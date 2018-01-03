"Финикс" украинца Леня обыграл "Атланту" в матче НБА

Команда украинского легионера добыла победу с разницей в 1 очко.

Состсоялись очередные матчи в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает официальный сайт лиги. Кливленд – Портленд 127:110 (28:28, 25:28, 38:31, 36:23) Кливленд: Джеймс (24 + 6 подборов + 8 передач + 4 перехвата), Лав (19 + 7 подборов), Краудер (17), Смит (6), Кальдерон (0) – старт; Томас (17), Уэйд (15 + 8 подборов), Грин (10), Корвер (9), Томпсон (6 + 8 подборов), Фрай (4), Осман (0). Портленд: Лиллард (25 + 6 передач + 7 потерь), Нуркич (23 + 7 подборов), Макколлум (19), Тернер (15 + 8 подборов), Амину (5 + 9 подборов) – старт; Вонле (6), Коннотон (5), Дэвис (5), Коллинз (4), Харклесс (3), Напьер (0), Лэйман (0). Нью-Йорк – Сан-Антонио 91:100 (29:25, 20:27, 18:29, 24:19) Нью-Йорк: Томас (13), Порзингис (13 + 9 подборов), Ли (13), Кантер (12 + 6 подборов), Джек (10) –старт; Бизли (18 + 9 подборов), Макдермотт (4), Ниликина (3), О'Куинн (2), Сешнс (2), Эрнангомес (1), Дотсон (0), Ноа (0). Сан-Антонио: Олдридж (29 + 6 подборов), Ленард (25 + 8 подборов + 4 перехвата), Газоль (11 + 8 подборов), Паркер (6), Грин (0) – старт; Джинобили (12), Бертанс (10), Миллс (4), Мюррей (2 + 8 подборов), Андерсон (1 + 6 подборов), Форбс (0), Пол (0). Финикс – Атланта 104:103 (19:27, 30:21, 24:32, 31:23) Финикс: Букер (34 + 7 передач + 8 потерь), Уоррен (31), Крисс (17 + 11 подборов), Юлис (4), Чендлер (3 + 10 подборов) – старт; Лень (10 + 4 подбора + 2 перехвата + 1 потеря; 22:19 мин.), Дэниэлс (5), Кэнан (0 + 6 передач), Бендер (0). Атланта: Ильясова (21 + 9 подборов), Бэйзмор (20 + 4 перехвата), Шредер (20), Принс (9), Пламли (6 + 7 подборов) – старт; Белинелли (16), Коллинз (6), Кавано (2 + 7 подборов), Тэйлор (2), Дилэйни (1). Сакраменто – Шарлотт 111:131 (25:32, 27:40, 29:28, 30:31) Сакраменто: Рэндолф (24 + 10 подборов), Лабиссьер (17 + 15 подборов), Фокс (17), Хилл (11), Темпл (5) – старт; Богданович (11), Куфос (10), Коули-Стайн (8 + 8 подборов), Хилд (6), Папаяннис (2), Ричардсон (0), Джексон (0). Шарлотт: Батюм (21), Ховард (20 + 8 подборов), Уокер (12 + 10 передач), Кидд-Гилкрист (10), Уильямс (10) – старт; Лэмб (16), О'Брайан (16), Камински (12), Грэм (7), Картер-Уильямс (4), Монк (3), Бэйкон (0), Стоун (0). Клипперс – Мемфис 113:105 (34:31, 33:31, 19:22, 27:21) Клипперс: Гриффин (21 + 6 подборов + 8 передач), Си Джей Уильямс (18), Теодосич (13), Джордан (12 + 9 подборов), Джонсон (2) – старт; Лу Уильямс (33 + 6 передач), Деккер (6), Эванс (4), Рид (4), Харрелл (0), Торнвелл (0). Мемфис: Эванс (18 + 6 передач), Грин (12 + 6 подборов), Брукс (11), Газоль (11), Харрисон (7) – старт; Чалмерс (15), Селден (13), Мартин (8 + 7 подборов), Эннис (4), Дэвис (4), Райт (2), Симмонс (0).

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