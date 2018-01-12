"Химик" в труднейшем поединке обыграл "Политехник", "Днепр" был сильнее БИПы в Суперлиге

В пятницу в баскетбольной Суперлиге состоялись два матча, сообщает официальный сайт соревнований.

Прекрасная игра одного из лидеров "Днепра" Дмитрия Глебова помогла днепровской команде одержать домашнюю победу над одесской БИПой.

Южненский "Химик" в другом драматичном матче одержал труднейшую победу над харьковским "Политехником". Проигрывая с разницей в 19 очков по ходу третьей четверти, южненцы смогли отыграться и победить.

Днепр — БИПА 93:69 (24:21, 25:21, 25:14, 19:13)

Днепр: Мишула (18 + 8 передач), Вильховецкий (12), Ревзин (10 + 7 подборов), Глебов (29 + 7 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Тимофеенко (7 + 8 подборов + 4 потери) — старт; Шевченко (8 + 5 подборов), Сизов (5 + 4 подбора), Шундель (2), Мироненко (2), Санон (0).

БИПА: Артамонов (9 + 5 подборов + 6 передач), Прокопенко (3), Беликов (16 + 4 подбора), Эфианайи (2), Тихонов (7 + 6 подборов) — старт; Тищенко (10), Кривцов (5), Ноффле (6 + 4 подбора), Балабан (4), Луценко (0), Воевода (0), Волчанов (0).

Политехник — Химик 81:87 (32:23, 22:20, 12:18, 15:26)

Политехник: Йованович (10 + 7 подборов + 4 потери), Козлов (9), Барнс (27 + 5 подборов), Рочняк (10), Вуйович (17 + 11 подборов + 4 перехвата) — старт; Кузнецов (5), Колотилов (3), Тарасенко (0).

Химик: Колтер (24 + 4 передачи + 4 потери), Марченко (3), Эрианс (7 + 5 подборов), Павлов (8), Петров (26 + 12 подборов + 4 передачи + 5 потерь) — старт; Мальчевский (12), Антипов (4), Сидоров (3), Войналович (0).