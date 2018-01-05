"Голден Стэйт" победил "Хьюстон", "Оклахома" переиграла "Клипперс" в НБА

В ночь на пятницу в рамках чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации состоялись два поединка. "Голден Стэйт" в гостях обыграл "Хьюстон", а "Аклахома" также на выезде одолела "Клипперс".

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Хьюстон – Голден Стэйт 114:124 (37:33, 26:29, 27:31, 24:31)

Хьюстон: Гордон (30 + 7 передач), Пол (28 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Капела (15 + 10 подборов), Андерсон (6 + 6 подборов), Ариза (3) – старт; Грин (29), Уэбер (2), Блэк (1), Такер (0).

Голден Стэйт: Карри (29 + 9 подборов + 5 передач), Томпсон (28), Грин (17 + 14 подборов + 10 передач), Игудала (10 + 8 передач), Пачулия (6) – старт; Уэст (12), Янг (11), Луни (7 + 8 подборов), Маккоу (4), Белл (0), Ливингстон (0).

Клипперс – Оклахома-Сити 117:127 (33:30, 31:34, 33:30, 20:33)

Клипперс: Джордан (26 + 17 подборов), Гриффин (24 + 9 подборов + 7 передач), Джонсон (13), Си Джей Уильямс (6), Теодосич (2) – старт; Лу Уильямс (26 + 10 передач), Деккер (8), Харрелл (8), Эванс (4), Торнвелл (0), Рид (0).

Оклахома-Сити: Джордж (31 + 6 подборов), Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач + 6 потерь), Энтони (22), Адамс (12 + 9 подборов), Фергюсон (11) – старт; Фелтон (12), Грант (8 + 5 подборов), Паттерсон (2), Хьюстис (0).