперс: Уильямс (26), Рид (14 + 13 подборов), Уоллес (12), Теодосич (11), Гриффин (11 + 9 передач + 5 потерь) – старт; Харрелл (17), Деккер (13), Джонсон (13), Эванс (7 + 7 передач), Торнвелл (2). Сакраменто: Коули-Стайн (23 + 13 подборов), Фокс (17 + 10 передач), Рэндолф (8), Темпл (4), Джордж Хилл (2) – старт; Лабиссьер (14 + 7 подборов), Богданович (13), Хилд (10), Картер (6), Куфос (6), Джексон (2). Шарлотт – Оклахома-Сити 91:101 (28:31, 31:24, 17:18, 15:28) Шарлотт: Уокер (19 + 5 потерь), Уильямс (16 + 9 подборов), Батюм (12), Ховард (11 + 17 подборов), Кидд-Гилкрист (6) – старт; Картер-Уильямс (7), Лэмб (6), Монк (5), Камински (5), Грэм (4). Оклахома: Уэстбрук (25 + 10 подборов + 7 передач), Джордж (17 + 8 подборов), Адамс (14 + 11 подборов + 4 блок-шота), Энтони (7 + 10 подборов), Фергюсон (3) – старт; Грант (9), Абринес (9), Фелтон (8), Паттерсон (6), Хьюстис (3). Вашингтон – Бруклин 119:113 OT (33:18, 26:21, 24:35, 24:33, 12:6) Вашингтон: Бил (24 + 6 передач), Уолл (23 + 16 передач + 8 потерь), Гортат (16 + 13 подборов), Портер (12 + 9 подборов), Моррис (12) – старт; Убре (17), Саторански (6), Скотт (5), Микс (3), Маинми (1 + 6 подборов). Бруклин: Холлис-Джефферсон (22 + 7 передач), Кэрролл (13 + 10 подборов), Крэбб (13), Динуидди (13 + 6 подборов), Эйси (8 + 6 подборов) – старт; Аллен (16 + 8 подборов), ЛеВерт (12 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Харрис (11), Стаустас (3), Окафор (2). Торонто – Голден Стэйт 125:127 (35:43, 19:38, 35:27, 36:19) Торонто: ДеРозан (42), Ануноби (17), Ибака (14), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Райт (4) –старт; ВанВлит (13), Майлз (8), Сиакам (6 + 6 подборов), Пелтль (5 + 6 подборов), Пауэлл (2), Браун (2). Голден Стэйт: Томпсон (26), Дюрант (25 + 6 подборов), карри (24 + 6 подборов + 9 передач), Грин (14 + 8 передач), Пачулия (6) – старт; Уэст (11), Маккоу (6), Ливингстон (6), Луни (5), Игудала (4), Янг (0). Чикаго – Детройт 107:105 (36:31, 24:30, 27:23, 20:21) Чикаго: Маркканен (19), Данн (18 + 8 подборов + 8 передач), ЛаВин (14), Лопес (12), Холидэй (9) – старт; Миротич (16 + 6 подборов), Портис (15), Валентайн (2), Нваба (2), Грант (0 + 7 передач). Детройт: Брэдли (26), Драммонд (21 + 15 подборов), Смит (12 + 6 передач), Буллок (7), Харрис (7) – старт; Байкс (10), Толливер (10), Кеннард (9), Морлэнд (3). Сан-Антонио – Денвер 112:80 (32:16, 24:28, 26:25, 30:11) Сан-Антонио: Ленард (19 + 8 подборов), Олдридж (15), Грин (11), Газоль (9), Паркер (5) – старт; Бертанс (18), Джинобили (8), Андерсон (8 + 6 подборов + 6 передач), Форбс (8), Ловернь (4), Мюррей (4), Миллс (3), Уайт (0). Денвер: Йокич (23 + 9 подборов + 7 передач), Харрис (18), Пламли (7), Чендлер (5), Мюрей (2) – старт; Бартон (8), Джефферсон (6), Фарид (4), Лайлс (3), Мудиай (2), Эрнангомес (2), Бизли (0), Артур (0).

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