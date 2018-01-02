"Милуоки" украинца Боломбоя уступил "Торонто" в овертайме в матче НБА

Состоялись четыре встречи НБА.

Накануне в заокеанской Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. "Милуоки", за который заявлен украинец Джоэль Боломбой, проиграл в овертайме "Торонто" - 127:131. Украинский легионер на площадку не выходил. Торонто – Милуоки 131:127 OT (35:30, 25:26, 28:28, 26:30, 17:13) Торонто: ДеМар ДеРозан (52 + 5 подборов + 8 передач), Кайл Лаури (26 + 6 подборов + 6 передач), Серж Ибака (11 + 8 подборов), Йонас Валанчюнас (6 + 5 подборов), ОДжи Ануноби (1 + 6 подборов) – старт; Фред ВанВлит (11), Делон Райт (8), Си Джей Майлз (8), Паскаль Сиакам (4), Якоб Пелтль (4). Милуоки: Эрик Бледсоу (29 + 7 подборов + 4 перехвата + 5 потерь), Яннис Адетокумбо (26 + 9 подборов + 7 передач), Крис Миддлтон (18), Джон Хенсон (10 + 7 подборов), Тони Снелл (2) – старт; Тон Макер (16), Малкольм Брогдон (15 + 6 подборов), Мэттью Деллаведова (6 + 5 подборов + 10 передач), Шон Килпатрик (5). Бруклин – Орландо 98:95 (22:27, 25:21, 24:22, 27:25) Бруклин: Аллен Крэбб (15 + 8 подборов + 3 блок-шота), ДеМарре Кэрролл (14 + 10 подборов), Рондэй Холлис-Джефферсон (13 + 7 подборов), Тайлер Зеллер (7 + 7 подборов), Спенсер Динуидди (7 + 5 передач) – старт; Джарретт Аллен (16 + 6 подборов), Карис ЛеВерт (15 + 5 подборов + 8 передач + 5 потерь), Джо Харрис (9), Ник Страускас (2). Орландо: Аарон Гордон (20 + 12 подборов), Элфрид Пэйтон (17 + 7 передач), Бисмак Бийомбо (13 + 17 подборов + 3 блок-шота), Эван Фурнье (13), Джонатон Симмонс (10 + 5 подборов) – старт; Маррис Спейтс (8 + 7 подборов), Уэс Айванду (5), Марио Хезонья (4), Ди Джей Огастин (3), Аррон Аффлало (2). Миннесота – Лейкерс 114:96 (30:18, 30:30, 31:28, 23:20) Миннесота: Джимми Батлер (28 + 9 передач + 3 перехвата + 7 потерь), Эндрю Уиггинс (21 + 9 подборов), Карл Энтони Таунс (16 + 13 подборов), Тадж Гибсон (14 + 5 подборов), Тайус Джонс (5 + 5 передач + 3 перехвата) – старт; Горги Дженг (17), Неманья Бьелица (5), Маркус Джордж-Хант (5), Джамал Кроуфорд (3 + 3 перехвата), Аарон Брукс, Коул Олдрич. Лейкерс: Джулиус Рэндл (15 + 12 подборов), Брэндон Ингрэм (14 + 5 подборов), Джош Харт (10), Тайлер Эннис (7), Кайл Кузма (6) – старт; Джордан Кларксон (20), Кори Брюэр (12), Лэрри Нэнс-младший (6), Ивица Зубац (4), Алекс Карусо (1), Вандер Блу (1), Эндрю Богут. Чикаго – Портленд 120:124 OT (23:31, 30:21, 34:31, 25:29, 8:12) Чикаго: Крис Данн (22 + 7 подборов + 8 потерь), Лаури Маркканен (19 + 8 подборов), Робин Лопес (15 + 6 подборов + 5 передач + 3 блок-шота), Джастин Холидэй (14 + 7 подборов), Дензел Валентайн (10 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Никола Миротич (18 + 10 подборов), Бобби Портис (14 + 7 подборов), Джериан Грант (3), Дэвид Нваба (3), Пол Ципзер (2). Портленд: Си Джей Макколлум (32 + 6 подборов + 8 передач), Аль-Фарук Амину (24 + 7 подборов), Эван Тернер (22 + 6 передач), Юсуф Нуркич (11 + 15 подборов + 3 перехвата), Шабазз Напьер (11 + 5 подборов + 6 передач) – старт; Пэт Коннотон (16), Эд Дэвис (4 + 8 подборов + 3 блок-шота), Зак Коллинз (4), Морис Харклесс.

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