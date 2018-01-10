"Майами" вырвал победу у "Торонто", "Оклахома" проиграла "Портленду" в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги. "Майами" добыл минимальную победу над "Торонто", "Портленд" одолел "Оклахому". Торонто – Майами 89:90 (21:22, 20:29, 23:21, 25:18) Торонто: ДеРозан (25 + 6 передач), Райт (13 + 7 подборов), Ибака (11 + 5 подборов), Валанчюнас (8), Ануноби (2 + 5 подборов) – старт; Майлз (9), ВанВлит (8), Ногейра ( 4 + 4 блок-шота), Пауэлл (4 + 6 подборов), Пелтль (3), Сиакам (2), Браун (0). Майами: Драгич (24 + 12 подборов), Уайтсайд (13 + 15 подборов), Джонс (8 + 5 подборов), Ричардсон (6 + 6 подборов + 3 блок-шота + 5 потерь), Олиник (4 + 5 подборов) – старт; Адебайо (16 + 15 подборов + 5 блок-шотов), Эллингтон (15), Джонсон (4). Оклахома-Сити – Портленд 106:117 (26:24, 24:30, 26:34, 30:29) Оклахома-Сити: Уэстбрук (22 + 9 подборов + 12 передач + 6 потерь), Джордж (22), Энтони (19 + 6 подборов), Адамс (16 + 6 подборов), Фергюсон (0) – старт; Фелтон (13), Абринес (7), Грант (5), Синглер (2), Хьюстис (0), Паттерсон (0). Портленд: Макколлум (27 + 7 передач), Напьер (21 + 5 подборов), Нуркич (20 + 8 подборов), Амину (10 + 7 подборов), Тернер (7) – старт; Коннотон (10), Коллинз (9 + 5 подборов), Харклесс (9), Дэвис (2 + 7 подборов), Вонле (2), Лэйман (0). Даллас – Орландо 114:99 (25:19, 18:29, 39:27, 32:24) Даллас: Смит (20 + 7 подборов), Новицки (20), Мэттьюз (16 + 5 подборов), Барнс (15 + 6 подборов), Клебер (2) – старт; Феррел (15 + 8 подборов), Бареа (8 + 12 передач), Межри (7), Пауэлл (7), Харрис (4), Макробертс (0), Коллинсуорт (0). Орландо: Хезонья (14), Фурнье (12), Пэйтон (8), Бийомбо (6 + 8 подборов), Симмонс (3) – старт; Гордон (19 + 8 подборов), Огастин (18 + 5 передач), Спейтс (13 + 10 подборов), Айванду (4), Аффлало (2), Мак (0), Берч (0). Лейкерс – Сакраменто 99:86 (31:27, 22:25, 31:22, 15:12) Лейкерс: Рэндл (22 + 14 подборов + 6 передач + 6 потерь), Лопес (18), Колдуэлл-Поуп (16), Ингрэм (15 + 5 подборов + 7 потерь), Болл (5 + 11 подборов + 11 передач) – старт; Нэнс-младший (10 + 8 подборов), Кузма (9), Кларксон (4), Брюэр (0), Эннис (0), Харт (0). Сакраменто: Фокс (15), Хилд (13), Коули-Стайн (8), Рэндолф (7 + 12 подборов), Ричардсон (0) – старт; Богданович (19), Лабиссьер (8), Картер (7), Куфос (6 + 15 подборов), Темпл (3)

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