"Финикс" украинца Леня обыграл "Оклахому", "Нью-Йорк" победил "Даллас" в НБА

11:52, 08 января 2018 Баскетбол 37

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись игры регулярного чемпионата НБА. "Финикс" украинского центрового Алексея Леня победил "Оклахому", а "Майами" с минимальным перевесом обыграл "Юту", сообщает официальный сайт турнира. Майами – Юта 103:102 (27:22, 22:25, 25:28, 29:27) Майами: Т. Джонсон (16), Драгич (16), Ричардсон (14 + 7 передач), Уайтсайд (14 + 10 подборов), Олиник (12) – старт; Дж. Джонсон (13 + 11 подборов), Эллингтон (9), Джонс (5), Адебайо (4). Юта: Митчелл (27), Сефолоша (13 + 6 подборов), Фэйворс (11 + 10 подборов), Инглс (9 + 8 подборов), Рубио (4 + 6 передач) – старт; Худ (17), Джонсон (9 + 7 подборов), Беркс (9), Юдо (3). Даллас – Нью-Йорк 96:100 (25:33, 27:23, 19:19, 25:25) Даллас: Барнс (25 + 7 подборов), Мюттьюз (14), Смит (11), Новицки (5), Клебер (0) – старт; Межри (11 + 7 подборов), Бареа (11), Харрис (11 + 6 передач), Феррел (6), Пауэлл (2). Нью-Йорк: Порзингис (29 + 8 подборов), Кантер (13 + 18 подборов), Джек (12 + 8 передач), Ли (11), Томас (2) – старт; О'Куинн (15 + 11 подборов), Макдермотт (9), Ниликина (7 + 7 подборов), Эрнангомес (2), Бэйкер (0). Финикс – Оклахома-Сити 114:100 (28:23, 34:30, 28:29, 24:18) Финикс: Букер (26), Уоррен (23), Чендлер (8 + 13 подборов), Юлис (7), Крисс (2) – старт; Бендер (20 + 6 подборов), Джексон (17 + 10 подборов + 5 передач), Дэниэлс (9), Лень (2 + 3 подбора + 1 перехват; 7:36 минут), Дадли (0). Оклахома: Уэстбрук (26 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь), Джордж (19 + 8 подборов + 5 передач + 5 потерь), Адамс (18), Энтони (14), Фергюсон (2) – старт; Паттерсон (8), Фелтон (7 + 6 подборов), Хьюстис (2), Грант (2), Джонсон (2), Абринес (0), Синглер (0). Портленд – Сан-Антонио 111:110 (27:27, 21:26, 32:27, 31:30) Портленд: Макколлум (25 + 5 подборов + 7 передач), Нуркич (17 + 13 подборов), Напьер (15 + 5 подборов + 7 передач), Амину (9), Тернер (8) – старт; Харклесс (19), Коннотон (9), Коллинз (9), Дэвис (0). Сан-Антонио: Олдридж (30 + 14 подборов), П. Газоль (16 + 9 подборов), Форбс (10), Андерсон (8 + 6 подборов), Мюррей (3) – старт; Джинобили (26), Бертанс (8), Миллс (7), Ловернь (2), Пол (0). Лейкерс – Атланта 132:113 (29:27, 37:21, 30:32, 36:33) Лейкерс: Ингрэм (20 + 7 передач + 5 потерь), Рэндл (15 + 9 подборов), Колдуэлл0Поуп (14), Болл (13 + 10 подборов + 6 передач), Лопес (8) – старт; Кларксон (18), Кузма (14 + 6 подборов), Нэнс (13 + 8 подборов), Харт (12), Эннис (3), Брюэр (2), Брайант (0), Зубац (0). Атланта: Шредер (27), Бэйзмор (15), Ильясова (8 + 9 подборов), Принс (6 + 7 подборов), Пламли (6) – старт; Коллинз (15), Дилэйни (9), Мускала (9), Кавано (6), Дорси (6), Белинелли (4), Бэббит (2), Тэйлор (0).

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