"Будивельник" с трудом победил в Запорожье, "Мавпы" одолели "Николаев" в рамках Суперлиги

Сегодня состоялись два поединка в баскетбольной Суперлиге, сообщает сайт ФБУ. "Черкасские мавпы" в поединке регулярного чемпионата обыграли на выезде "Николаев", а "Будивельник" не без труда одержал гостевую победу над "Запорожьем".

«Запорожье» – «Будивельник» 63:67 (12:21; 11:10; 22:21; 18:15)

«Запорожье»: Кожемякин (14 + 4 перехвата), Щепкин (14), Овдеенко, Никитин (9 + 9 подборов), Ворник (1 + 4 потери) – старт; Кондраков (10 + 4 потери), Буренко (6 + 5 подборов + 5 потерь), Валерий Анисимов (4), Ясиненко (3), Ткачук (2 + 3 перехвата).

«Будивельник»: Зотов (12 + 5 передач + 5 перехватов + 9 потерь), Крутоус (14), Месяц (10 + 6 передач + 5 потерь), Дроздов (13 + 5 подборов), Михаил Анисимов (14 + 13 подборов + 6 потерь) – старт; Винтоняк (4 + 5 подборов), Дзюба.

«Николаев» - «Черкасские Мавпы» 76:84 (26:20, 17:25, 22:23, 11:16)

«Николаев»: Тонченко (4 + 5 передач), Онуфриев (11 + 3 перехвата), Носков (15), Давидюк (9), Аникиенко (8 + 5 подборов) – старт; Кушниров (13 + 6 подборов + 3 перехвата + 4 потери), Попов (8 + 6 подборов), Шостуха (4), Иванов (3), Мусиенко (1).

«Черкасские Мавпы»: Бояркин (7), Кольченко (2), Конев (11 + 8 подборов + 4 передачи), Липовцев (13), Джурич (8) – старт; Дэвис (15 + 7 подборов + 2 блок-шота + 5 потерь), Кобец (15), Беллфилд (13), Ткаченко.

Отметим, что в турнирной таблице «Будивельник» занимает второе место, уступая "Днепру" по дополнительным показателям при равенстве очков. «Черкасские мавпы» занимаю третье место, а «Николаев» – четвертое.