"Кливленд" уступил "Юте" в регулярном чемпионате НБА

11:52, 31 декабря 2017 Баскетбол 13

"Нью-Йорк" на выезде одолел "Новый Орлеан".

Накануне состоялись несколько матчей в рамках чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Новый Орлеан – Нью-Йорк 103:105 (21:28, 24:28, 33:23, 25:26) Новый Орлеан: Дэвис (31 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Казинс (29 + 19 подборов), Холидэй (13), Мур (12), Рондо (8 + 12 передач) – старт; Миллер (8 + 8 подборов), Кларк (2), Нельсон (0), Каннингем (0). Нью-Йорк: Порзингис (30 + 7 подборов), Джек (15 + 7 передач), Ли (9), Кантер (6 + 9 подборов), Томас (3) – старт; Бизли (15), Ниликина (8), О’Куинн (8), Макдермотт (7), Ноа (4), Сешнс (0), Бэйкер (0). Орландо – Майами 111:117 (32:21, 34:29, 26:36, 19:31) Орландо: Гордон (39 + 7 подборов), Фурнье (23), Симмонс (12 + 6 передач), Бийомбо (10 + 10 подборов + 4 блок-шота), Пэйтон (8 + 13 передач + 6 потерь) – старт; Хезонья (6), Огастин (5), Спейтс (4), Аффлало (2), Айванду (2). Майами: Джонсон (31), Драгич (25 + 8 передач), Олиник (17), Ричардсон (11), Уайтсайд (9 + 13 подборов) – старт; Эллингтон (12), Адебайо (6), Мики (6), Уолтон (0). Детройт – Сан-Антонио 93:79 (24:13, 15:23, 24:21, 30:22) Детройт: Буллок (22), Смит (18), Драммонд (14 + 21 подбор + 6 передач), Харрис (12), Толливер (1 + 7 подборов) – старт; Кеннард (20), Байкс (4), Марьянович (2), Гэллоуэй (0), Монтеро (0), Элленсон (0), Морлэнд (0). Сан-Антонио: Ленард (18), Олдридж (15 + 11 подборов), Пау Газоль (8 + 10 подборов), Грин (6), Паркер (4) – старт; Форбс (10), Андерсон (8 + 7 подборов), Мюррей (4), Джинобили (4), Пол (2), Миллс (0), Бертанс (0), Ловернь (0). Атланта – Портленд 104:89 (24:23, 22:29, 26:17, 32:20) Атланта: Шредер (22 + 8 передач), Ильясова (13 + 8 подборов), Бэйзмор (12), Принс (12 + 10 подборов), Пламли (4) – старт; Белинелли (14), Кавано (13), Дилэйни (5), Коллинз (5 + 9 подборов), Тэйлор (4), Дорси (0). Портленд: Напьер (21 + 8 подборов + 6 передач), Макколлум (18), Амину (10), Тернер (9), Нуркич (8 + 11 подборов) – старт; Дэвис (8 + 7 подборов), Харклесс (6), Коннотон (5), Вонле (2), Коллинз (2), Лэйман (0). Юта – Кливленд 104:101 (22:32, 26:21, 28:16, 28:32) Юта: Митчелл (29 + 6 передач), Фэйворс (19), Рубио (16 + 10 подборов + 8 передач), Сефолоша (10 + 12 подборов), Инглс (8) – старт; Худ (12), Джонсон (8), Удох (2), Беркс (0), О'Нил (0), Жеребко (0). Кливленд: Джеймс (29 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Лав (20 + 10 подборов), Джей Ар Смит (6), Краудер (2), Кальдерон (0) – старт; Грин (22), Томпсон (11), Уэйд (9 + 7 подборов), Осман (2), Корвер (0). Голден Стэйт – Мемфис 141:128 (40:38, 38:29, 38:31, 25:30) Голден Стэйт: Карри (38), Томпсон (21), Дюрэнт (20 + 9 передач), Пачулия (17 + 8 подборов + 6 передач), Грин (3) – старт; Белл (11 + 4 блок-шота), Ливингстон (9), Каспи (7), Уэст (7 + 11 подборов), Янг (4), Игудала (2), Макги (2), Маккоу (0). Мемфис: Марк Газоль (27), Эванс (22 + 9 передач), Грин (12 + 8 подборов), Харрисон (5), Брукс (5) – старт; Симмонс (17), Эннис (11), Дэвис (10), Мартин (9), Чалмерс (4), Рэбб (4), Райт (2). Денвер – Филадельфия 102:107 (29:31, 32:27, 19:25, 22:24) Денвер: Мюррэй (31 + 8 подборов), Йокич (19 + 13 подборов + 6 передач), Харрис (17 + 5 перехватов), Чендлер (2), Пламли (1) – старт; Лайлс (16 + 8 подборов), Бартон (14 + 7 подборов), Крэйг (2). Филадельфия: Шарич (20 + 9 подборов + 6 передач), Редик (18), Ковингтон (15 + 10 подборов), Джонсон (8), Симмонс (6 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Бэйлесс (14), Холмс (14), Макконнелл (10 + 8 передач), Букер (2), Луваву-Кабарро (0).

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