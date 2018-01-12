"Кливленд" потерпел разгромное поражение в матче с "Торонто" в НБА

"Клипперс" обыграл "Сакраменто".

В ночь на пятницу состоялись очередные встречи в рамках регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации. Филадельфия – Бостон 103:114 (28:23, 29:25, 22:37, 24:29) Филадельфия: Редик (22 + 7 подборов), Симмонс (16), Эмбиид (15 + 10 подборов + 5 передач), Шарич (14), Ковингтон (5) – старт; Макконнелл (12 + 5 передач), Луваву-Кабарро (6), Андерсон (6), Бэйлесс (3), Холмс (2), Букер (2). Бостон: Браун (21), Ирвинг (20 + 6 подборов + 7 передач + 5 потерь), Тейтум (16), Хорфорд (13 + 8 подборов + 7 передач), Бэйнс (6) – старт; Моррис (19 + 8 подборов), Розир (8), Тайс (6 + 7 подборов), Смарт (5), Ларкин (0), Надер (0), Ябуселе (0), Оджелей (0). Торонто – Кливленд 133:99 (30:24, 35:16, 35:32, 33:27) Торонто: Майлз (16 + 5 подборов), Валанчюнас (15 + 18 подборов), ДеРозан (13 + 8 передач), Ануноби (7), Райт (6) – старт; ВанВлит (22), Сиакам (16 + 8 подборов), Пауэлл (14 + 6 подборов), Пелтль (12 + 12 подборов), Браун (6), Миллер (6), Ногейра (0). Кливленд: Джеймс (26), Краудер (11), Лав (10 + 9 подборов), Томас (4), Смит (0) – Грин (13), Томпсон (8 + 8 подборов), Фрай (6), Корвер (6), Кальдерон (6), Осман (5), Уэйд (4). Сакраменто – Клипперс 115:121 (21:29, 39:43, 29:28, 26:21) Сакраменто: Хилл (21), Рэндолф (16 + 7 подборов), Коули-Стайн (12 + 7 подборов), Фокс (8), Темпл (0) – старт; Богданович (22), Куфос (14 + 14 подборов), Хилд (14 + 5 передач), Лабиссьер (8). Клипперс: Лу Уильямс (30 + 6 передач), Гриффин (18 + 12 подборов + 6 передач), Теодосич (10 + 9 передач), Уоллес (8), Джордан (8 + 7 подборов) – старт; Харрелл (25 + 6 подборов), Джонсон (13), Эванс (4), Рид (4), Деккер (1). Лейкерс – Сан-Антонио 93:81 (20:15, 29:23, 19:24, 25:19) Лейкерс: Ингрэм (26), Болл (18 + 10 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Колдуэлл-Поуп (10 + 5 перехватов), Лопес (4), Рэндл (0 + 6 подборов) – старт; Нэнс (14 + 10 подборов), Кузма (10 + 6 подборов), Харт (6), Кларксон (5), Эннис (0). Сан-Антонио: Олдридж (20), Форбс (18), Мюррей (14 + 11 подборов+ 5 передач), Газоль (9 + 12 подборов + 5 передач), Андерсон (6 + 7 подборов) – старт; Джинобили (8), Уайт (4), Бертанс (2), Миллс (0), Пол (0), Костелло (0).

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