"Голден Стэйт" проиграл "Клипперс", "Нью-Йорк" уступил "Чикаго" в овертайме матча НБА

"Индиана" с минимальным перевесом одолела "Майами".

Накануне прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Вашингтон – Юта 104:107 (32:25, 18:21, 27:37, 27:24) Вашингтон: Уолл (35 + 6 одборов + 11 передач + 8 потерь), Бил (23 + 5 подборов + 7 передач + 5 потерь), Портер (14 + 6 подборов), Гортат (8 + 8 подборов), Моррис (8 + 6 подборов) – старт; Убре (12 + 6 подборов), Скотт (2), Саторански (2), Микс (0), Маинми (0), Смит (0). Юта: Рубио (21), Юдо (16 + 9 подборов), Митчелл (16 + 5 подборов), Инглс (10 + 5 подборов + 6 передач), Жеребко (9) – старт; Джонсон (16), О'Нил (10), Худ (7 + 6 подборов), Сефолоша (2), Беркс (0). Шарлотт – Даллас 111:115 (28:20, 24:39, 25:24, 34:32) Шарлотт: Уокер (41), Ховард (15 + 12 подборов + 4 блок-шота), Кидд-Гилкрист (11), Уильямс (5 + 6 подборов), Батюм (4 + 7 подборов) – старт; Лэмб (12), Камински (10), Монк (6), Грэм (5), Картер-Уильямс (2), О'Брайан (0). Даллас: Барнс (25 + 11 подборов), Феррел (22), Новицки (19), Смит (15 + 6 передач). Мэттьюз (4) – старт; Бареа (12 + 6 подборов + 5 передач), Харрис (9), Клебер (4), Пауэлл (3), Межри (2 + 6 подборов). Индиана – Майами 106:114 (26:38, 21:20, 31:26, 28:30) Индиана: Оладипо (26 + 7 подборов), Сабонис (18 + 7 подборов), Богданович (15 + 6 подборов), Таддеус Янг (12 + 9 подборов), Коллисон (7) – старт; Стивенсон (15 + 8 подборов), Джозеф (5), Джефферсон (4), Джо Янг (2), Лиф (2), Майами: Драгич (20 + 9 передач), Уайтсайд (16 + 15 подборов). Ричардсон (14), Олиник (11), Джонс (8) – старт; Эллингтон (15 + 5 подборов), Джонсон (15 + 5 подборов), Адебайо (15 + 5 передач). Нью-Йорк – Чикаго 119:122 OT (25:26, 27:22, 30:30, 23:27, 14:17) Нью-Йорк: Порзингис (24 + 6 подборов + 5 потерь), Джек (16 + 10 подборов + 10 передач + 5 потерь), Ли (16), Кантер (15 + 7 подборов), Томас (0) – старт; Бизли (26 + 12 подборов), Макдермотт (11), О'Куинн (6 + 9 подборов), Бэйкер (5), Ниликина (0). Чикаго: Маркканен (33 + 10 подборов), Валентайн (20 + 9 подборов), Лопес (20 + 7 подборов), Холидэй (16 + 9 подборов), Данн (9 + 8 передач) – старт; Нваба (13 + 5 подборов), Портис (4), Грант (4), Фелисио (3), Ципзер (0). Бруклин – Детройт 80:114 (26:34, 15:29, 20:27, 19:24) Бруклин: Крэбб (20), Холлис-Джефферсон (15 + 7 подборов), Харрис (9), Зеллер (7), Динуидди (2) – старт; ЛеВерт (12 + 5 подборов + 6 потерь), Дойл (5), Аллен (4), Стаускас (3), Мозгов (3), Эйси (0), Окафор (0). Детройт: Драммонд (22 + 20 подборов + 5 передач), Харрис (22), Брэдли (13 + 5 передач), Смит (8 + 5 передач), Буллок (7) – старт; Байкс (17), Кеннард (13 + 6 подборов), Толливер (6), Морлэнд (2), Марьянович (2), Геллоуэй (2), Джонсон (0 + 5 подборов), Элленсон (0). Милуоки – Орландо 110:103 (30:29, 23:17, 36:23, 21:34) Милуоки: Адетокумбо (26 + 7 подборов), Миддлтон (22 + 5 подборов), Бледсоу (15 + 5 подборов), Хенсон (14 + 10 подборов), Брогдон (14 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Деллаведова (7), Макер (5), Снелл (5), Браун (2 + 7 подборов), Уилсон (0), Килпатрик (0). Орландо: Фурнте (21), Бийомбо (14 + 9 подборов). Гордон (11), Симмонс (7), Пэйтон (6 + 7 передач) – старт; Спейтс (14), Хезонья (13), Мак (8), Айванду (5), Огастин (4), Аффлало (0). Мемфис – Новый Орлеан 105:102 (29:38, 31:23, 17:9, 28:32) Мемфис: Эванс (28 + 6 подборов), Газоль (21 + 10 подборов + 7 передач), Грин (20 + 14 подборов), Харрисон (11 + 7 подборов), Брукс (0) – старт; Чалмерс (9), Райт (8), Эннис (4), Селден (2), Мартин (2), Дэвис (0). Новый Орлеан: Казинс (29 + 8 подборов + 5 потерь), Мур (16), Рондо (14), Холидэй (12 + 6 подборов + 6 передач), Каннингем (9 + 5 подборов) – старт; Кларк (10), Миллер (5), Лиггинс (4), Диалло (3), Ашик (0), Нельсон (0). Миннесота – Оклахома-Сити 104:88 (23:23, 24:24, 29:18, 28:23) Миннесота: Батлер (26 + 7 подборов + 8 передач), Уиггинс (19), Таунс (18 + 12 подборов), Гибсон (9 + 5 подборов), Тиг (8) – старт; Кроуфорд (8), Дженг (6), Джонс (3), Бьелица (3), Джордж-Хант (2), Брукс (2), Мухаммад (0), Олдрич (0). Оклахома-Сити: Уэстбрук (38 + 10 подборов + 5 передач), Энтони (15), Джордж (13 + 6 подборов), Адамс (8 + 8 подборов), Фергюсон (3) – старт; Фелтон (7), Хьюстис (2), Синглер (2), Грант (0 + 5 подборов), Паттерсон (0), Абринес (0), Джонсон (0). Хьюстон – Портленд 121:112 (25:19, 30:26, 31:32, 35:35) Хьюстон: Пол (37 + 7 подборов + 11 передач), Гордон (30 + 5 подборов), Капела (13 + 9 подборов), Андерсон (8 + 7 подборов), Ариза (0 + 6 подборов) – старт; Блэк (13 + 5 подборов), Грин (12 + 6 подборов), Такер (8). Портленд: Лиллард (29 + 5 подборов + 8 передач), Макколлум (24 + 6 подборов), Тернер (18), Нуркич (8 + 8 подборов), Амину (6) – старт; Дэвис (11 + 10 подборов), Напьер (9), Коллинз (5), Коннотон (2), Харклесс (0). Денвер – Атланта 97:110 (21:29, 25:25, 32:28, 19:28) Денвер: Харрис (25 + 7 подборов), Мюррей (13), Чендлер (10), Йокич (9 + 12 подборов + 7 передач + 3 блок-шота), Пламли (9 + 5 подборов) – старт; Бартон (15), Лайлс (11 + 6 подборов), Фарид (4), Крэйг (1), Бизли (0), Джефферсон (0). Атланта: Шредер (19 + 10 передач), Принс (16 + 5 подборов + 7 потерь), Бэйзмор (14 + 5 подборов), Ильясова (10 + 9 подборов), Пламли (5) – старт; Дилэйни (10 + 6 передач), Белинелли (10), Дедмон (9 + 9 подборов), Мускала (9), Коллинз (8), Дорси (0), Тэйлор (0), Кавано (0). Голден Стэйт – Клипперс 106:125 (35:32, 27:26, 28:39, 16:28) Голден Стэйт: Дюрэнт (40 + 5 потерь), Пачулия (12), Ливингстон (8), Грин (7 + 10 подборов), Янг (7) – старт; Игудала (9), Каспи (6), Белл (6), Маккоу (4), Уэст (3), Макги (2), Луни (2). Клипперс: Лу Уильямс (50 + 7 передач), Си Джей Уильямс (12), Джордан (10 + 12 подборов), Эванс (7 + 6 передач), Джонсон (0) – старт; Уоллес (22 + 6 подборов), Харрелл (14 + 7 подборов), Деккер (4 + 6 подборов), Рид (4), Торнвелл (2).

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