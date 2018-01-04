"Кливленд" уступил "Бостону", "Голден Стэйт" переиграл "Даллас" в чемпионате НБА

11:57, 04 января 2018 Баскетбол 35

"Финикс" украинца Леня проиграл "Денверу".

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает официальный сайт соревнований. "Финикс" украинского центрового Алексея Леня уступил в гостях "Денверу". Украинский легионер провел на площадке 8 с половиной минут, набрав 6 очков и сделав 5 подборов. Орландо – Хьюстон 98:116 (12:25, 29:30, 25:34, 32:27) Орландо: Гордон (16 + 8 подборов), Пэйтон (14 + 5 перехватов), Фурнье (10), Бийомбо (4), Симмонс (3) – старт; Хезонья (14 + 9 подборов), Аффлало (11), Айванду (9), Спейтс (5), Мак (5 + 7 передач), Берч (4), Огастин (3). Хьюстон: Капела (21 + 8 подборов), Андерсон (17 + 7 подборов), Гордон (17), Ариза (12), Пол (8 + 7 подборов + 13 передач) – старт; Грин (27), Нене (10), Уэбер (2), Блэк (2), Такер (0), Браун (0). Вашингтон – Нью-Йорк 121:103 (33:32, 31:31, 26:14, 31:26) Вашингтон: Бил (27), Уолл (25 + 9 передач), Гортат (21 + 8 подборов), Моррис (11 + 11 подборов), Портер (8) – старт; Саторански (10), Маинми (8), Убре (6), Скотт (5), Микс (0). Нью-Йорк: Порзингис (16), Кантер (12), Джек (10), Ли (8), Томас (3) – старт; Бизли (20 + 9 подборов), О'Куинн (13 + 10 подборов), Макдермотт (10), Ниликина (7), Бэйкер (4), Эрнангомес (0), Дотсон (0). Филадельфия – Сан-Антонио 112:106 (27:22, 33:27, 28:35, 24:22) Филадельфия: Симмонс (26), Эмбиид (21 + 11 подборов + 4 блок-шота), Редик (20), Шарич (15 + 7 подборов), Ковингтон (7 + 7 подборов) – старт; Бэйлесс (7), Джонсон (7), Луваву-Кабарро (3), Макконнелл (2), Букер (2), Холмс (2). Сан-Антонио: Олдридж (24 + 14 подборов), Форбс (15), Андерсон (14 + 7 подборов), Мюррей (4), Газоль (0) – старт; Миллс (26), Бертанс (13), Ловернь (4), Уайт (4), Пол (2), Хиллиард (0). Майами – Детройт 111:104 (24:29, 32:23, 25:29, 30:23) Майами: Олиник (25 + 13 подборов), Драгич (24 + 13 передач), Ричардсон (22), Уайтсайд (10), Тайлер Джонсон (2) – старт; Джеймс Джонсон (16), Эллингтон (12 + 8 подборов), Уолтон (0), Адебайон (0), Мики (0). Детройт: Харрис (19), Буллок (17), Брэдли (15), Марьянович (15 + 9 подборов), Смит (6) – старт; Байкс (14), Кеннард (13), Толливер (5), Морлэнд (0). Бруклин – Миннесота 98:97 (24:22, 24:21, 23:30, 27:24) Бруклин: Динуидди (26 + 9 передач), Холлис-Джефферсон (10), Кэрролл (9), Крэбб (9 + 8 подборов), Зеллер (6) – старт; Харрис (17), Эйси (8), Аллен (6), Стаускас (5), Окафор (2). Миннесота: Батлер (30), Уиггинс (17), Таунс (16 + 10 подборов), Джонс (11), Гибсон (5 + 7 подборов) – старт; Кроуфорд (10), Дженг (8), Бьелица (0), Брукс (0), Джордж-Хант (0). Чикаго – Торонто 115:124 (31:21, 28:35, 31:34, 25:34) Чикаго: Холидэй (26), Маркканен (22 + 12 подборов), Валентайн (14 + 7 подборов), Лопес (12), Данн (2 + 8 передач) – старт; Миротич (20), Ципзер (4), Нваба (2), Портис (2). Торонто: ДеРозан (35), Ибака (16 + 7 подборов), Лаури (16), Ануноби (3), Валанчюнас (0) – старт; Райт (25 + 13 подборов + 4 перехвата), ВанВлит (13), Пелтль (6), Майлз (6), Сиакам (4), Пауэлл (0), Ногейра (0). Милуоки – Индиана 122:101 (34:26, 28:26, 31:24, 29:25) Милуоки: Адетокумбо (31 + 10 подборов), Миддлтон (27), Хенсон (9), Снелл (9), Бледсоу (7) – старт; Брогдон (17), Макер (12), Деллаведова (8 + 9 передач), Килпатрик (2), Лиггинс (0), Браун (0). Индиана: Коллисон (17), Стивенсон (15 + 7 подборов), Богданович (13), Тернер (9), Таддеус Янг (4) – старт; Сабонис (24), Джозеф (10 + 7 подборов), Пойтресс (5), Джо Янг (4), Уилкинс (0), Лиф (0). Бостон – Кливленд 102:88 (32:21, 23:26, 26:21, 21:20) Бостон: Тейтум (15), Браун (14 + 8 подборов), Хорфорд (11 + 9 подборов), Ирвинг (11 + 9 подборов), Моррис (3) – старт; Розир (20), Смарт (15), Бэйнс (6), Тайс (6), Надер (1), Оджелей (0), Ларкин (0), Ябуселе (0). Кливленд: Джеймс (19 + 7 подборов), Смит (10), Краудер (6 + 9 подборов), Кальдерон (6), Лав (2) –старт; Корвер (15), Грин (13), Томпсон (10 + 11 подборов), Уэйд (5), Осман (2), Фрай (0). Даллас – Голден Стэйт 122:125 (26:35, 35:32, 28:24, 33:34) Даллас: Мэттьюз (22), Барнс (18), Смит (14 + 8 передач), Новицки (12 + 8 подборов), Клебер (5) – старт; Пауэлл (21 + 8 подборов), Бареа (13 + 7 передач), Феррел (11), Харрис (6), Межри (0). Голден Стэйт: Карри (32 + 8 передач), Дюрант (25 + 12 подборов), Томпсон (25), Грин (18 + 11 передач), Пачулия (7) – старт; Маккоу (7), Уэст (7), Белл (2), Ливингстон (2), Янг (0). Юта – Новый Орлеан 98:108 (28:27, 27:31, 17:23, 26:27) Юта: Митчелл (24), Фэйворс (11 + 9 подборов), Рубио (11 + 7 передач + 4 перехвата), Инглс (8), Жеребко (7) – старт; Джонсон (20 + 7 подборов), Беркс (9), Юдо (6), Худ (2). Новый Орлеан: Дэвис (29 + 15 подборов), Холидэй (24), Казинс (19 + 11 подборов), Рондо (12), Мур (6 + 6 потерь) – старт; Миллер (9), Каннингем (6), Нельсон (3), Кларк (0). Денвер – Финикс 134:111 (34:26, 27:41, 37:18, 36:26) Денвер: Харрис (36), Чендлер (17 + 7 подборов), Йокич (14 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Мюррей (13), Пламли (7 + 8 подборов) – старт; Лайлс (16 + 11 подборов), Бартон (12), Бизли (10), Мудиай (5), Фарид (4), Крэйг (0), Джефферсон (0). Финикс: Букер (17), Крисс (16 + 5 перехватов), Монро (16 + 10 подборов), Уоррен (13 + 4 перехвата), Юлис (5) – старт; Джексон (14), Кэнан (11), Бендер (9), Лень (6 + 5 подборов; 8:33 мин.), Дэниэлс (3), Хаус (1). Лейкерс – Оклахома-Сити 96:133 (26:26, 18:37, 26:33, 26:37) Лейкерс: Кузма (18), Колдуэлл-Поуп (12), Рэндл (9), Ингрэм (7), Эннис (4) – старт; Кларксон (11), Брюэр (10), Лопес (10), Харт (6), Карусо (5), Нэнс (4 + 7 подборов), Зубац (0). Оклахома-Сити: Джордж (24), Фергюсон (24), Энтони (21), Уэстбрук (20 + 12 передач), Адамс (12) – старт; Паттерсон (7), Хэмилтон (7), Грант (6), Джонсон (6), Хьюстис (4 + 9 подборов), Синглер (2), Фелтон (0 + 10 передач), Коллисон (0).

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