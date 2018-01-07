"Милуоки" украинца Боломбоя обыграл "Вашингтон" в чемпионате НБА

12:58, 07 января 2018 Баскетбол 12

"Детройт" уступил "Хьюстону".

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт турнира. "Милуоки" украинского форварда Боломбоя одержал победу над "Вашингтоном" на выезде. Украинский легионер не принял участия в матче. Клипперс – Голден Стэйт 105:121 (28:31, 27:33, 21:39, 29:18) Клипперс: Джордан (15 + 11 подборов), Эванс (12 + 7 передач), Деккер (9), Си Джей Уильямс (6), Гриффин (15 + 11 подборов) – старт; Лу Уильямс (23 + 5 потерь), Уоллес (13), Харрелл (9 + 10 подборов + 5 потерь), Рид (9 + 6 подборов), Торнвелл (4), Джонсон (0). Голден Стэйт: Карри (45 + 6 подборов), Томпсон (10), Грин (9 + 12 подборов + 7 передач), Пачулия (4),Игудала (2 + 7 передач) – старт; Макги (11), Янг (11), Уэст (10), Каспи (8), Луни (4), Ливингстон (4), Белл (3 + 6 подборов), Маккоу (0). Бруклин – Бостон 85:87 (22:16, 19:23, 20:25, 24:23) Бруклин: Динуидди (20), Кэролл (10 + 7 подборов), Коэбб (9), Холлис-Джефферсон (8 + 7 подборов), Зеллер (7) – старт; Окафор (12), Эйси (5), Стаускас (2), Дойл (2), Аллен (0 + 5 потерь). Бостон: Ирвинг (21 + 6 подборов), Тейтум (14 + 6 подборов), Бэйнс (10 + 6 подборов), Моррис (8), Браун (4) – старт; Смарт (11), Ларкин (9), Тайс (8 + 10 подборов), Розир (2), Оджелей (0). Детройт – Хьюстон 108:101 (31:37, 26:21, 31:19, 20:24) Детройт: Харрис (27 + 8 подборов), Смит (17), Буллок (14), Брэдли (12), Морлэнд (8 + 8 подборов)- старт; Байкс (16), Марьянович (10), Толливер (4), Кеннард (0). Хьюстон: Пол (16 + 7 подборов + 13 передач + 5 потерь), Гордон (15 + 7 передач), Ариза (15), Капела (14 + 11 подборов), Андерсон (5) – старт; Грин (15), Блэк (13 + 6 подборов), Уэбер (5), Такер (3). Индиана – Чикаго 125:86 (31:26, 33:11, 37:30, 24:19) Индиана: Оладипо (23 + 6 подборов + 9 передач + 5 перехватов), Коллисон (13), Тернер (13), Уилкинс (11), Т. Янг (6) – старт; Сабонис (22), Лиф (15 + 6 подборов), Дж. Янг (11), Джозеф (7 + 10 подборов), Стивенсон (4 + 6 подборов), Пойтресс (0). Чикаго: Валентайн (13), Маркканен (13), Лопес (10), Данн (8 + 8 передач),Холидэй (6) – старт; Портис (15 + 3 блок-шота), Миротич (8), Нваба (5), Ципзер (4), Грант (2), Пондекстер (2). Орландо – Кливленд 127:131 (30:31, 34:36, 23:40, 40:24) Орландо: Гордон (30 + 8 подборов), Пэйтон (20 + 7 подборов), Фурнье (18 + 5 потерь), Хезонья (16 + 10 подборов), Бийомбо (8 + 11 подборов) – старт; Айванду (12), Огастин (9 + 7 передач), Спейтс (8), Аффлало (6), Мак (0). Кливленд: Джеймс (33 + 10 подборов + 9 передач + 6 перехватов), Лав (27), Томас (19 + 5 потерь), Смит (10), Краудер (2) – старт; Уэйд (16 + 9 подборов), Томпсон (9 + 7 подборов), Осман (6), Грин (6), Корвер (3). Вашингтон – Милуоки 103:110 (32:24, 21:29, 32:29, 18:28) Вашингтон: Бил (20), Гортат (17 + 7 подборов), Уолл (16 + 16 передач + 6 потерь), Моррис (14 + 10 подборов), Убре (14) – старт; Скотт (7), Микс (6), Маинми (6), Саторански (3)., Милуоки: Адетокумбо (34 + 12 подборов + 7 передач), Бледсоу (21), Миддлтон (20), Хенсон (11 + 11 подборов), Брогдон (10 + 9 подборов) – старт; Снелл (10), Макер (4), Деллаведова (0). Миннесота – Новый Орлеан 116:98 (36:24, 33:24, 29:23, 18:27) Миннесота: Таунс (21 + 16 подборов), Батлер (21 + 7 подборов + 8 передач), Уиггинс (20 + 8 подборов + 3 блок-шота), Гибсон (15 + 6 подборов), Джонс (10) – старт; Дженг (14), Брукс (5), Кроуфорд (4), Бьелица (2), Джордж-Хант (2), Олдрич (2). Новый Орлеан: Казинс (23 + 15 подборов + 3 блок-шота + 7 потерь), Дэвис (16 + 9 подборов), Холидэй (13), Рондо (10), Мур (8) – старт; Миллер (9), Диалло (9), Каннингем (4), Кларк (4), Нельсон (2). Сакраменто – Денвер 106:98 (29:27, 17:14, 33:30, 27:27) Сакраменто: Фокс (18 + 7 передач), Коули-Стайн (17 + 7 перехватов), Хилд (14), Лабиссьер (12), Ричардсон (8) – старт; Куфос (12 + 7 подборов), Кортер (12 + 8 подборов), Богданович (11), Темпл (2). Денвер: Мюррей (18 + 5 потерь), Харрис (17), Пламли (9 + 8 подборов), Йокич (8 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Чендлер (7 + 6 подборов + 5 потерь) – старт; Лайлс (19 + 9 подборов), Бортон (17 + 6 передач), Бизли (3), Крэйг (0).

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