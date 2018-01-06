"Финикс" украинца Леня проиграл "Сан-Антонио", "Даллас" уступил "Чикаго" в НБА

12:04, 06 января 2018 Баскетбол 59

Состоялись матчи регулярного первенства.

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает официальный сайт лиги. "Майами" обыграл "Ньюй-Йорк" в овертайме - 107:104. "Чикаго" также с разницей в 3 очка дожал "Даллас". Бостон – Миннесота 91:84 (19:19, 22:19, 25:24, 25:22) Бостон: Ирвинг (16 + 9 подборов + 8 передач), Бэйнс (11 + 10 подборов), Браун (11), Хорфорд (7 + 8 передач), Тейтум (4) – старт; Смарт (18), Розир (14 + 9 подборов), Тайс (8 + 10 подборов), Ябуселе (2), Оджелей (0). Миннесота: Таунс (25 + 23 подбора), Батлер (14 + 6 передач), Уиггинс (10), Гибсон (8), Джонс (7) – старт; Кроуфорд (13), Брукс (4), Бьелица (2), Дженг (1), Джордж-Хант (0). Филадельфия – Детройт 114:78 (32:15, 30:17, 35:29, 17:17) Филадельфия: Эмбиид (23 + 9 подборов), Редик (21), Симмонс (19 + 9 передач), Ковингтон (11), Шарич (11 + 6 подборов) – старт; Луваву-Кабарро (13), Бэйлесс (7), Джонсон (4), МакАду (3), Макконнелл (2), Холмс (0 + 7 подборов), Андерсон (0), Букер (0). Детройт: Харрис (14), Смит (11), Драммонд (10 + 8 подборов), Буллок (5), Брэдли (4) – старт; Гэллоуэй (11), Байкс (9 + 6 передач), Элленсон (5), Толливер (4), Кеннард (3), Марьянович (2), Морлэнд (0), Монтеро (0). Майами – Нью-Йорк 107:103 OT (26:25, 25:20, 24:26, 22:26, 10:6) Майами: Драгич (19 + 6 подборов + 6 передач), Ричардсон (18), Тайлер Джонсон (16 + 4 перехвата), Уайтсайд (12 + 7 подборов), Олиник (10 + 10 подборов) – старт; Эллингтон (24), Джеймс Джонсон (4 + 6 передач), Джонс (2), Адебайо (2 + 7 подборов). Нью-Йорк: Ли (24), Порзингис (15 + 7 подборов), Кантер (14 + 8 подборов), Джек (8), Томас (1) – старт; Бизли (20 + 10 подборов), О'Куинн (10), Макдермотт (9), Бэйкер (0). Милуоки – Торонто 110:129 (24:33, 35:28, 19:43, 32:25) Милуоки: Адетокумбо (24), Бледсоу (17), Миддлтон (11 + 7 передач), Хенсон (6), Снелл (4) – старт; Брогдон (19), Макер (10 + 8 подборов), Деллаведова (10 + 7 передач), Браун (6), Килпатрик (3), Лиггинс (0), Терри (0). Торонто: Ибака (21), Валанчюнас (20 + 13 подборов), ДеРозан (20), Лаури (15 + 6 подборов), Ануноби (5) – старт; Райт (12 + 7 передач), Майлз (11), Ван-Влит (10), Сиакам (8), Ногейра (5), Пелтль (2), Пауэлл (0). Даллас – Чикаго 124:127 (28:34, 25:23, 35:23, 36:47) Даллас: Мэттьюз (24), Барнс (23 + 7 подборов), Смит (15 + 7 передач), Новицки (19), Клебер (8) – старт; Пауэлл (13), Бареа (11 + 9 передач), Феррел (6 + 6 подборов), Харрис (5), Межри (0). Чикаго: Данн (32 + 9 передач + 4 перехвата), Холидэй (23), Маркканен (16 + 9 подборов), Лопес (12), Валентайн (2) – старт; Нваба (13), Миротич (11 + 10 подборов), Грант (8), Портис (8), Ципзер (2). Сан-Антонио – Финикс 103:89 (26:26, 23:16, 31:30, 23:17) Сан-Антонио: Ленард (21 + 4 перехвата), Форбс (16), Газоль (15 + 7 подборов), Андерсон (4), Паркер (4 +7 передач) – старт; Джинобили (21), Бертанс (12 + 7 подборов), Пол (4), Ловернь (3 + 6 подборов), Миллс (2), Мюррей (1), Уайт (0). Финикс: Букер (21 + 6 потерь), Крисс (12 + 7 подборов), Джексон (11), Юлис (8 + 6 передач), Чендлер (3 + 12 подборов) – старт; Лень (10 + 5 подборов + 1 потеря; 14:43 мин.), Дэниэлс (10), Хаус (9 + 6 подборов), Бендер (5). Денвер – Юта 99:91 (23:26, 23:23, 38:16, 15:26) Денвер: Мюррей (26 + 6 подборов), Харрис (13), Пламли (9), Йокич (8 + 10 подборов), Чендлер (3) – старт; Лайлс (26 + 7 подборов), Бартон (12 + 8 передач), Бизли (2), Крэйг (0). Юта: Митчелл (15 +7 подборов), Рубио (15), Фэйфорс (14 + 10 подборов), Сефолоша (10), Инглс (9 + 6 подборов + 9 передач) – старт; Худ (12), Беркс (6), Джонсон (5 + 7 подборов), О'Нил (3), Юдо (2). Мемфис – Вашингтон 100:102 (24:33, 26:25, 22:29, 28:15) Мемфис: Эванс (26 + 7 передач), Газоль (17 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Грин (11), Брукс (7) – старт; Чалмерс (13), Мартин (8), Эннис (8), Маклемор (4), Симмонс (2), Дэвис (0), Райт (0 + 9 подборов). Вашингтон: Бил (34), Уолл (25 + 9 передач + 4 перехвата), Моррис (12 + 17 подборов), Гортат (8), Портер (2) – старт; Скотт (10), Убре (6), Маинми (4 + 9 подборов), Саторански (1), Микс (0). Портленд – Атланта 110:89 (30:22, 22:24, 30:22, 28:21) Портленд: Макколлум (20 + 6 передач), Амину (14), Лиллард (14 + 6 передач), Нуркич (11 + 9 подборов), Тернер (10) – старт; Дэвис (12), Коннотон (11), Напьер (9 + 6 передач), Коллинз (4 + 6 подборов), Лэйман (3), Вонле (2). Атланта: Шредер (14), Принс (11 + 8 подборов), Ильясова (9 + 11 подборов), Бэйзмор (7), Пламли (4) – старт; Белинелли (8), Дилэйни (8), Тэйлор (8), Дорси (8), Коллинз (7), Бэббит (3), Кавано (2), Мускала (0). Лейкерс – Шарлотт 94:108 (24:28, 24:35, 28:30, 18:15) Лейкерс: Ингрэм (22 + 14 подборов), Рэндл (15 + 10 подборов), Лопес (11), Болл (11) – старт; Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Нэнс (8), Кларксон (7), Брюэр (5), Эннис (5), Кузма (4), Харт (4), Зубац (2). Шарлотт: Уокер (19 + 7 передач), Уильямс (16), Ховард (15 + 10 подборов), Кидд-Гилкрист (13 +8 подборов), Батюм (4 + 7 передач) – старт; Лэмб (17), Камински (12), Картер-Уильямс (7), Грэм (3), О'Брайан (2), Монк (0), Бэйкон (0), Стоун (0).

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