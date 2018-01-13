"Будивельник" потерпел поражение в Николаеве, "Мавпы" одолели "Запорожье" в Суперлиге

Сегодня состоялись два матча украинской баскетбольной Суперлиги.

Чемпион Украины киевский «Будивельник» потерпел поражение в выездной игре регулярного чемпионата, уступив «Николаеву». В другом матче дня «Черкасские Мавпы» на выезде победили «Запорожье», сообщает официальный сайт ФБУ.

"Будивельник" невыразительно провел встречу с "Николаевом". По ходу поединка, а именно - в третьей четверти, отставание киевлян достигало 19 очков. В четвертой четверти подопечные Владимира Коваля сумели вернуть интригу, однако спасти игру не сумели.

Это поражение стало четвертым в сезоне для "Будивельника". Таким образом, киевляне продолжают занимать второе место с 13 победами в активе, уступая в таблице "Днепру".

Что касается встречи "Черкасских Мавп" против "Запорожья", то стоит выделить игру лидера "Мавп" Александра Кольченко, который набрал 27 очков, к которым добавил 6 подборов, 5 передач и 4 перехвата. Таким образом, "Мавпы" победили со счетом 87:72.

«Николаев» – «Будивельник» 72:69 (21:20, 23:14, 15:10, 13:25)

«Николаев»: Носков 14 + 5 передач + 4 подбора, Онуфриев 10 + 8 подборов, Шостуха 7 + 8 подборов + 4 передачи, Точненко 5, Аникиенко 2 + 5 подборов - старт Попов 15 + 7 подборов - 7 потерь, Кушниров 14 + 7 подборов, Давыдюк 3, Мусиенко 2

«Будивельник»: Дроздов 10 + 7 подборов + 4 перехвата - 3 потери, Анисимов 9, Месяц 9, Крутоус 9 - 4 потери, Зотов 8 + 5 передач - старт, Сандул 17 + 9 подборов, Дзюба 7, Винтоняк 0

«Запорожье» – «Черкасские Мавпы» 72:87 (23:12, 18:24, 14:22, 17:29)

«Запорожье»: Щепкин 23 + 4 подбора + 3 перехвата, Кожемякин 9 + 3 перехвата - 4 потери, Кондраков 9, Анисимов 8, Никитин 5 + 3 передачи - 4 потери - старт, Ясиненко 8, Ткачук 6 + 5 передач + 3 подбора + 2 перехвата - 4 потери, Теряник 2, Буц 2

«Черкасские Мавпы»: Кольченко 27 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата, Бояркин 8, Конев 8 + 4 пидбрання - 3 потери, Липовцев 4 + 4 подбора, Джурич 0 + 6 подборов - старт, Кобец 24 + 9 подборов, Белфилд 9 - 4 потери, Дэвис 7