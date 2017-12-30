"Финикс" украинца Лэня обыграл "Сакраменто" в матче НБА, "Милуоки" без Боломбоя обыграли "Оклахому"

В ночь на субботу состоялись 9 матчей регулярного чемпионата НБА, в которых победы одержали обе команды украинских легионеров, соообщает официальный сайт лиги.

"Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе обыграл "Сакраменто Кингз" со счетом 111:101.

На счету Лэня 3 очка, 6 подборов, 1 передача и 2 блок-шота за 18:22 минуты, проведенные на площадке.

В свою очередь, "Милуоки Бакс" без Джоэля Боломбоя обыграли "Оклахому Сити". Уроженец Донецка и игрок сборной Украины не попал в состав 13-ти игроков, которые принимали участие в этом матче.

НБА. Регулярный чемпионат.

29 декабря.

Вашингтон – Хьюстон 121:103 (27:23, 32:25, 28:30, 34:25)

Вашингтон: Портер (26 + 6 подборов + 7 передач), Бил (21), Уолл (17 + 5 перехватов), Моррис (6 + 9 подборов), Гортат (4 + 7 подборов) – старт; Убре (21), Микс (13), Саторански (6), Маккаллоу (4), Маинми (3), Фрэйзер (0), Смит (0).

Хьюстон: Харден (20 + 5 потерь), Андерсон (9 + 12 подборов), Пол (8 + 6 передач), Ариза (7), Такер (2) – старт; Грин (18), Гордон (16), Блэк (10 + 12 подборов), Уэбер (9), Браун (4), Чжоу (0).

Торонто – Атланта 111:98 (30:22, 32:25, 26:22, 23:29)

Торонто: ДеРозан (25), Валанчюнас (13 + 11 подборов), Лаури (12), Ануноби (9), Майлз (9) – старт; Райт (13 + 7 подборов), Пауэлл (7), ВанВлит (6), Пелтль (6 + 10 подборов), Ногейра (6), Сиакам (5 + 7 подборов).

Атланта: Принс (30 + 10 подборов), Шредер (14 + 9 передач), Бэйзмор (8 + 6 подборов), Пламли (6 + 6 подборов), Ильясова (6 + 8 подборов) – старт; Белинелли (14), Коллинз (11 + 8 подборов), Кавано (6), Дилэйни (3), Тэйлор (0).

Оклахома-Сити – Милуоки 95:97 (18:38, 26:20, 23:15, 28:24)

Оклахома: Уэстбрук (40 + 14 подборов + 9 передач + 5 потерь), Энтони (12 + 6 подборов), Адамс (6 + 7 подборов), Роберсон (5 + 9 подборов), Абринес (0) – старт; Грант (12), Фелтон (10 + 6 передач), Паттерсон (5), Хьюстис (5).

Милуоки: Адетокумбо (23 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Миддлтон (20 + 6 подборов), Хенсон (18 + 6 подборов + 4 блок-шота), Снелл (15), Юледсоу (8) – старт; Брогдон (7), Макер (3), Терри (3).

Новый Орлеан – Даллас 120:128 (21:36, 39:41, 41:32, 19:19)

Новый Орлеан: Дэвис (33), Казинс (32 + 20 подборов + 8 передач + 5 блок-шотов + 6 потерь), Холидэй (23), Мур (16), Рондо (6 + 8 передач) – старт; Нельсон (6), Миллер (2), Кларк (2), Каннингем (0).

Даллас: Смит (21 + 10 подборов + 10 передач + 7 потерь), Мэттьюз (18), Новицки (13 + 12 подборов), Барнс (13), Клебер (3) – старт; Харрис (17), Пауэлл (15), Бареа (14 + 9 передач), Межри (7), Феррел (7).

Чикаго – Индиана 119:107 (37:27, 27:25, 22:25, 33:30)

Чикаго: Маркканен (32 + 7 подборов), Лопес (12), Холидэй (11), Грант (11 + 7 подборов + 12 передач), Валентайн (4) – старт; Миротич (28), Портис (12 + 7 подборов), Нваба (7), Ципзер (2).

Индиана: Коллисон (30), Стивенсон (18 + 9 подборов), Тернер (13), Т.Янг (8 + 7 подборов), Богданович (7) – старт; Сабонис (14 + 9 подборов), Джозеф (10), Дж. Янг (7), Пойтресс (0).

Майами – Бруклин 87:111 (20:24, 19:35, 21:36, 27:16)

Майами: Ричардсон (19), Уайтсайд (17 + 8 подборов), Джонсон (11), Драгич (11), Олиник (2 + 7 подборов) – старт; Эллингтон (7), Адебайо (7), Мики (5 + 9 подборов), Уолтон (3), Хаслем (3), Уильямс (2).

Бруклин: Холлис-Джефферсон (18 + 8 подборов), Зеллер (11 + 7 подборов), Динуидди (11 + 6 передач), Кэролл (10), Крэбб (6) – старт; Харрис (21 + 7 подборов), Аллен (12 + 9 подборов), ЛеВерт (12 + 11 передач), Эйси (6 + 7 подборов), Стаускас (4), Мозгов (0).

Сакраменто – Финикс 101:111 (25:35, 21:20, 37:33, 18:23)

Сакраменто: Рэндолф (14), Хилл (12), Лабиссьер (12), Темпл (12), Мэйсон (7) – старт; Юогданович (13), Хилд (12), Коули-Стайн (11 + 9 подборов), Куфос (8).

Финикс: Букер (26), Уоррен (26 + 10 подборов), Крисс (14 + 8 подборов), Чендлер (6 + 11 подборов), Юлис (5) – старт; Бендер (9), Дэниэлс (9), Кэнан (9 + 6 передач), Джексон (4), Лэнь (3 + 6 подборов + 1 передача + 2 блок-шота; 18:22 минуты).

Голден Стэйт – Шарлотт 100:111 (29:32, 24:21, 22:26, 25:32)

Голден Стэйт: Дюрант (27 + 6 передач), Томпсон (24), Ливингстон (12), Грин (8 + 11 подборов + 16 передач + 3 блок-шота + 5 потерь), Пачулия (0 + 7 подборов) – старт; Уэст (10 + 6 подборов), Белл (8), Янг (5), Маккоу (2), Игудала (2 + 6 подборов), Луни (2).

Шарлотт: Ховард (29 + 12 подборов + 7 передач), Уокер (16), Батюм (15 + 6 передач), Кидд-Гилкрист (12), Уильямс (0 + 6 подборов) – старт; Камински (14 + 6 подборов), Лэмб (11 + 6 подборов), Грэм (8), О’Брайан (4), Картер-Уильямс (2).

Лейкерс – Клипперс 106:121 (22:35, 26:27, 28:29, 30:30)

Лейкерс: Ингрэм (18), Рэндл (18 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (14 + 7 подборов), Кузма (13), Харт (2) – старт; Кларксон (20 + 8 передач), Нэнс (16), Брюэр (5), Богут (0), Карусо (0), Брайант (0), Зубац (0).

Клипперс: Гриффин (24 + 6 подборов + 6 передач), Риверс (13), Джордан (12 + 16 подборов), Си Джей Уильямс (11), Теодосич (11 + 7 передач) – старт; Уэсли Уильямс (23), Харрелл (15 + 9 подборов), Деккер (8), Эванс (4), Джонсон (0), Торнвелл (0).