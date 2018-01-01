"Финикс" украинца Леня проиграл "Филадельфии", "Хьюстон" обыграл "Лейкерс" в НБА

Состоялись матчи в главной баскетбольной лиге мира.

В ночь на 1 января состоялись матчи Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает официальный сайт соревнований. Вашингтон – Чикаго 114:110 (30:38, 29:25, 24:26, 31:21) Вашингтон: Бил (39 + 9 подборов + 9 передач), Уолл (21 + 6 подборов + 9 передач + 4 блок-шота), Портер (9 + 7 подборов), Гортат (8), Моррис (5 + 11 подборов) – старт; Скотт (17), Убре (12), Саторански (3), Маинми (0), Микс (0). Чикаго: Данн (19 + 7 подборов + 11 передач), Лопес (16), Маркканен (11 + 9 подборов), Холидэй (11), Валентайн (7) – старт; Миротич (21), Нваба (11 + 6 подборов), Портис (10 + 7 подборов), Грант (4), Ципзер (0). Индиана – Миннесота 90:107 (13:23, 25:26, 20:38, 32:20) Индиана: Богданович (13), Таддеус Янг (8), Стивенсон (5), Коллисон (5), Тернер (1) – старт; Джо Янг (20), Джозеф (10), Сабонис (8 + 11 подборов), Джефферсон (8), Анибогу (7), Уилкинс (5), Пойтресс (0), Лиф (0). Миннесота: Балтер (26 + 6 подборов), Таунс (18 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Гибсон (17 + 9 подборов), Уиггинс (14), Джонс (6 + 6 передач) – старт; Дженг (8 + 6 подборов), Кроуфорд (8), Бьелица (4), Брукс (2), Мухаммад (2), Олдрич (2), Джордж-Хант (0). Бостон – Бруклин 108:105 (38:28, 23:31, 21:17, 26:29) Бостон: Ирвинг (28 + 8 подборов), Браун (13), Хорфорд (10 + 10 подборов), Тейтум (9), Бэйнс (5 + 10 подборов) – старт; Моррис (15), Розир (14 + 7 подборов), Смарт (8), Тайс (6), Ларкин (0). Бруклин: Холлис-Джефферсон (22 + 12 подборов), Кэрролл (12 + 7 подборов), Крэбб (12), Динуидди (10 + 9 передач), Зеллер (3) – старт; ЛеВерт (16 + 6 подборов + 7 передач), Эйси (14), Харрис (9), Аллен (4), Стаускас (3). Хьюстон – Лейкерс 148:142 OT (44:37, 21:35, 25:29, 32:21, 26:20) Хьюстон: Харден (40 + 11 передач), Пол (28 + 6 подборов + 10 передач), Ариза (26), Андерсон (7), Капела (7 + 7 подборов) – старт; Гордон (14), Грин (10), Блэк (8 + 9 подборов), Нене (6), Такер (2 + 6 подборов). Лейкерс: Рэндл (29 + 15 подборов + 6 передач), Харт (26 + 6 подборов), Кузма (23), Эннис (20 + 11 передач), Ингрэм (12 + 6 подборов) – старт; Брюэр (9 + 6 подборов), Нэнс (7), Кларксон (6), Богут (6), Карусо (4). Оклахома-Сити – Даллас 113:116 (32:35, 31:22, 22:27, 28:32) Оклахома-Сити: Уэстбрук (38 + 15 подборов + 11 передач), Джордж (25), Энтони (21), Адамс (10 + 8 подборов), Хьюстис (0) – старт; Фелтон (12 + 6 подборов), Абринес (3), Грант (2 + 7 подборов), Фергюсон (2), Паттерсон (0). Даллас: Барнс (24), Смит (19 + 6 передач), Новицки (13), Мэттьюз (9), Клебер (7) – старт; Бареа (12 + 7 подборов + 11 передач), Межри (9), Харрис (9), Феррел (8), Пауэлл (6). Клипперс – Шарлотт 106:98 (29:22, 13:30, 33:14, 31:32) Клипперс: Гриффин (25 + 7 подборов + 6 передач), Джордан (8 + 16 подборов), Теодосич (8), Си Джей Уильямс (4), Эванс (4) – старт; Лу Уильямс (40 + 8 передач), Деккер (7), Харрелл (6), Джонсон (4 + 7 подборов), Торнвелл (0). Шарлотт: Уокер (30), Батюм (9), Кидд-Гилкрист (6 + 7 подборов), Ховард (4 + 10 подборов), Уильямс (0) – старт; Камински (16 + 8 подборов), Лэмб (12), О'Брайн (10), Грэм (9), Картер-Уильямс (2). Сакраменто – Мемфис 96:114 (22:36, 24:28, 17:26, 33:24) Сакраменто: Темпл (13), Хилл (9), Богданович (8), Рэндолф (4 + 6 подборов), Куфос (0) – старт; Коули-Стайн (21 + 8 подборов), Хилд (15), Джексон (7), Ричардсон (7), Мэйсон (6), Лабиссьер (6), Картер (0), Папаянннис (0). Мемфис: Эванс (26 + 7 подборов), Грин (7), Газоль (7), Брукс (5), Харрисон (5) – старт; Мартин (11), Эннис (10 + 6 подборов), Селден (10), Дэвис (10 + 9 подборов), Чалмерс (8), Маклемор (8), Симмонс (5), Райт (2). Финикс – Филадельфия 110:123 (32:38, 17:25, 40:29, 21:31) Финикс: Букер (32 + 6 передач + 6 потерь), Уоррен (28), Крисс (12 + 7 подборов), Чендлер (10 + 11 подборов), Юлис (2 + 6 передач) – старт; Кэнан (9), Джексон (6), Дэниэлс (5), Лень (3 + 3 подбора + 1 блок-шот; 17:13 мин.), Бендер (3), Дадли (0). Филадельфия: Шарич (27), Эмбиид (22 + 9 подборов + 7 потерь), Редик (22), Симмонс (21 + 9 подборов + 6 передач), Ковингтон (10) – старт; Макконнелл (8), Бэйлесс (7), Джонсон (2 + 6 подборов), Букер (2), Луваву-Кабарро (2).

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