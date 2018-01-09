"Миннесота" разгромила "Кливленд", "Новый Орлеан" обыграл "Детройт" в НБА

Накануне состоялись несколько матчей в рамках регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт соревнований. "Бруклин" в родных стенах в трудной игре уступил "Торонто" - все решилось в овертайме, в котором гости были чуть точнее. "Кливленд" потерпел сенсационное поражение от "Миннесоты" - 99:127.

Индиана – Милуоки 109:96 (37:16, 27:22, 24:27, 21:31)

Индиана: Т. Янг (15 + 8 подборов + 5 потерь), Тернер (15 + 6 подборов), Оладипо (15), Богданович (11), Коллисон (11 + 7 передач) – старт; Сабонис (17 + 10 подборов), Джозеф (10), Стивенсон (6), Дж. Янг (5), Лиф (4).

Милуоки: Миддлтон (19), Адетокумбо (17 + 7 подборов), Хенсон (12 + 6 подборов), Брогдон (12 +5 подборов), Бледсоу (11) – старт; Браун (11), Килпатрик (7), Снелл (6), Макер (1), Деллаведова (0), Терри (0).

Бруклин – Торонто 113:114 OT (19:26, 25:19, 27:33, 36:29, 6:7)

Бруклин: Динуидди (31 + 8 передач), Крэбб (20 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (14 + 17 подборов), Харрис (12 + 6 подборов), Зеллер (5) – старт; Аллен (14), Эйси (8 + 7 подборов), ЛеВерт (5), Дойл (2), Окафор (2).

Торонто: ДеРозан (35 + 6 передач), Валанчюнас (21 + 13 подборов), Лаури (18 + 11 передач), Ибака (11 + 12 подборов), Ануноби (3) – старт; Майлз (7), Райт (7), Сиакам (5), ВанВлит (5), Пауэлл (0), Ногейра (0).

Новый Орлеан – Детройт 112:109 (38:34, 22:22, 27:28, 26:25)

Новый Орлеан: Дэвис (30 + 10 подборов), Мур (23), Казинс (20 + 10 подборов), Холидэй (14 + 6 подборов + 4 блок-шота + 7 потерь), Рондо (12 + 15 передач) – старт; Канниггем (5), Миллер (3), Нельсон (3), Кларк (2), Диалло (0).

Детройт: Харрис (25), Брэдли (24 + 6 передач), Драммонд (16 + 14 подборов), Смит (16 + 6 подборов), Буллок (10) – старт; Байкс (10), Кеннард (6), Толливер (2) ,Морлэнд (0).

Миннесота – Кливленд 127:99 (32:18, 37:24, 33:25, 25:32)

Миннесота: Уиггинс (25 + 6 подборов), Батлер (21 + 8 подборов + 9 передач), Таунс (19 + 12 подборов), Гибсон (16 + 13 подборов), Джонс (6 + 8 передач) – старт; Дженг (11 + 8 подборов), Кроуфорд (10), Бьелица (7), Брукс (4), Джордж-Хант (4), Мухаммад (4).

Кливленд: Джеймс (10 + 8 подборов), Томас (9), Краудер (4), Лав (3), Смит (2) – старт; Грин (22), Корвер (19), Уэйд (13 + 6 передач), Томпсон (6 + 8 подборов), Осман (6), Фрай (5), Кальдерон (0).

Чикаго – Хьюстон 107:116 (22:35, 33:25, 21:27, 31:29)

Чикаго: Данн (19 + 8 передач), Валентайн (19 + 8 подборов), Маркканен (16 + 8 подборов), Холидэй (11), Лопес (2) – старт; Портис (22), Нваба (10), Фелисио (4), Грант (2), Ципзер (2).

Хьюстон: Гордон (24 + 6 подборов + 9 передач), Пол (24 + 8 подборов + 9 передач), Ариза (18 + 9 подборов), Андерсон (6) – старт; Грин (22), Такер (6 + 6 подборов), Блэк (1), Уэбер (0).

Сакраменто – Сан-Антонио 100:107 (25:21, 31:25, 20:27, 24:34)

Сакраменто: Коули-Стайн (22 + 9 подборов), Фокс (11 + 10 подборов), Хилд (10), Рэндолф (9 + 7 подборов), Ричардсон (1) – старт; Богданович (16), Темпл (16 + 6 подборов), Куфос (8), Лабиссьер (6 + 8 подборов), Картер (1).

Сан-Антонио: Олдридж (31 + 12 подборов), Форбс (12), Паркер (7), Андерсон (3 + 7 подборов), Газоль (2 + 9 подборов) – старт; Бертанс (28), Миллс (14), Мюррей (7 + 6 подборов + 6 передач), Костелло (0), Уайт (0).

Голден Стэйт – Денвер 124:114 (37:28, 27:29, 29:24, 31:33)

Голден Стэйт: Карри (32 + 9 передач + 6 потерь), Грин (23 + 10 передач), Томпсон (32 + 9 передач), Игудала (5), Пачулия (4 + 6 подборов) – старт; Ливингстон (11), Уэст (10 + 6 подборов), Янг (8), Белл (6 + 8 подборов), Каспи (4), Маккоу (2).

Денвер: Йокич (22 + 12 подборов + 11 передач + 6 потерь), Харрис (22), Мюррей (21 + 6 передач), Пламли (12 + 8 подборов), Чендлер (8 + 10 подборов) – старт; Лайлс (21), Крэйг (6), Бартон (2), Бизли (0).

Клипперс – Атланта 108:107 (32:25, 26:22, 22:30, 28:30)

Клипперс: Лу Уильямс (34 + 6 потерь), Джордан (25 + 18 подборов), Си Джей Уильямс (15 + 4 перехвата), Эванс (13 + 8 подборов), Джонсон (5 + 7 подборов) – старт; Уоллес (11), Деккер (4), Торнвелл (1), Харрел (0).

Атланта: Принс (20), Шредер (18), Ильясова (13 + 13 подборов), Бэйзмор (13 + 6 подборов), Пламли (5 + 6 подборов) – старт; Белинелли (10), Дилэйни (9 + 7 подборов + 6 передач), Дедмон (6), Кавано (5), Мускала (5), Коллинз (3), Дорси (0).